Galería | Castro Caldelas se engalana con alfombras de flores para el Corpus Christi

Castro Caldelas celebra el Corpus Christi con una alfombra de flores elaborada por sus vecinos. Con ella buscan revindicar el itinerario cultural del Camino de Santiago en la villa, incluyendo una concha de viera en la alfombra

Hombres y mujeres trabajaron desde el viernes para elaborar la alfombra floral que decora y adorna el Santuario de los Remedios de Castro Caldelas. La elaboración de esta alfombra se hizo de manera artesanl desde la recogida hasta su colocación.

Con este trabajo se busca revindicar el itinerario cultural del Camino de Santiago, se puede apreciar en la alfombra la concha de viera representada, por las tierras de Caldelas. Todo esto bajo el día del Corpus Christi.