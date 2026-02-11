Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
ALTO CAUDAL
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha informado de un año hidrológico especialmente húmedo, con 930 litros por metro cuadrado acumulados (un 45% más de lo habitual) y un febrero muy intenso que ya supera en un 70% la media mensual. Como consecuencia, los embalses están al 88% de su capacidad y se mantienen avisos amarillos, naranjas y rojos, especialmente por el caudal del Miño a su paso por Ourense, que alcanza los 2.000 m³/s debido a las lluvias y al deshielo en la cuenca del Sil.
Además, este miércoles, el río Avia (y el Miño-Avia) a su paso por Ribadavia superaron los umbrales naranja y rojo respectivamente.
En imágenes, la crecida de los ríos.
1/18
Lluvias en la capital
|
Miguel Ángel
2/18
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
|
Miguel Ángel
3/18
La crecida del río Miño a su paso por Ourense
|
Miguel Ángel
4/18
La crecida del río Miño a su paso por Ourense
|
Miguel Ángel
5/18
Lluvias en la capital
|
Miguel Ángel
6/18
La crecida del río Miño a su paso por Ourense
|
Miguel Ángel
7/18
La crecida del río Miño a su paso por Ourense
|
Miguel Ángel
8/18
La crecida del río Miño a su paso por Ourense
|
Miguel Ángel
9/18
La crecida del río Miño a su paso por Ourense
|
Miguel Ángel
10/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
11/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
12/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
13/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
14/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
15/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
16/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
17/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel
18/18
La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia
|
Miguel Ángel