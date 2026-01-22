ÚLTIMA HORA
Galería | La Diputación presenta en FITUR "Ourense provincia termal, refugio familiar"

TURISMO TERMAL

La Diputación de Ourense presentó en la mañana de este jueves, 22 de enero, la campaña "Ourense provincia termal, refugio familiar", en el Stand Galicia de FITUR 2026. A ella acudieron distintas personalidades de la Diputación y de la Xunta de Galicia, como Alfonso Rueda o Luis Menor, además del director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Foto del evento en la que se ve a, entre otras personalidades institucionales, a Marta Novoa Iglesias, vicepresidenta de la Diputación, Luis Menor, presidente de la Diputación, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, Ángeles Vázquez, vicepresidenta de la Xunta y Xosé Merelles, director de Axencia Turismo de Galicia.
