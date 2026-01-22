Galería | La Diputación presenta en FITUR "Ourense provincia termal, refugio familiar"
TURISMO TERMAL
La Diputación de Ourense presentó en la mañana de este jueves, 22 de enero, la campaña "Ourense provincia termal, refugio familiar", en el Stand Galicia de FITUR 2026. A ella acudieron distintas personalidades de la Diputación y de la Xunta de Galicia, como Alfonso Rueda o Luis Menor, además del director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles.
Foto del evento en la que se ve a, entre otras personalidades institucionales, a Marta Novoa Iglesias, vicepresidenta de la Diputación, Luis Menor, presidente de la Diputación, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, Ángeles Vázquez, vicepresidenta de la Xunta y Xosé Merelles, director de Axencia Turismo de Galicia.
Luis Menor, Alfonso Rueda, Ángeles Vázquez y Xosé Merelles
Diferentes personalidades institucionales en la presentación de "Ourense provincia termal, refugio familiar"
Un momento de la presentación de "Ourense provincia termal, refugio familiar"
Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia Turismo de Galicia, en la presentación
Xosé Manuel Merelles y Luis Menor
Vista del público en la presentación en la que se ve a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense
