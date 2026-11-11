Galería | Así eran las falsificaciones de la red desmantelada en Verín y Xinzo que distribuía a toda la península

Así eran las falsificaciones de la red desmantelada en Verín y Xinzo que distribuía a toda la península

Las falsificaciones de la red en Verín y Xinzo eran de alta calidad, siendo indistinguibles a simple vista, según los peritos.

La Operación Malabis, que desmanteló enorme red de falsificaciones dirigida desde Verín y Xinzo y que sigue abierta con más investigaciones, destapa unas cifras millonarias de hasta 20 millones de euros anuales, que la sitúan, según catalogan desde la Guardia Civil, como una de las mayores investigaciones de este ámbito a nivel nacional de toda la historia.

La trama distribuía su mercancía a todas las comunidades de la península -además de Baleares, con la única excepción de Canarias- mediante un constante flujo logístico de furgonetas que conectaban Galicia y el norte luso.

Para destapar a este grupo fueron necesarios años de investigaciones, con pesquisas desde 2023 y una gran capacidad de “perseveranza, coordinación e eficacia”, como indicó el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos. Además, todo el análisis del enorme volumen del material incautado “llevará meses o incluso años”, según afirmó el teniente coronel de la Guardia Civil, Rafael Berguillo.

Los seis detenidos, de origen magrebí y ya en prisión provisional, no son unos recién llegados a este sector delictivo, ya que parte de este mismo grupo había sido desarticulado en el año 2013. Tal y como destacó el teniente coronel, se tratan de individuos que se han “profesionalizado en este arte hasta el punto de que los propios peritos reconozcan la calidad de las falsificaciones”.

Lejos de las típicas imitaciones baratas, la ropa pasaba totalmente desapercibida a simple vista, obligando a los peritos a realizar minuciosos análisis textiles para confirmar el fraude, afectando hasta a 30 marcas de élite. Se intervinieron prendas que simulaban precios originales de hasta 790 euros o zapatillas de 350 euros, las cuales incorporaban incluso códigos QR clonados que redirigían de manera perfecta a las webs oficiales de una treintena de firmas afectadas.

El capitán de la Policía Judicial, Juan José López, detalló la magnitud de un entramado que aceleró su actividad en los últimos 18 meses. En total, se aprehendieron unos 80.000 artículos en España y 40.000 en Portugal, sumando más de 50 toneladas. El 80% prendas de ropa, el 19% zapatillas y el 1% restante de otros complementos como perfumes, gafas de sol o relojes.

Solo en un almacén luso bautizado como el “búnker” se hallaron 20.000 piezas de golpe. “No estamos ante algo aislado, sino que es un sistema organizado y consolidado”, subrayó el capitán sobre un grupo que recibía el 80% de sus millonarios ingresos a contrarrembolso.