Galería | Sin fronteras en la caminata de la Raia en Os Tres Reinos

Más de 200 participantes recorrieron los caminos que unen A Mezquita, A Moimenta y Hermisende hasta el Penedo dos Tres Reinos, en una jornada que reivindica la historia y la convivencia de la Raia.

Zamora, Portugal y Galicia se dieron cita este fin de semana en una nueva edición de la Caminata del Contrabando, un encuentro que fomenta la confraternización entre los tres territorios de la Raia: A Mezquita, A Moimenta y Hermisende, unidos durante siglos por unos intensos intercambios comerciales y sociales a ambos lados de la frontera.

Más de 200 personas participaron en esta ruta, que arrancó a primera hora de la mañana desde distintos puntos de las tres localidades participantes y concluyó con un encuentro en el Penedo dos Tres Reinos, un gigantesco peñasco situado a más de 1.000 metros de altitud que durante siglos marcó la frontera entre los antiguos reinos de Galicia, Portugal y León.

Hoy, lejos de representar una separación territorial, este enclave se ha convertido en un símbolo de unión y convivencia entre zamoranos, portugueses y gallegos, además de uno de los principales elementos de identidad compartida de los pueblos de la Raia.

Tras el tradicional encuentro en la cumbre, los participantes emprendieron camino hacia A Moimenta, donde disfrutaron de una comida de confraternización con productos típicos de la zona, entre ellos embutidos tradicionales, jamón asado y empanada, en un ambiente marcado por el intercambio cultural y la recuperación de los vínculos históricos que unen a estas comunidades.

Con el paso de los años, la Caminata del Contrabando se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario estival de la zona, no solo por su carácter deportivo y de ocio, sino también por su capacidad para poner en valor la historia, las tradiciones y las relaciones transfronterizas que han definido durante siglos la vida en la Raia. Los adeptos aumentan año tras año y, según apuntan desde la organización, “esto continuará durante años”.