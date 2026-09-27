Una colección de más de 600 libros y folletos sobre catedrales del mundo.
Una colección de más de 600 libros y folletos sobre catedrales del mundo. | La Región

Galería | El mundo escondido en el interior de una catedral

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XLVIII)

Muchos de ellos forman parte de esta colección, entre otros, 30 sobre la catedral de Ourense a la que Jesús Manuel García conoce con detalle y a la que considera “una maravilla, sobre todo a la una de la tarde

Si a usted a los 9 años le compran un libro sobre la catedral de Santiago y otro sobre la de Segovia, está claro que queda predestinado para lo que vendrá después, una colección de más de 600 libros y folletos sobre catedrales del mundo. Esa es la colección de Jesús Manuel García, periodista, guía turístico, doctor en Historia y actual director de UNED en Ourense.

“En una catedral hay mucha vida”, asegura el coleccionista. Por eso sus libros no tratan solo de la arquitectura de estos monumentos. La diversidad de los toques de campana, la planta del edificio, la piedra utilizada en su construcción y los canteros que la trabajaron, la arqueología, los estilos arquitectónicos, la historia de cómo nace una catedral, la simbología, los reglamentos que la rigen, las personas que vivieron en su interior (sastres, campaneros, peluqueros, de todo hubo), la música que se escuchaba, las tumbas, las vidrieras, las ceremonias, las guías para visitantes, el estatuto de los canteros de Bolonia… todo esto y mucho más está estudiado en cientos de libros publicados en todo el mundo. Muchos de ellos forman parte de esta colección, entre otros, 30 sobre la catedral de Ourense a la que Jesús conoce con detalle y a la que considera “una maravilla, sobre todo a la una de la tarde”. Escuchar al coleccionista hablar sobre la variada temática de estos monumentos es una experiencia sumamente agradable.

Sin un catálogo, todo coleccionista importante ha de temer que su colección se disperse y, con ella, su propio descenso a la oscuridad. Un catálogo no es un apéndice a una colección importante, es su apogeo. Mientras que los cuadros, los libros, las cajas de rapé de oro y otros objetos preciosos pueden, con el tiempo, regresar al mundo por la necesidad, la codicia y la ignorancia, y sin ningún rastro visible de su anterior dueño a menos que los coleccionistas observen la costumbre china de poner, en las obras gráficas, el sello que los identifica. Un catálogo garantiza la supervivencia de la colección como conjunto y como personalidad — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

Ediciones de lujo, ediciones sencillas de los años 30 del XX, alguna primera edición, ediciones buscadas durante veinte años, libros en inglés, gallego, francés y español componen esta colección que forma parte de la vida cotidiana del coleccionista ocupando gran parte de su residencia, compartida con libros de muchos otros temas, y cuyo futuro será una institución pública.

La hermosa Catedral de Coimbra.
1/14 La hermosa Catedral de Coimbra. | M.O.
Guía de las catedrales británicas entre las que abundan las góticas.
2/14 Guía de las catedrales británicas entre las que abundan las góticas. | M.O.
Hermoso rosetón de la Catedral de Cantérburi.
3/14 Hermoso rosetón de la Catedral de Cantérburi. | M.O.
La planta de una catedral nos informa sobre la distribución de su espacio.
4/14 La planta de una catedral nos informa sobre la distribución de su espacio. | M.O.
Este libro contiene las normas por las que se regía el coro de la Catedral: cuándo actuar, cómo vestir, qué cantar, étc.
5/14 Este libro contiene las normas por las que se regía el coro de la Catedral: cuándo actuar, cómo vestir, qué cantar, étc. | M.O.
Las Catedrales se prestan mucho a las llamadas “ediciones de lujo”. La de Ourense también tiene la suya editada por la desaparecida Caja de Ahorros.
6/14 Las Catedrales se prestan mucho a las llamadas “ediciones de lujo”. La de Ourense también tiene la suya editada por la desaparecida Caja de Ahorros. | M.O.
Los más ilustres historiadores internacionales se dedicaron a estudiar las catedrales.
7/14 Los más ilustres historiadores internacionales se dedicaron a estudiar las catedrales. | M.O.
Estudio de la presencia del “número divino” (relación matemática entre dos segmentos que explica la relación entre armonía y belleza en las fachadas de cinco catedrales francesas .
8/14 Estudio de la presencia del “número divino” (relación matemática entre dos segmentos que explica la relación entre armonía y belleza en las fachadas de cinco catedrales francesas . | M.O.
Edición de las Catedrales gallegas hecha en Buenos Aires.
9/14 Edición de las Catedrales gallegas hecha en Buenos Aires. | M.O.
La colección está organizada por países.
10/14 La colección está organizada por países. | M.O.
Estudio de la presencia del “número divino” (relación matemática entre dos segmentos que explica la relación entre armonía y belleza en las fachadas de cinco catedrales francesas .
11/14 Estudio de la presencia del “número divino” (relación matemática entre dos segmentos que explica la relación entre armonía y belleza en las fachadas de cinco catedrales francesas . | M.O.
Más libros sobre el tema.
12/14 Más libros sobre el tema. | M.O.
Estudio de la presencia del “número divino” (relación matemática entre dos segmentos que explica la relación entre armonía y belleza en las fachadas de cinco catedrales francesas .
13/14 Estudio de la presencia del “número divino” (relación matemática entre dos segmentos que explica la relación entre armonía y belleza en las fachadas de cinco catedrales francesas . | M.O.
La Catedral de Sevilla paso a paso.
14/14 La Catedral de Sevilla paso a paso. | M.O.

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