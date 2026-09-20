Aurelio, hombre curioso y culto como eran los hombres que trabajaban en las imprentas
Aurelio, hombre curioso y culto como eran los hombres que trabajaban en las imprentas | La Región

Galería | El hombre que salvó una colección de fotos de guerra

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XLVII)

Aurelio, hombre curioso y culto como eran los hombres que trabajaban en las imprentas y los talleres de prensa, que guardara las fotografías. Y las guardo. Las 1.300 que llegaron.

Aurelio Fernández tenía 14 años cuando entró a trabajar en los talleres del periódico La Región, donde aprendió el oficio de tipógrafo. Eran los años cuarenta del siglo XX, España acababa de salir de una terrible guerra y gran parte del mundo sufría la suya propia. Los periódicos españoles publicaban muy pocas fotografías, porque la tecnología no se lo permitía, y en el caso que vamos a contar, la censura tampoco. La II Guerra Mundial pasaría a la historia como la más filmada y fotografiada gracias al esfuerzo de los americanos que pusieron a trabajar a los mejores fotógrafos y camarógrafos de Bollywood. El resultado fueron unas fotografías, por supuesto en blanco y negro, de gran calidad, que enviaban gratuitamente a todos los periódicos del mundo. Pero al franquismo, declaradamente antialiados y pro Eje, no le gusto la invasión fotográfica y prohibió su publicación. Llegaban a los periódicos a través del teletipo-fotográfico con un papel añadido a la base en la que se informaba del lugar en el que se desarrollaba la escena, por supuesto, declaradamente propagandista desplegando poderío y triunfalismo.

Alejandro Outeiriño, copropietario del periódico que en aquel tiempo dirigía su hermano Ricardo, decidió que aquel material no podía tirarse y pidió a Aurelio, hombre curioso y culto como eran los hombres que trabajaban en las imprentas y los talleres de prensa, que guardara las fotografías. Y las guardó. Las 1.300 que llegaron. Cuando se jubiló se las llevó a su casa y cuando falleció sus hijas, conscientes también de que aquellas fotos tenían que sobrevivir, las donaron al Ateneo de Orense. Pablo González, aficionado a la fotografía y actual presidente del Ateneo, las limpió, escaneó, inventarió e hizo una copia que entregó a La Región. Así se conserva esta interesante colección histórica de un tiempo no precisamente agradable.

Aurelio, el tipógrafo salvador de estas fotografías históricas, y su mujer.
1/13 Aurelio, el tipógrafo salvador de estas fotografías históricas, y su mujer. | M.O.
Complicadísimo traslado de un coche del ejercito.
2/13 Complicadísimo traslado de un coche del ejercito. | M.O.
Pilotos belgas en Inglaterra después de una acción aérea.
3/13 Pilotos belgas en Inglaterra después de una acción aérea. | M.O.
Soldados americanos en una calle francesa camino de Paris.
4/13 Soldados americanos en una calle francesa camino de Paris. | M.O.
Niños franceses en un coche del ejercito americano después de ser liberados.
5/13 Niños franceses en un coche del ejercito americano después de ser liberados. | M.O.
Bombardero de la RAF atacando una estación de ferrocarril de Italia.
6/13 Bombardero de la RAF atacando una estación de ferrocarril de Italia. | M.O.
Barcos navegando en circulo antes de desembarcar.
7/13 Barcos navegando en circulo antes de desembarcar. | M.O.
Aviones trasladando provisiones obre las pirámides de Egipto.
8/13 Aviones trasladando provisiones obre las pirámides de Egipto. | M.O.
Soldados aliados desembarcando por las colinas normandas.
9/13 Soldados aliados desembarcando por las colinas normandas. | M.O.
Marineros compartiendo espacio con torpedos en un submarino.
10/13 Marineros compartiendo espacio con torpedos en un submarino. | M.O.
Bombardeando al enemigo.
11/13 Bombardeando al enemigo. | M.O.
Portaviones de 10.000 toneladas navegando por el Pacifico.
12/13 Portaviones de 10.000 toneladas navegando por el Pacifico. | M.O.
Niña italiana buscando agua entre las ruinas.
13/13 Niña italiana buscando agua entre las ruinas. | M.O.

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