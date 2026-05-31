Galería | La nariz más famosa del mundo

Un icono como Pinocho, es el protagonista de esta colección que cuenta con un ejemplar de 1930 de la obra creada por Carlo Collodi en 1883.

Algunos personajes de cuentos infantiles, como es el caso de Pinocho o el Principito, acaban convirtiéndose en iconos y referentes para los adultos. Por eso no choca que en esta colección de 42 ediciones del famoso cuento italiano, la que más llama la atención sea la editada por el “Círculo de Lectores” en 1994, en la que el protagonismo lo llevan las deliciosas ilustraciones del pintor Saura. Aunque para algunas generaciones el personaje de Pinocho, creado por el italiano Carlo Collodi en 1883, está identificado por los dibujos de Disney, lo cierto es que en la mayoría de las ediciones de este cuento, el dibujo ocupa un papel principalísimo.

Después de Pedro el Grande, el coleccionismo arraigó entre la aristocracia rusa igual que en Europa occidental. Catalina la Grande siguió su ejemplo comprando colecciones completas para su palacio de Invierno, el Hermitage — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

La colección de Marisa Marimón comienza con una edición de 1930 con ilustraciones de Folkard. La siguiente en antigüedad es de 1949, le siguen otra de 1987 y dos de 1988. El resto son casi todas de los años dos mil, incluidas una en inglés, otra en gallego y otra en verso. Hay ediciones con el texto completo y reducidas para niños de distintas edades. Como es frecuente cuando se coleccionan libros que pertenecieron a otros, en algunos ejemplares figuran dedicatorias o el nombre de su propietario, lo que le da un valor añadido que todo coleccionista sabe disfrutar.