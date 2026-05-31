Galería | La nariz más famosa del mundo

Pinocho, la nariz más famosa del mundo
Pinocho, la nariz más famosa del mundo | La Región

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UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXXI)

Un icono como Pinocho, es el protagonista de esta colección que cuenta con un ejemplar de 1930 de la obra creada por Carlo Collodi en 1883.

Algunos personajes de cuentos infantiles, como es el caso de Pinocho o el Principito, acaban convirtiéndose en iconos y referentes para los adultos. Por eso no choca que en esta colección de 42 ediciones del famoso cuento italiano, la que más llama la atención sea la editada por el “Círculo de Lectores” en 1994, en la que el protagonismo lo llevan las deliciosas ilustraciones del pintor Saura. Aunque para algunas generaciones el personaje de Pinocho, creado por el italiano Carlo Collodi en 1883, está identificado por los dibujos de Disney, lo cierto es que en la mayoría de las ediciones de este cuento, el dibujo ocupa un papel principalísimo.

Después de Pedro el Grande, el coleccionismo arraigó entre la aristocracia rusa igual que en Europa occidental. Catalina la Grande siguió su ejemplo comprando colecciones completas para su palacio de Invierno, el Hermitage — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

La colección de Marisa Marimón comienza con una edición de 1930 con ilustraciones de Folkard. La siguiente en antigüedad es de 1949, le siguen otra de 1987 y dos de 1988. El resto son casi todas de los años dos mil, incluidas una en inglés, otra en gallego y otra en verso. Hay ediciones con el texto completo y reducidas para niños de distintas edades. Como es frecuente cuando se coleccionan libros que pertenecieron a otros, en algunos ejemplares figuran dedicatorias o el nombre de su propietario, lo que le da un valor añadido que todo coleccionista sabe disfrutar.

Único ejemplar de la colección en inglés. Edición de 1930, el más antiguo de la colección.
1/15 Único ejemplar de la colección en inglés. Edición de 1930, el más antiguo de la colección. | La Región
Edición del Círculo de Lectores de 1994
2/15 Edición del Círculo de Lectores de 1994 | La Región
Ilustrada por Saura.
3/15 Ilustrada por Saura. | La Región
Impreso en China en 2023 con figuras movibles como este Pinocho articulado en madera.
4/15 Impreso en China en 2023 con figuras movibles como este Pinocho articulado en madera. | La Región
Pinocho derrotado por el peso de su nariz. Edición de 2018, ilustrado por Justine Brax.
5/15 Pinocho derrotado por el peso de su nariz. Edición de 2018, ilustrado por Justine Brax. | La Región
Otras obras del magnífico Saura.
6/15 Otras obras del magnífico Saura. | La Región
Pensativo Pinocho.
7/15 Pensativo Pinocho. | La Región
Típica ilustración de cuento.
8/15 Típica ilustración de cuento. | La Región
El estilo de Disney presente en esta edición.
9/15 El estilo de Disney presente en esta edición. | La Región
Bodegón de ejemplares.
10/15 Bodegón de ejemplares. | La Región
Edición para niños.
11/15 Edición para niños. | La Región
El carpintero en su taller (edición de 2024).
12/15 El carpintero en su taller (edición de 2024). | La Región
Pinocho con su creador.
13/15 Pinocho con su creador. | La Región
A un italiano se le ocurrió poner en verso la historia del niño narigudo. 2020.
14/15 A un italiano se le ocurrió poner en verso la historia del niño narigudo. 2020. | La Región
Un narigudo universal.
15/15 Un narigudo universal. | La Región

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