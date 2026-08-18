Galería | Los ourensanos combaten el calor en una jornada de calor extremo

El calor se hizo notar con fuerza en Ourense y O Carballiño, donde vecinos y visitantes buscaron la sombra, las zonas de agua y cualquier forma de aliviar las altas temperaturas. La capital ourensana llegó a los 42,5 grados a las 17,00 horas, en una de las jornadas más calurosas del verano y registrando la temperatura máxima de Galicia. El episodio también dejó temperaturas muy elevadas en otros puntos de la provincia.

Con los termómetros disparados, las calles se vaciaron en las horas centrales y quienes tuvieron que salir recurrieron a terrazas, fuentes, parques y espacios con sombra para combatir el calor. Las imágenes de esta galería muestran cómo los ourensanos hacen frente a una jornada extrema, marcada por el sol, las altas temperaturas y la búsqueda constante de un poco de alivio.