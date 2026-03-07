Galería | Ourense se une por la igualdad para conmemorar el 8M

Acto por el 8M en los jardines del Padre Feijóo para reconocer el papel de las mujeres dentro tanto a nivel organizativo como en la vida pública.

Por toda la geografía ourensana se celebraron numerosos actos en conmemoración del 8M, con la lectura de manifiestos y diferentes eventos culturales en los que se reclamó avanzar hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres.

La provincia de Ourense se moviliza este fin de semana por el Día Internacional de la Mujer con numerosos actos institucionales, culturales y educativos repartidos por distintos municipios.

El Partido Popular celebró en los jardines del Padre Feijóo un acto organizado por su Vicesecretaría de Igualdad para reconocer el papel de las mujeres tanto a nivel organizativo como en la vida pública. Ana Méndez, portavoz del partido en el Concello, se refirió a las homenajeadas como “mulleres valentes que decidiron dar un paso adiante e participar no mundo político nun tempo no que era un espazo moi masculino”. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, puso en valor “o compromiso, a responsabilidade e a vocación de servizo” de las mujeres del partido, cuya presencia es “estrutural e imprescindible”.

También en la ciudad, la asociación Mirada Mujeres +60 organizó en el Liceo de Ourense un acto que tuvo como protagonista la reivindicación de la mujer mayor, con un recital poético y la actuación de la escuela de danza Coppelia.

En Ribadavia, el Concello conmemoró la jornada con la lectura del manifiesto en la Praza Maior, reivindicando el papel de las mujeres como protagonistas del cambio y la necesidad de seguir avanzando hacia una igualdad real.

En Castro Caldelas se realizó un trabajo con flores en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género. En Xunqueira de Espadanedo se celebró la mesa redonda “A voz das mulleres que levantaron o rural”.