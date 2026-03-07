La Diputación destina 600.000 euros para la justicia social en Ourense: "Máis que palabras, feitos"

El Teatro Principal acogió el “Concierto 8M”, organizado por la Diputación de Ourense para poner en valor el trabajo que realizan las entidades sociales de la provincia a favor de la igualdad. El presidente de estqa institución, Luis Menor, asistió a esta actividad englobada en la agenda por el Día Internacional de la Mujer. En el marco de esta iniciativa, Menor anunció el incremento en un 70% el presupuesto destinado a los proyectos de las entidades sociales de la provincia. De este modo, se alcanzarán los 600.000 euros para colaborar en ese trabajo de “justicia social” junto a las entidades.

La convocatoria de esta línea de ayudas será aprobada en la próxima Junta de Gobierno del 8 de marzo, y el plazo para su solicitud se abrirá este mismo mes. Se trata de “trabajar de la mano: administración y tercer sector, para lograr juntos mejorar la vida de las personas que más lo necesitan”, puntualizó Luis Menor.

“Concierto 8M”, un tributo por la igualdad

La Diputación organiza este concierto, dentro de las actividades programadas con motivo del 8M, como una herramienta para reivindicar que el bienestar y la igualdad son una composición colectiva. A través de este evento cultural, la Diputación trasladó una declaración de principios junto a esas mujeres que trabajan por otras que sufren una doble desigualdad: de género y por pertenecer a colectivos especialmente vulnerables.

El "Concierto 8M" estuvo a cargo de la Xove Orquestra Ourensanía. | Alberte Paz

“Derribar las barreras mentales que el tercer sector combate a diario garantizará que la vulnerabilidad de las mujeres que más sufren sea entendida como una circunstancia y nunca como un destino”, afirmó Luis Menor, agradeciendo en nombre de toda la provincia ese trabajo que contribuye a “reescribir la historia de muchas mujeres”.

El concierto estuvo a cargo de la Xove Orquestra Ourensanía, bajo la dirección de María Mendoza, para dar visibilidad al incansable trabajo que realizan a diario dirigentes, trabajadoras y voluntarias de las casi cincuenta entidades sociales que asistieron al acto.

El “Concierto 8M” fue un tributo por la igualdad que puso banda sonora a una realidad a veces invisible: la de ser mujer y pertenecer a un colectivo vulnerable, generando una doble discriminación que multiplica las barreras para la participación social y la igualdad.