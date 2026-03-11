Galería | La Región premia las mejores fotografías en el Día del Padre

Los participantes para este concurso de mejores fotografías por el Día del Padre deben enviar una imagen que recoja momentos divertidos o entrañables. El premio para la mejor foto consistirá en una cámara polaroid y un vale de compras por valor de 100 euros

El diario La Región convoca un concurso fotográfico para celebrar el Día del Padre y para premiar a los participantes que compartan su foto más divertida con su padre o figura paterna, acompañada de una breve descripción de esa relación bajo el título #MiPadreMiHéroeLR. Para participar en este homenaje en imágenes al padre o figura paterna, los interesados deben enviar la fotografía a través del formulario habilitado en pressclub.laregion.es o al correo concurso@laregion.net, con el título o asunto #MiPadreMiHéroeLR y una breve descripción de la relación de los protagonistas de la foto.

Participarán en el concurso las fotografías recibidas desde el sábado 7 de marzo a las 00:00h, hasta el viernes 13 de marzo a las 12:00h. La Región se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar el sorteo, en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen. También podrá ampliar el plazo si lo considera oportuno.

Entre todas las fotografías recibidas, se realizará una preselección de 20 instantáneas a cargo del departamento de Marketing y se publicarán esas 20 fotografías preseleccionadas en la web, habilitando una encuesta de opinión para que el público elija la fotografía favorita.

Todas las fotografías participantes que cumplan con todos los requisitos de participación se publicarán en la web de La Región, en una galería, que podrá ser visitada por quien lo desee.

Veinte preseleccionados

Los participantes obtendrán el derecho de acceder al concurso donde el departamento de Marketing preseleccionará las 20 mejores, las cuales participarán en la votación popular a la mejor fotografía. Las fotografías más votadas, en la encuesta que se habilitará en laregion.es, entre el domingo 15 de marzo a las 00:00h y el miércoles 18 de marzo a las 12:00h, obtendrán los siguientes premios: