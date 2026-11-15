Galería | Otra vez Ben-cho-sey y su afición a guardarlo todo

Una vez más los ourensanos tenemos que agradecer a Xosé Ramón Fernández Oxea, Ben-Cho-Shey, su afición a guardar papeles de todo tipo, y su inteligencia para valorar que la historia cotidiana la componen objetos, papeles, escritos, pegatinas, carteles, y que todo cuenta algo de la vida de los que las usaron. Esta es la idea que muchas veces esta detrás del coleccionista; el afán por conservar lo que muchas veces no aparece en los libros de Historia. En el Archivo-Biblioteca de Ben-Cho-Shey, en la biblioteca de la Diputación, está mucho de la historia local. Hoy nos referimos a carteles, grabados, dibujos y hasta caricaturas que él guardó consciente de que todo tenía valor.