Los ourensanos tenemos que agradecer a Xosé Ramón Fernández Oxea, Ben-Cho-Sey, su afición a guardar papeles de todo tipo.
Los ourensanos tenemos que agradecer a Xosé Ramón Fernández Oxea, Ben-Cho-Sey, su afición a guardar papeles de todo tipo. | Maribel Outeiriño

Galería | Otra vez Ben-Cho-Sey y su afición a guardarlo todo

UNA VIDA DE COLECCIÓN (LV)

El legado documental de Ben-Cho-Sey: una colección que rescata la memoria cotidiana y la historia menos conocida de Ourense a través de carteles, grabados, dibujos y otros testimonios gráficos

Una vez más los ourensanos tenemos que agradecer a Xosé Ramón Fernández Oxea, Ben-Cho-Shey, su afición a guardar papeles de todo tipo, y su inteligencia para valorar que la historia cotidiana la componen objetos, papeles, escritos, pegatinas, carteles, y que todo cuenta algo de la vida de los que las usaron. Esta es la idea que muchas veces esta detrás del coleccionista; el afán por conservar lo que muchas veces no aparece en los libros de Historia. En el Archivo-Biblioteca de Ben-Cho-Shey, en la biblioteca de la Diputación, está mucho de la historia local. Hoy nos referimos a carteles, grabados, dibujos y hasta caricaturas que él guardó consciente de que todo tenía valor.

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1/14 Mapa de Orense dibujado por el coleccionista. | Maribel Outeiriño
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2/14 Escudo del pueblo de Cudeiro dibujado por B-CH- S. | Maribel Outeiriño
Caricatura del coleccionista de autor desconocido.
3/14 Caricatura del coleccionista de autor desconocido. | Maribel Outeiriño
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4/14 Este cartel anuncia la publicación de un curioso libro en el que su autor, el gaiteiro Virgilio Fernández informa a los maestros de la provincia como pueden llegar a su escuela rural, algo no muy facíl en los primeros años del siglo XX. | Maribel Outeiriño
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5/14 Simpático mapa del recorrido del vino del Ribeiro por los bares de la ciudad. El autor es el gaiteiro Virgilio Fernández, padre del pintor Virxilio y miembro de Coral de Ruada. | Maribel Outeiriño
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6/14 Caricatura de Risco, posiblemente el gallego mas caricaturizado, de autor desconocido. | Maribel Outeiriño
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7/14 Escudo de Santa Mariña do Monte según el coleccionista. | Maribel Outeiriño
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8/14 Dibujo original del pontevedrés Agustín Portela. | Maribel Outeiriño
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9/14 Grabado de la Casa de Baños de Santiago de las Caldas de 1878. | Maribel Outeiriño
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10/14 Entre sus papeles figuran tres grabados del Instituto de Orense (hoy Otero Pedrayo). Esta es la Biblioteca en 1897, antes de que el fuego la destrullera totalmente. | Maribel Outeiriño
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11/14 Dibujo a plumilla del templo de La Veracruz firmado por A. Bravo. | Maribel Outeiriño
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12/14 Cartel del primer “Día Das Letras Galégas” en 1963, editado por Galaxia. | Maribel Outeiriño
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13/14 Anuncio de la primera edición del “Catecismo do Labrégo”. | Maribel Outeiriño
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14/14 Caricatura con las iniciales de José Ramón Fernández. | Maribel Outeiriño

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