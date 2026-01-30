Los ganaderos amenazan con movilizar "máis tractores por si a situación se pon complicada"

Ayer se vivió una nueva jornada intensa en las protestas de los agricultores y ganaderos ourensanos, que abandonaron su bloqueo al principal acceso al Polígono de San Cibrao, para hacer un nuevo corte en ambos sentidos de la A-52 en Xinzo de Limia, generando una situación caótica en el tráfico.

Los tractoristas, que llevaban ubicados en el polígono desde el pasado viernes -y ya superan el mes de movilizaciones-, dejaron su asentamiento durante los anteriores siete días en torno a las 11,00 horas de ayer, donde poco después ya se restableció su uso habitual, abriendo la carretera al tráfico.

Tras ello el foco se volvió a poner en la autovía con la idea de alcanzar una mayor visibilidad e impacto, como lleva avisando el colectivo durante las últimas semanas, tras asegurar que la Guardia Civil no cumplió su compromiso de cortes controlados. Su objetivo primordial es tener una reunión con “un alto cargo” del Ministerio de Agricultura.

“Vir aquí é o único que ten repercusión”, destacó Miguel Gómez, representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia, que explicó su estrategia de ayer: “Paramos a comer, escondimos os tractores en naves e puxémonos de acordo para saír”

Sobre las 15,00 horas más de cien tractores empezaron a establecerse en la A-52, por segunda vez tras la tractorada que mantuvo cortada esta autovía más de 60 horas entre el 10 y el 12 de enero.

Esta vez el bloqueo se establece a la altura de Porto Alto, en Xinzo de Limia, después de que los tractoristas abriesen un acceso en Portoalto, parroquia de Boado, a la altura de Carbones del Río, antigua empresa limiana, donde colocaron barricadas para impedir el paso a los agentes. En el kilómetro 190, los miembros del sector primario han levantado su campamento, encendiendo la hoguera de la protesta y bloqueado, una vez más, una de las arterias de Galicia.

La tractorada bloquea las calles de Xinzo de Limia | Martiño Pinal

El desvío, desde el punto kilométrico 188 hasta el 193, ha provocado un gran caos en el tráfico a su paso por la capital antelana. La N-525, la alternativa a la autovía, se inundó de camiones, tráilers y vehículos particupares que han provocado que se vuelvan a apagar los semáforos una vez más.

“Unidos somos capaces de facer o que queiramos e sin por en perigo ningunha vida humana nin molestar a veciños”, afirmó Miguel Gómez. “Estamos aquí de novo porque se comprometeron con nós e non cumpliron”, continuó, “temos moita forza e non estamos cansados, ata que non teñamos a famosa charla con algún alto cargo do Ministerio que sepa do que fala”.

Los manifestantes no piensan mover los cerca de un centenar de tractores hasta cumplir su meta de ser atendidos por del Ministerio de Luis Planas, y avisan que “temos varios tractores nas naves do polígino gardados e outros e outros en Xinzo noutras naves, por si acaso a situación se pon moi complicada”, como señaló Gómez, para bloquear la N-525 también "si fose necesario" y avisan de “outro plan” para Madrid si no los escuchan.

Las retenciones en Xinzo de Limia no solo afectan a la avenida de Madrid y Ourense, nombres que recibe la N-525 a su paso por la villa, sino que también afectan a las vías paralelas. Durante la tarde, los agentes de la Guardia Civil no solo se han personado en las inmediaciones del enclave ocupado por los ganaderos y agricultores, sino que también han detenido a varios tractores que circulaban por la N-525 en dirección al punto.