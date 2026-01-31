Los ganaderos persisten en la A-52, a la espera del Ministerio

Los manifestantes lanzan más madera a la hoguera de la autovía

La tractorada vivió su segunda noche en la nueva movilización en la A-52, que sigue cortada en ambos sentidos entre el kilómetro 188 y 193 a la altura de Xinzo de Limia, persistiendo su protesta -pese a la intensa lluvia y al frío- e insistiendo en la petición de reunirse con algún alto cargo del Ministerio de Agricultura, organismo del cual no han obtenido respuesta, principal causa de que continúen manifestándose tras más de un mes.

La tractorada bloquea las calles de Xinzo de Limia | Martiño Pinal

El sector agroganadero asegura que este nuevo bloqueo les está proporcionando más “repercusión” y les está ayudando a “xuntar posturas para entablar unha negociación”, como manifestó Javier Losada, agricultor de la comarca de A Limia y representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia.

Riesgo para los peatones

El desvío de los vehículos a la N-525, por el corte de la autovía, continúa congestionando el tráfico en Xinzo de Limia, al pasar por el medio de la villa, especialmente por el paso de vehículos pesados.

Es una situación particularmente compleja para la movilidad de los peatones, sobre todo cuando cae la noche. Con los semáforos en ámbar, y menor visibilidad, cruzar la calle se convierte en un desafío para los limianos.

Así a todo, la Policía Local de la ciudad no registró ninguna “incidencia reseñable” en la jornada de ayer, con un tráfico fluido dentro del contexto extraordinario que vive la capital de A Limia.