La gasolina alcanza su precio máximo desde hace 4 años

Los conductores se encontraron este martes con la gasolina más cara que el diésel.

Septiembre comenzó con el “sorpasso” económico de la gasolina al diésel, situándose de nuevo como el combustible más caro. Este combustible marcó ayer su mayor precio en la provincia desde noviembre de 2022, impulsado por el recorte a la mitad del descuento del Gobierno, que se reduce hasta los cinco céntimos por litro.

La reducción de esta medida de alivio económico elevó ayer el precio medio a los 1,813 euros por litro. Para encontrar cifras similares hay que remontarse casi cuatro años atrás, a la primera quincena de noviembre de 2022, cuando alcanzó máximos impulsado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Esto deriva en que llenar un depósito de gasolina medio de 45 litros cuesta ya en la provincia 81,45 euros, casi 15 euros menos que hace tan solo un año. Por el momento, todavía continúa lejos de su pico máximo, cuando llegó a alcanzar los 2,20 euros en junio de 2022.

Tendencia opuesta

Mientras, el diésel vivió con el comienzo de mes el efecto contrario al de la gasolina, tal y como comprobaron ayer los conductores en los surtidores. Al registrar una subida interanual de precios del 15,7% el mes pasado, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán, el descuento se duplicó este mes, pasando de los 10 a los 20 céntimos.

Esta bonificación no impidió que su precio medio en la provincia siga alcanzando los 1,80 euros, lo que supone 36 céntimos más que solo un año. Una diferencia abismal que se traslada directamente al bolsillo del conductor. El pasado año rellenar un depósito costaba 64,8 euros mientras ayer la cifra se disparó hasta los 81.

Pese a su alto precio, el diésel consiguió volver a estar por debajo de la gasolina en cuanto al precio. Una circunstancia que era habitual y que cambió a raíz de que comenzasen a producirse los conflictos internacionales.

Octava semana de subida

El precio de los carburantes encadenó la semana pasada su octava subida consecutiva, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta casi el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, tocando así máximos del verano en plena operación retorno de agosto.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo se incrementó la semana pasada un 1,8% con respecto a la anterior y el de la gasolina un 1,55%. Con estas nuevas subidas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 23,7%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 19,8%.