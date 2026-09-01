Buscador | Las gasolineras más baratas de Ourense tras la rebaja de 20 céntimos en el diésel en septiembre

Una hilera de coches reposta combustible en una gasolinera a las afueras de la ciudad

El precio de los carburantes cambia desde este martes 1 de septiembre, con una nueva modificación de las bonificaciones fiscales aplicadas a la gasolina y al diésel. El cambio supone un importante alivio para los conductores de vehículos diésel, mientras que quienes utilizan gasolina afrontan una reducción de la ayuda y, por tanto, un mayor coste por litro.

Desde hoy, el descuento fiscal del diésel aumenta hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 10 céntimos que se aplicaban durante agosto. En el caso de la gasolina, la bonificación se reduce de 10 a 5 céntimos por litro.

La diferencia responde a la evolución de los precios de ambos carburantes. El diésel registró en julio un incremento interanual del 15,7%, superando el umbral que activa la cláusula de salvaguarda prevista por el Gobierno y que eleva temporalmente la rebaja fiscal.

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Con miles de conductores pendientes de cuánto tendrán que pagar para llenar el depósito, comparar los precios de las gasolineras puede marcar una diferencia importante, especialmente en un momento en el que las tarifas siguen siendo muy diferentes entre estaciones.

Si tienes previsto repostar en Ourense o vas a desplazarte por carretera durante estos días, te mostramos cómo encontrar las gasolineras más baratas de la provincia.

Además de la gasolina 95 y el diésel, el buscador permite consultar otras opciones de carburante y localizar las estaciones de servicio con los precios más bajos en función del concello o de la zona por la que tengas previsto circular.

Buscador de las gasolineras más baratas

Consulta en el siguiente buscador las gasolineras más baratas de España y comprueba dónde repostar antes de llenar el depósito.

Puedes introducir el concello de Ourense o cualquier otra localidad por la que vayas a pasar para comparar los precios disponibles y elegir la estación de servicio que más te interese.

¿Cómo encontrar la gasolinera más barata?

Utilizar el buscador es muy sencillo. Introduce la localidad, concello o zona en la que quieres repostar y consulta las estaciones disponibles y sus precios. Si vas a realizar un trayecto largo, también puedes utilizarlo para localizar las opciones más económicas a lo largo de tu recorrido.

¿Cuánto cambia la rebaja del diésel y la gasolina?

La principal novedad desde este 1 de septiembre afecta al gasóleo. La rebaja fiscal pasa de 10 a 20 céntimos por litro, después de que el precio del diésel superase el umbral de subida establecido para activar la cláusula de salvaguarda.

En cambio, la gasolina sigue el calendario de retirada progresiva de las ayudas. El descuento pasa de 10 a 5 céntimos por litro, por lo que el cambio supone una reducción de cinco céntimos en la bonificación frente a agosto.

Sin embargo, la rebaja fiscal no se traduce necesariamente de forma inmediata y completa en el precio del surtidor. Las estaciones pueden tardar en actualizar sus precios en función, entre otros factores, de las existencias adquiridas con anterioridad.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las rebajas?

La nueva bonificación del diésel y la reducción de la ayuda a la gasolina forman parte del calendario establecido por el Gobierno para retirar progresivamente las medidas de apoyo a los carburantes.

El esquema fijó una bonificación decreciente para los carburantes, mientras que la cláusula de salvaguarda permite elevar temporalmente la ayuda al diésel cuando su precio supera determinados niveles.

Por el momento, septiembre es el último mes contemplado para estas bonificaciones, por lo que los conductores deberán estar pendientes de las próximas decisiones del Gobierno sobre su continuidad.

Mientras tanto, ante la diferencia de precios entre estaciones, comparar antes de repostar sigue siendo una de las mejores formas de reducir el gasto en carburante.