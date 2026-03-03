La gasolina renace con el máximo consumo en 16 años
ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS
La bajada de precios de los carburantes en 2025 devuelve el consumo total de automoción en la provincia a nivel de 2011
La provincia de Ourense cerró el ejercicio 2025 con un consumo total de 207.254 toneladas de carburantes de automoción, consolidando su recuperación tras el bache de la pandemia y la posterior crisis inflacionaria, y estabilizándose en cifras globales que no se veían desde hace más de una década. Así se desprende de la última actualización estadística de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
El principal motor de este crecimiento ha sido la gasolina, que ha registrado su mejor dato de los últimos 16 años. Durante 2025, los surtidores ourensanos despacharon 40.039 toneladas de este combustible, encadenando su quinto año consecutivo de subidas desde el mínimo histórico marcado en 2020 (24.500 toneladas). Según apuntan fuentes del sector, este repunte responde a dos factores clave: la progresiva bajada y estabilización de los precios a lo largo del año pasado -que animó la movilidad de las familias- y el aumento de las matriculaciones de vehículos híbridos no enchufables en detrimento de las motorizaciones de gasóleo.
Por el contrario, el diésel de automoción, principal combustible para el transporte de mercancías y la logística, evidencia un estancamiento. En 2025 se consumieron 167.214 toneladas en la provincia, una cifra que sostiene la actividad local pero que se mantiene muy alejada de los máximos históricos. Tal y como refleja la serie ampliada, el volumen actual está a gran distancia del récord absoluto registrado justo antes del estallido de la crisis financiera (184.350 toneladas en 2008) o del pico más reciente de 2018.
Un análisis detallado de la estadística mensual de 2025 pone de manifiesto, además, la fuerte estacionalidad que caracteriza a la provincia. El mes de agosto se coronó como el de mayor movilidad del año, rozando las 5.000 toneladas de gasolina consumidas, prácticamente el doble que en los meses de invierno (como febrero, que apenas registró 2.430 toneladas). Este pico estival en los surtidores es un fiel reflejo del turismo interior, los desplazamientos por vacaciones y el tradicional retorno de la población emigrante a sus municipios de origen durante el verano.
En contraste con la recuperación del consumo en automoción, el sector primario e industrial ourensano dibuja una gráfica a la baja. El consumo de Gasóleo B (bonificado y destinado a maquinaria agrícola, tractores e industria) cerró 2025 con 28.168 toneladas, marcando su registro más bajo de los últimos quince años. Esta cifra supone una contracción drástica si se compara con el reciente máximo de 50.012 toneladas anotado en 2022, evidenciando un frenazo en la actividad y una acelerada transición hacia otras fuentes de energía.
Consumo carburantes de automoción en la provincia (en toneladas)
Año Gasolina Gasóleo A Total
2008 43.312 184.350 227.661
2009 42.908 181.017 223.925
2010 39.933 178.093 218.026
2011 36.907 172.438 209.345
2012 33.539 179.027 212.566
2013 31.151 180.043 211.193
2014 28.341 166.434 194.775
2015 27.984 164.621 192.605
2016 28.508 167.879 196.387
2017 28.175 167.959 196.134
2018 29.174 181.972 211.146
2019 30.901 176.922 207.823
2020 24.500 148.826 173.326
2021 30.515 167.867 198.382
2022 32.421 170.352 202.773
2023 33.814 166.040 199.854
2024 36.411 164.794 201.205
2025 40.039 167.214 207.254
Fuente: Cores
