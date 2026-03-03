Ourense firma el mejor arranque de año en ventas de coches desde 2023

El parque móvil de Ourense ha comenzado el año con datos positivos de cara a la entrada de nuevos modelos en las carreteras. El recién concluido mes de febrero no solo ha sido el mejor de los últimos cuatro años, registrando 344 unidades vendidas, sino que el acumulado -la suma de los dos primeros meses- llega hasta los 602 coches nuevos, la mayor cantidad desde 2023.

Las nuevas motorizaciones -híbridos, de gas o 100% eléctricos- sumaron 272 de las 344 unidades vendidas, lo cual supone más del 79% de las ventas

Si nos fijamos en las variaciones interanuales, el porcentaje también es el mayor de los últimos años, alcanzando el 23,36% en el acumulado anual, lo cual supone romper una tendencia negativa que se había observado en años anteriores. Un porcentaje que sube hasta el 27,88% si nos fijamos en el mes de febrero, que dobla el crecimiento de ventas del año pasado, tal y como reflejan las estadísticas de ventas de la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches (Anfac).

En cuanto al tipo de coches que se vendieron, las nuevas motorizaciones -híbridos, de gas o 100% eléctricos- sumaron 272 de las 344 unidades vendidas, lo cual supone más del 79% de las ventas, si bien los modelos de gas vivieron un ligero retroceso, sumando en febrero 19 unidades vendidas. En el otro extremo encontramos los coches híbridos, tanto en su gama estándar como enchufable, que sumaron 230 modelos vendidos, cerca del 67% de las matriculaciones totales de la provincia.

Los motores tradicionales, por contra, mantienen su caída, especialmente los coches diesel, que con apenas siete ventas se dejan el 63,16% de su cuota de mercado. Frente a ello, la bajada de motores de gasolina se frena ligeramente, quedando por debajo del 10% en febrero.

Las casas Omoda y BYD, principales oferentes de modelos 100% eléctricos, siguen fuertes en el mercado ourensano, con 12 y 17 modelos vendidos entre enero y febrero

Dominio japonés

A la hora de abordar las marcas preferidas por el conductor ourensano, la japonesa Toyota repite como la más vendida, creciendo un 34,62% en el arranque de año, con 70 unidades vendidas durante lo que llevamos de 2026. Le sigue la francesa Renault, con 69 unidades matriculadas, y la también japonesa Suzuki, que ha experimentado un crecimiento de ventas de un 300% durante los dos primeros meses del año.

Las casas Omoda y BYD, principales oferentes de modelos 100% eléctricos, siguen fuertes en el mercado ourensano, con 12 y 17 modelos vendidos entre enero y febrero. Durante el mismo período, la casa estadounidense Tesla se mantiene con cinco unidades matriculadas en Ourense.

En el extremo contrario estaría la marca Citroën, cuyas ventas han caído casi un 82% en el arranque de 2026, seguida de Volvo, que se deja el 80% de sus ventas respecto al año anterior.

“Lo que ahora necesitamos es que se publiquen cuanto antes las bases reguladoras del Plan Auto+ para seguir aportando certeza a los compradores”

El impulso de las ayudas

La patronal de la automoción Faconauto ha reclamado “un marco estable para que esta tendencia alcista en las matriculaciones se mantenga el resto de meses”, señalando el impulso que los planes de ayudas han dado al coche eléctrico.

“Lo que ahora necesitamos”, indicaba el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, “es que se publiquen cuanto antes las bases reguladoras del Plan Auto+ para seguir aportando certeza a los compradores”, pidiendo también la reactivación de las deducciones fiscales a la compra de vehículos electrificados.