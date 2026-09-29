La gasolinera más barata de toda la provincia de Ourense cambia por primera vez en meses: esta es su ubicación

El mapa de las gasolineras más baratas de Ourense tiene una nueva protagonista. Después de meses en los que Plenergy se había consolidado como la referencia para encontrar los carburantes a menor precio, una estación de servicio recién llegada a la provincia ha conseguido arrebatarle el primer puesto, al menos en las primeras horas de este martes.

Se trata de la nueva Ballenoil situada en la N-525, a la altura del kilómetro 232, junto al supermercado Cash Récord. A las 7:00 horas de esta mañana, sus surtidores marcaban un precio de 1,699 euros por litro tanto para el gasóleo como para la gasolina, convirtiéndose en la opción más económica de toda la provincia en ese momento.

A esa misma hora, la Plenergy del polígono de San Cibrao das Viñas, habitual líder provincial, ofrecía ambos carburantes a 1,719 euros por litro, es decir, dos céntimos más caros que su nueva competidora. La diferencia se traduce en un ahorro de un euro por cada depósito de 50 litros, aunque la importancia del cambio va más allá de esa cantidad. Por primera vez en meses, una cadena diferente consigue situarse por debajo de las estaciones que habitualmente encabezaban la clasificación de precios en Ourense.

Tendencia a igualarse

Hasta ahora, el liderazgo de Plenergy había sido prácticamente constante, con la estación del polígono de San Cibrao como principal referencia y empates ocasionales con las instalaciones de Seixalbo y Marcelo Macías, esta última situada en la ciudad de Ourense.

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No obstante, los precios de estas gasolineras suelen experimentar ajustes a lo largo de la jornada, hasta el punto de que Ballenoil y Plenergy tienden a igualar sus tarifas durante el día. Por ello, la ventaja registrada a primera hora no implica necesariamente que se mantenga hasta la noche.

Lo que sí supone una novedad es la entrada de un nuevo operador en la lucha por ofrecer el combustible más barato de la provincia.