Las gasolineras más baratas de Ourense en noviembre de 2026: dónde repostar gasolina y diésel al mejor precio

Una persona repostando en una gasolinera de la provincia de Ourense

Antes de realizar un viaje en coche, consultar el comparador de gasolineras más económicas de Ourense puede ayudar a encontrar dónde repostar al mejor precio, especialmente en un mes de noviembre marcado por nuevas medidas fiscales y diferencias importantes entre las estaciones de servicio de la provincia.

Este 1 de noviembre se mantiene la rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos para la gasolina y el diésel. Aunque inicialmente estaba prevista una reducción de esta bonificación hasta los 13 céntimos, la evolución de los precios ha permitido mantener el descuento aplicado durante octubre. La medida busca aliviar el impacto del encarecimiento de los combustibles en el bolsillo de los conductores.

Este servicio permite consultar los precios de los carburantes en todo el territorio español, con especial atención a las estaciones de servicio de la provincia de Ourense. Introduciendo el nombre del concello en el que se desea repostar, los usuarios pueden acceder a un listado de gasolineras y comparar las opciones más económicas tanto para gasolina como para diésel.

Buscador de gasolineras más baratas

La Región ofrece este buscador especializado para localizar las gasolineras más baratas de Ourense y encontrar la estación que mejor se adapte a cada desplazamiento. La herramienta permite comparar los precios de los combustibles y descubrir dónde resulta más económico llenar el depósito sin necesidad de recorrer diferentes estaciones de servicio.

Provincia de Ourense Gasolineras más baratas Pendiente de iniciar. Si este mensaje permanece, el editor no está ejecutando el JavaScript del bloque. Diésel A Gasolina 95 Cargando municipios… Actualizar Estación · lugar Diésel A Gasolina 95 Cargando estaciones… Anterior Siguiente Fuente: MITECO. Gasóleo A y gasolina 95 E5. “—”: precio no comunicado. Consulta cada 15 minutos con la página visible. Prevalece el precio del surtidor. El resumen provincial se mostrará cuando se carguen los precios. JavaScript está desactivado en esta vista.

Estas cifras reflejan que todavía existen diferencias considerables entre unas gasolineras y otras, por lo que elegir correctamente el lugar de repostaje puede traducirse en un ahorro significativo.

Las gasolineras más baratas de Ourense, en noviembre de 2026

El comienzo de noviembre deja precios especialmente competitivos en varias estaciones de bajo coste de la provincia de Ourense, que continúan situándose por debajo de la media provincial tanto en gasolina como en gasóleo.

Entre las estaciones más económicas de este inicio de noviembre destacan Plenergy de Marcelo Macías y de la rúa Cañizo, en Ourense, y Ballenoil del parque empresarial de O Pereiro de Aguiar. También figuran entre las opciones más baratas Superfuel y otra estación de Plenergy situadas en la calle Ricardo Martín Esperanza.

En estas estaciones, la gasolina 95 se puede encontrar desde 1,499 euros por litro, mientras que el diésel parte de los 1,699 euros por litro, según los precios publicados el 3 de noviembre.

La diferencia respecto a la media provincial resulta notable. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina en una de las estaciones más económicas cuesta aproximadamente 74,95 euros, frente a los 86,25 euros que supone hacerlo al precio medio de Ourense. Esto representa un ahorro cercano a los 11,30 euros por depósito.

En el caso del diésel, llenar un depósito de 50 litros en las gasolineras más baratas supone un desembolso de unos 84,95 euros, frente a los 97 euros de la media provincial. La diferencia alcanza así los 12,05 euros por repostaje.

Los precios de las estaciones de servicio pueden variar a lo largo del día, por lo que resulta recomendable consultar el buscador de gasolineras más baratas de Ourense antes de desplazarse para repostar y comprobar qué establecimiento ofrece el combustible al precio más económico en cada momento.