Las gasolineras más baratas de Ourense, en octubre de 2026

Antes de realizar algún viaje en coche, revisar el comparador de gasolineras más económicas de Ourense puede ayudar a localizar el punto de repostaje donde ahorrar unos euros, especialmente en un mes que comienza con cambios importantes en el precio de los carburantes.

Este 1 de octubre entra en vigor una rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto Especial de Hidrocarburos tanto para la gasolina como para el diésel. En el caso de la gasolina supone una mejora de 15 céntimos respecto al descuento de septiembre, mientras que para el gasóleo se mantienen los 20 céntimos que ya estaban vigentes. La medida busca amortiguar el fuerte encarecimiento experimentado por los combustibles durante las últimas semanas.

Este servicio permite consultar el precio de los carburantes en todo el territorio español, con especial atención a las estaciones de servicio de la provincia de Ourense. Simplemente introduciendo el nombre del concello en el que se desea repostar, se puede consultar un listado con las opciones más económicas para gasolina o diésel.

Buscador de gasolineras más baratas

La Región ofrece este buscador especializado para localizar la gasolinera que mejor se adapte a la ubicación y a las necesidades de cada desplazamiento, una herramienta especialmente útil ante las importantes diferencias que existen actualmente entre unas estaciones de servicio y otras.

Provincia de Ourense Gasolineras más baratas Pendiente de iniciar. Si este mensaje permanece, el editor no está ejecutando el JavaScript del bloque. Diésel A Gasolina 95 Cargando municipios… Actualizar Estación · lugar Diésel A Gasolina 95 Cargando estaciones… Anterior Siguiente Fuente: MITECO. Gasóleo A y gasolina 95 E5. “—”: precio no comunicado. Consulta cada 15 minutos con la página visible. Prevalece el precio del surtidor. El resumen provincial se mostrará cuando se carguen los precios. JavaScript está desactivado en esta vista.

Los datos oficiales de este inicio de octubre de 2026 sitúan el precio medio de la gasolina 95 en la provincia de Ourense en torno a los 1,916 euros por litro, mientras que el diésel alcanza aproximadamente los 1,958 euros. En ambos casos, repostar en las estaciones más económicas permite reducir de forma considerable el coste de llenar el depósito.

Las gasolineras más baratas de Ourense, en octubre de 2026

El comienzo de octubre deja precios considerablemente más bajos en algunas estaciones de bajo coste de la provincia, coincidiendo además con la entrada en vigor de la nueva rebaja fiscal.

Entre las referencias más económicas de este 1 de octubre se encuentran Ballenoil de A Medorra, en O Pereiro de Aguiar, y las estaciones de Plenergy de Marcelo Macías y Seixalbo.

La diferencia es notable respecto a la media provincial. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina en la estación más barata ronda los 77,40 euros, frente a unos 95,80 euros utilizando como referencia el precio medio de Ourense. En diésel, el mismo depósito supone unos 84,95 euros en la opción más económica, frente a los 97,90 euros de la media provincial.

Los precios de las estaciones pueden modificarse a lo largo del día, por lo que resulta recomendable consultar el buscador antes de desplazarse para repostar.