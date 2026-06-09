¿Sabe usted que las gasolineras entre Ourense y Madrid se llenaron de fe?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la fe mueve autobuses
¿Sabe usted que las gasolineras entre Madrid y Ourense se convirtieron este lunes en una fiesta con un denominador común: la celebración de la fe? ¿Que quienes la protagonizaron fueron los jóvenes peregrinos que viajaron esta semana para ver al papa? ¿Que el cansancio de unos días intensos por la capital no mermaron ni un ápice la alegría en los jóvenes religiosos? ¿Que incluso se la contagiaron a los conductores?
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