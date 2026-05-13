Gráfico | La creación de empresas en Ourense registra su mejor marzo en siete años tras duplicarse en 2026

La provincia de Ourense vive un momento de fuerte impulso emprendedor con un aumento de la creación de empresas. Durante el mes de marzo se constituyeron 51 nuevas sociedades mercantiles, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra duplica las registradas en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 24, reflejando un crecimiento y una clara recuperación de la actividad empresarial.

Evolución de la creación de empresas en Ourense. | Porcentual

El dato de marzo supone además el mejor registro para este mes desde 2019 y confirma el dinamismo del tejido económico ourensano. En los últimos años, únicamente 2023 había logrado superar la barrera de las 40 empresas creadas, alcanzando entonces las 43 sociedades. La cifra actual no solo mejora ampliamente ese balance, sino que sitúa a Ourense en uno de sus momentos más activos en términos de emprendimiento de la última década.

Este incremento en la constitución de empresas coincide con un contexto de crecimiento generalizado de la actividad mercantil tanto en Galicia como en el conjunto de España, donde la creación de sociedades también atraviesa sus mejores registros desde antes de la crisis financiera. En el caso ourensano, sectores como el comercio, la industria y los servicios continúan siendo algunos de los principales motores del emprendimiento provincial.

Datos nacionales

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 35% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 14.307 empresas, su cifra más elevada en cualquier mes desde marzo de 2007. Con el repunte de marzo, la constitución de empresas encadena tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se multiplicó por más de dos, hasta rozar los 848 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 59.271 euros, aumentó un 68,6% en relación a marzo de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en marzo se disolvieron 2.342 empresas, cifra un 17,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 75 sociedades cada día del mes de marzo.

En concreto, de las 2.342 empresas que se disolvieron en marzo, 1.992 lo hicieron voluntariamente, un 22,4% más que en igual mes de 2025, mientras que 149 se disolvieron tras una fusión (+1,4%) y 201 desaparecieron por otras causas (-5,2%).

El 17,2% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de marzo se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 16,5% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 21,2% pertenecía al comercio, el 13,8% a la construcción y otro 13,8% a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 15% en marzo en tasa interanual, hasta las 3.006 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.709,2 millones de euros, cifra un 7,2% inferior a la de marzo de 2025, mientras que el capital medio fue de 568.611 euros, un 19,4% menos.

En tasa mensual (marzo sobre febrero), la constitución de empresas subió un 12,8%, mientras que las disoluciones bajaron un 7,9%.

Sube en todas las comunidades autónomas

Según Estadística, todas las comunidades autónomas crearon el pasado mes de marzo más empresas que en igual mes de 2025. Los mayores repuntes interanuales se los anotaron Castilla-La Mancha (+70,6%), Extremadura (+54%), Cataluña (+49%), Galicia (+46,5%) y Comunidad Valenciana (+39%). Por su parte, los aumentos menos pronunciados se dieron en Cantabria (+13,5%), Aragón (+11%), Navarra (+4,8%) y Baleares (+3,1%).