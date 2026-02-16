Gráfico | Febrero triplica su lluvia normal en 15 días

Durante el mes de noviembre, las precipitaciones en Ourense alcanzaron valores muy por encima del rango habitual, lo que lo convirtió en un mes muy húmedo, pese a que el número de jornadas lluviosas fue similar al promedio. En diciembre, el agua acumulada volvió a situarse por encima de lo normal, dejando un periodo húmedo y con más episodios de lluvia de los previstos.

Enero de 2026 mantuvo esta dinámica y se consolidó como un mes especialmente lluvioso, con registros muy superiores a la media tanto en volumen recogido como en frecuencia. Finalmente, en los primeros quince días de febrero ya se ha triplicado la cantidad estimada y el número de días con lluvia supera el estándar mensual; de continuar esta evolución, podría alcanzarse el máximo histórico de 1979.