Gráfico | Febrero triplica su lluvia normal en 15 días

LLUVIAS EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Desde el 1 de noviembre hasta el 14 de febrero de 2026, se han registrado 59 días de lluvia en Ourense

La Región
Publicado: 16 feb 2026 - 08:19 Actualizado: 16 feb 2026 - 08:19
Los paraguas, protagonistas en la calle del Paseo en una jornada lluviosa.
Los paraguas, protagonistas en la calle del Paseo en una jornada lluviosa. | Xesús Fariñas

Durante el mes de noviembre, las precipitaciones en Ourense alcanzaron valores muy por encima del rango habitual, lo que lo convirtió en un mes muy húmedo, pese a que el número de jornadas lluviosas fue similar al promedio. En diciembre, el agua acumulada volvió a situarse por encima de lo normal, dejando un periodo húmedo y con más episodios de lluvia de los previstos.

Enero de 2026 mantuvo esta dinámica y se consolidó como un mes especialmente lluvioso, con registros muy superiores a la media tanto en volumen recogido como en frecuencia. Finalmente, en los primeros quince días de febrero ya se ha triplicado la cantidad estimada y el número de días con lluvia supera el estándar mensual; de continuar esta evolución, podría alcanzarse el máximo histórico de 1979.

Gráfico
Gráfico | La Región

