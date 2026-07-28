Gráfico | Ourense se confirma como la provincia con menor población activa de España y destruye 5.200 empleos en el segundo trimestre

Un trabajador en una obra en la ciudad de Ourense

El mercado laboral de la provincia de Ourense registró un aparente descenso en su tasa de desempleo durante el segundo trimestre de 2026, situándose en un 10,2%. Sin embargo, este indicador oculta una profunda crisis en el tejido productivo provincial: la caída del paro no está impulsada por la creación de puestos de trabajo, sino por un éxodo masivo de la población hacia la inactividad.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia ha destruido 5.200 empleos netos en los últimos tres meses.

La estadística trimestral certifica el problema del elevado envejecimiento y la falta de mano de obra como el mayor reto al que se enfrenta la economía local.

Con estos últimos datos, Ourense se consolida en el último puesto nacional en tasa de actividad, marcando un 46,08%. Esta cifra sitúa a la provincia a más de 13 puntos de distancia de la media de España (59,29%) y refleja una brecha histórica con las zonas más dinámicas del país.

El noroeste peninsular concentra este problema estructural, ya que por detrás de Ourense en la cola nacional de actividad se sitúan su vecina Lugo (48,4%) y León (49,8%).

Evolución del desempleo en la provincia de Ourense en los últimos tres años

Menos paro, pero menos trabajadores

El análisis en términos absolutos de la EPA arroja cifras preocupantes para la economía ourensana. La reducción de la tasa de paro camufla una pérdida de fuerza laboral sin precedentes recientes. El número total de personas ocupadas cayó de 118.200 en el primer trimestre a 113.000 en este segundo.

¿Por qué baja entonces la tasa de paro? La respuesta se encuentra en el volumen de personas inactivas (aquellos ciudadanos mayores de 16 años que no trabajan ni buscan empleo de forma activa, grupo que engloba principalmente a jubilados, estudiantes o personas dedicadas a labores del hogar).

En solo tres meses, este colectivo se ha disparado en 8.100 personas, pasando de 139.100 a 147.200. Al reducirse drásticamente la base de personas que conforman la población activa (que cae en 7.400 efectivos), los 12.800 parados actuales (2.200 menos que en el trimestre anterior) representan un porcentaje menor, generando un espejismo de mejora.

Galicia a dos velocidades

Galicia evidencia un mercado laboral a dos velocidades donde la provincia interior se queda cada vez más descolgada del dinamismo del eje atlántico.

Ourense es actualmente la única de las cuatro provincias gallegas que mantiene una tasa de desempleo de dos dígitos (10,20%). La situación difiere radicalmente de las cifras registradas en A Coruña (6,49%) y Lugo (6,94%), que presumen de tasas de paro técnico, o de Pontevedra (9,29%).

Asimismo, la tasa de empleo de Ourense (el porcentaje de personas en edad de trabajar que efectivamente tienen un empleo) es de solo el 41,38%, casi diez puntos por debajo del 50,04% de A Coruña o el 51,06% de Pontevedra.

Esta dinámica sostenida refleja un problema estructural marcado por el envejecimiento poblacional, la falta de relevo generacional y las dificultades de la economía local para retener el talento o incentivar el retorno de los más jóvenes, abocando a la provincia a un mercado laboral cada vez más reducido.