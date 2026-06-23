Gráfico | Ourense mantiene el crecimiento turístico y aumenta 5,8% las pernoctaciones hoteleras en mayo

Una mujer junto a su maleta, en la recepción de un hotel de la ciudad.

Ourense continúa afianzando su crecimiento como destino turístico. La provincia registró durante el pasado mes de mayo un total de 63.530 pernoctaciones hoteleras, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato sitúa a Ourense como una de las provincias gallegas con mejor evolución durante el quinto mes del año, en contraste con la caída general registrada en Galicia, donde las pernoctaciones descendieron un 3,5% hasta las 886.418 estancias. El comportamiento positivo de la provincia también se reflejó en la llegada de visitantes. Ourense recibió en mayo un 4,4% más de viajeros, contribuyendo a que el territorio siga ganando peso dentro del mapa turístico gallego.

Estos resultados llegan después de un mes de abril histórico para el turismo ourensano. En ese periodo, la provincia alcanzó por primera vez las 65.202 pernoctaciones, el mejor registro de toda la serie histórica analizada por el INE. La evolución confirma una tendencia de recuperación y crecimiento iniciada tras la pandemia, con una progresión especialmente notable desde 2021.

La trayectoria del turismo hotelero en Ourense muestra una recuperación sostenida después de años de altibajos. Tras los descensos registrados entre 2011 y 2013, cuando las cifras llegaron a situarse por debajo de las 40.000 pernoctaciones mensuales, el sector comenzó una mejora progresiva que permitió acercarse a las 60.000 estancias en 2017. La crisis sanitaria de 2020 frenó esta evolución, pero desde entonces la provincia ha recuperado impulso hasta situarse en niveles nunca antes alcanzados.

El crecimiento de mayo refuerza el papel de Ourense como destino vinculado al patrimonio, la gastronomía, el termalismo y sus espacios naturales, elementos que continúan aumentando su capacidad de atracción para visitantes.

Las pernoctaciones hoteleras en Galicia caen un 3,5%

Los hoteles gallegos contabilizaron 886.418 pernoctaciones el pasado mes de mayo, lo que supone un descenso del 3,5% en comparación con el mismo mes de 2025, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta caída contrasta con el ascenso registrado a nivel nacional, ya que en el total de España los hoteles gallegos contabilizaron más de 36,3 millones de noches, un 2,5% más.

En el resto de provincias, A Coruña y Lugo registraron descensos en las pernoctaciones hoteleras en el quinto mes del año del 7,2% y del 9,2%, respectivamente, con 381.022 y 130.924 noches. Por el contrario, Pontevedra aumentó un 2,4%, con 63.530 y 310.942 pernoctaciones.

De esta manera, el número de viajeros cayó en Galicia un 2,4% en mayo, hasta 557.048 turistas, pese a que a nivel estatal subió un 2,3%, con más de 12 millones. Al igual que las pernoctaciones, los viajeros bajaron en A Coruña (-5%) y Lugo (-9,3%) y subieron en Pontevedra (+3,8%).

De esta manera, el grado de ocupación media en Galicia fue del 44,55%, ascendiendo al 50,6% los fines de semana. En cuanto a tarifas, el precio medio diario fue de 73,76 euros en Galicia y de 123,74 euros de media a nivel nacional. Esto es un 1,49% y un 4,2% más que en mayo de 2025, respectivamente. Los ingresos medios por habitación disponible en la Comunidad fueron de 38,24 euros, un 1,1% más.

Datos nacionales

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 2,5% en mayo en comparación con el mismo mes de 2025, superando los 36,3 millones, siempre según los datos provisionales publicados este martes por el INE.

El sector consolida así su senda de crecimiento impulsado principalmente por el mercado internacional, en un contexto en el que el índice de precios hoteleros registró un repunte del 5% interanual. En el acumulado de los cinco primeros meses de 2026, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El comportamiento del sector hotelero durante el mes de mayo muestra una marcada dualidad entre el mercado nacional y el internacional. De este modo, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España registraron un leve descenso del 0,2%, mientras que las correspondientes a ciudadanos extranjeros crecieron un 3,7%.

Por mercados emisores, Reino Unido y Alemania se consolidaron como los principales puntos de origen, concentrando el 27,9% y el 17,4% del total de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente, seguidos a mayor distancia por Francia con un 8,6%, Estados Unidos con un 5,2% y Países Bajos con un 4,7%.

La distribución geográfica de los turistas varió de forma significativa según su procedencia. Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo, concentrando el 20,4%, el 14,9% y el 12,2% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Islas Baleares, Canarias y Cataluña, con el 30,6%, 18,0% y 17,9% del total en cada caso. A nivel local, la Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones con más de 6,5 millones, mientras que Barcelona, Madrid y Calvià destacaron como los puntos turísticos con mayor afluencia absoluta.

En lo que respecta a la ocupación, en mayo se cubrieron el 61,5% de las plazas ofertadas, lo que supone un descenso del 2,1% respecto al mismo mes de 2025, si bien el grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 1,7% y se situó en el 67,9%. Por regiones, Islas Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante el mes con un 73,5%.

Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor nivel de ocupación media y de fin de semana, con el 76,1% y el 79,4%, respectivamente, mientras que el punto turístico con mayor ocupación por plazas fue Sóller con un 83,4% y Zarautz logró la mayor ocupación en fin de semana alcanzando el 89,4%.

Subida de precios del 5%

El encarecimiento de las tarifas hoteleras continuó su tendencia alcista con una subida interanual del 5% en su índice de precios. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida de precios se registró en Islas Baleares, con un repunte del 8,9%, mientras que la bajada más acusada se localizó en la ciudad autónoma de Melilla, con un descenso del 1,2%.

Por categorías de alojamiento, el incremento más destacado se produjo en los establecimientos de cinco estrellas de oro, donde las tarifas subieron un 6,3%. Esta tendencia al alza se trasladó de forma directa a la rentabilidad del sector, donde la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 123,7 euros en mayo, lo que supuso un aumento del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPar), que está condicionado por la ocupación de los establecimientos, alcanzó los 88 euros, firmando una subida del 5,8%. Por categorías, los hoteles de cinco estrellas registraron un ADR de 307,1 euros y un RevPAR de 216,2 euros, los de cuatro estrellas obtuvieron 125,7 euros de ADR y 97,1 de RevPAR, y los de tres estrellas alcanzaron los 94,8 y 68,3 euros, respectivamente. El punto turístico con mayor rentabilidad del país fue Marbella, que lideró ambos indicadores con un ADR de 267,2 euros y un RevPAR de 207,1 euros.