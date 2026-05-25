Gráfico | Ourense rompe la barrera de las 65.000 pernoctaciones hoteleras en un mes de abril

Ourense ha presenciado un hito para el turismo hotelero, ya que en 2026 se superan por primera vez las 65.000 pernoctaciones en un mes de abril. La provincia alcanza concretamente las 65.202 en este último año, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone el mejor registro de toda la serie analizada y confirma la consolidación del crecimiento turístico tras los años de recuperación posteriores a la pandemia.

Evolución de las pernoctaciones hoteleras en Ourense. | Porcentual

La evolución muestra una trayectoria irregular pero positiva: después de un descenso entre 2011 y 2013, cuando las pernoctaciones cayeron hasta 37.259, comenzó una recuperación progresiva que permitió alcanzar casi 60.000 estancias en 2017. El desplome de 2020, provocado por la crisis sanitaria, interrumpió esta tendencia, aunque desde 2021 el sector experimentó una recuperación muy intensa. Así, entre 2022 y 2026 se observa un crecimiento sostenido que culmina con la ruptura de la barrera de las 65.000 pernoctaciones, reflejando el fortalecimiento de Ourense como destino turístico y la creciente capacidad de atracción de su oferta hotelera.

Las cifras en Galicia

Galicia contabilizó 775.924 pernoctaciones hoteleras el pasado mes de abril, lo que supone un 3,2% más que en el mismo mes de 2025. Este incremento queda por encima de la media nacional, ya que en el total de España las pernoctaciones en este tipo de establecimientos se incrementaron en abril un 1,1%, con más de 29,2 millones de noches.

De esta manera, el número de viajeros registrados en la Comunidad creció hasta 462.259 personas, un 3,7% más, con una media de 1,68 noches. De este total, 188.925 eran extranjeros.

Todas las provincias gallegas vieron subir su número de visitantes en abril excepto Lugo, donde bajó un 9,2%, hasta 72.220 personas. Ourense registró 31.780 viajeros, con un aumento del 9,3% respecto a abril del año pasado, siendo la segunda mejor cifra entre las regiones.

A Coruña registró la mejor variación con un aumento del 10,5% en comparación con el mes de abril del año pasado y un total de 214.993 viajeros. Pontevedra cierra esta lista con 143.266 visitantes y un incremento del 0,47%.

Entre otras cifras, el grado de ocupación de las habitaciones de los hoteles gallegos se quedó en abril en casi el 47,7%. En cuanto a precios, la tarifa media diaria de los hoteles gallegos ascendió a 71,63 euros, un 3% más, con unos ingresos medios por habitación disponible de casi 33,7 euros, un 7% más que en abril de 2025.

Datos nacionales

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 1,1% en abril respecto al mismo mes de 2025, superando los 29,2 millones de estancias. Este crecimiento se apoya tanto en el mercado nacional, con un repunte del 0,9% de los residentes, como en el internacional, que creció un 1,3%.

Debido a que en 2026 la Semana Santa se celebró entre marzo y abril, mientras que en 2025 tuvo lugar íntegramente en abril, el sector analiza el conjunto del bimestre para obtener una comparativa real. Las pernoctaciones crecieron un 3,0% en los dos meses (marzo-abril) respecto al año anterior. En el acumulado de los cuatro primeros meses de 2026, el incremento se sitúa en el 2,7%, según el instituto estadístico.

Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana destacaron como los destinos principales para los viajeros españoles en abril, concentrando casi la mitad de las estancias nacionales. Por su parte, los turistas extranjeros se decantaron por Canarias (25,4% del total), seguida de Cataluña e Islas Baleares. Por zonas concretas, la Isla de Mallorca fue la que registró un mayor volumen de actividad con 3,4 millones de pernoctaciones, mientras que Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana lideraron como puntos turísticos.

Respecto al origen de los visitantes internacionales, el Reino Unido y Alemania se mantienen como los principales mercados emisores, sumando el 23,4% y el 16,7% del total de pernoctaciones de no residentes, respectivamente.

Incremento de la facturación y rentabilidad

En el plano económico, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 122,3 euros en abril, lo que supone un aumento del 4,9% interanual. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación, alcanzó los 81,7 euros, una subida del 5,5%.

Por categorías, los hoteles de lujo (cinco estrellas) alcanzaron un ADR de 295,9 euros y un RevPAR de 200,7 euros. Los de cuatro y tres estrellas registraron una facturación media de 123,2 y 95,2 euros, respectivamente. Sevilla se posicionó como el punto turístico con mayor ADR y RevPAR de España, con 204,6 y 177,3 euros.

Ocupación y precios

El grado de ocupación por plazas en abril fue del 58,5%, un 0,9% menos que hace un año, aunque en fin de semana subió ligeramente al 65,1%. Canarias volvió a presentar la mayor ocupación regional (68,7%), con el Sur de Gran Canaria como zona destacada (73,9%). No obstante, el municipio de Sóller registró el llenado más alto (81,3%) y Valencia lideró la ocupación en fin de semana (84,1%).

Finalmente, el Índice de Precios Hoteleros mostró su mayor incremento en los establecimientos de una estrella de oro (7,9%), mientras que por comunidades, Aragón registró la mayor subida de actividad (9,9%) frente al descenso de Ceuta (-5,7%).