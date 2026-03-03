Gráfico | Ourense, la provincia gallega con menor subida de paro en el mes de febrero

A pesar del mes de Entroido y los empleos generados por esta festividad, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 115 personas en febrero en la provincia de Ourense, asumiendo un total de 14.172 parados. Asimismo, este aumento fue el menor en una provincia gallega, un dato significativo teniendo en cuenta que en 2025 Ourense fue la única región de la comunidad en la que subió el paro en el segundo mes del año. La provincia que más ha incrementado ha sido Pontevedra con 537 parados más, seguida de A Coruña con 142 y Lugo con 120 parados.

Evolución del paro en Ourense. | Porcentual

Sin embargo, aunque la subida de personas paradas en Ourense sea la menor en Galicia, resalta significativamente al comparar esta cifra con el aumento del mes de febrero de 2025. Este año, con 115 parados más, el dato quintuplica el aumento de 22 personas del año anterior, siendo un segundo mes del año negativo para la provincia.

Variación anual del paro en Ourense. | Porcentual

Los datos de Galicia

Por otra parte, el paro también subió en Galicia con un 0,79% y se situó en 116.058 parados. En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, Galicia registró un aumento del 0,41% en comparación con enero, alcanzando con estas 4.405 personas más un total de los 1.088.231 registrados.

Los datos difundidos este martes por los Ministerios de Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que, respecto a febrero de 2025, el número de parados descendió un 4,07%, con 4.919 personas desempleadas menos, y el de afiliados aumentó en 16.283 personas (un 1,52% más).

Galicia fue la cuarta comunidad autónoma donde el paro aumentó más en términos absolutos en febrero, después de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. España registró 3.584 desempleados más (un incremento del 0,15%) y 97.004 afiliados.

Cifras nacionales

La Seguridad Social sumó 97.004 afiliados en febrero , hasta los 21.670.636 , mientras que el paro subió en 3.584 personas, hasta un total de 2.442.646 parados.

Según datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en febrero la educación restó empleo, con 30.142 afiliados más; la hostelería, con 22.932, y la construcción, con 17.478 puestos más.

En el último año, el mercado laboral ganó 474.482 trabajadores, mientras que el paro se redujo en 150.803 personas, lo que deja el total en 2,44 millones, el nivel más bajo en este mes desde 2008, según el Ministerio de Trabajo.