Gráfico | El paro sube en 510 personas este enero en Ourense y registra la mayor subida de los últimos años

El paro registrado en Ourense en enero subió en 510 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este aumento es un reflejo del patrón habitual tras el fin de la temporada navideña. Sin embargo, esta subida fue notablemente superior a la de años recientes: en enero de 2025 y enero de 2024 el desempleo había aumentado en 147 personas, y en enero de 2023 el incremento rondó los 284 parados.

De este modo, el avance de este año casi triplica la subida de hace dos años y es más del doble que en los dos años inmediatamente anteriores. Este aumento se suma al incremento general en Galicia, donde el desempleo creció en 3.113 personas (+2,78%), situando a la comunidad como la tercera con mayor subida absoluta de paro en enero, solo por detrás de Andalucía y Madrid.

El resto de provincias gallegas también han aumentado el número de parados en enero, con A Coruña y Pontevedra a la cabeza, con 1.092 y 1.063 desempleados más, respectivamente, mientras que en Lugo esta cifra se incrementó en 448 personas.

El paro en Galicia

El paro subió un 2,78% en Galicia en enero y se situó en 115.144 parados , 3.133 personas más que el mes anterior, mientras que el número de afiliados bajó hasta 1.083.826, 13.462 menos (1,23%) que en diciembre. Galicia fue la tercera comunidad autónoma donde el paro aumentó más en términos absolutos en el primer mes del año 2026, después de Andalucía y Madrid. España registró 30.392 desempleados más (un aumento del 1,26%) y perdió 270.782 afiliados (un 1,24%).

Los datos difundidos este martes por los Ministerios de Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que, respecto a enero de 2025, la evolución fue positiva en ambos casos, ya que el número de parados descendió un 5,09%, con 6.176 personas desempleadas menos, y el de afiliados aumentó en 16.737 personas (un 1,57% más).

Datos nacionales

Enero cierra en 2026 con 478.000 ocupados más y 160.400 parados menos que hace un año en España, a pesar de tratarse de un mes tradicionalmente adverso para el empleo y marcado en esta ocasión por una meteorología especialmente desfavorable. El número de personas en paro se sitúa por debajo de los 2,44 millones, lo que supone un descenso interanual del 6,2% y la cifra más baja en un mes de enero desde 2008.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero respecto al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo por la finalización de la campaña navideña, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El incremento del paro en enero de este año es inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2025 (+38.725), 2024 (+60.404) y 2023 (+70.744), aunque es un peor dato que el de enero de 2022, cuando el paro aumentó en 17.173 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido siempre en los meses de enero. El mayor repunte se produjo en 2009, con casi 199.000 desempleados más, mientras que el menor se registró en 1998, con un aumento de 10.285 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en enero de 2026 en 25.402 personas.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 160.381 parados (-6,2%), con un retroceso del paro femenino de 94.148 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 66.233 varones (-6,4%).

Servicios y mujeres concentran el repunte del paro

Por sectores, el paro subió especialmente en los servicios, con 35.073 desempleados más (+2%), y en la agricultura, que sumó 881 parados (+1,2%). Por el contrario, bajó en la construcción, con 3.793 personas menos (-2,1%), y en la industria, en 14 desempleados (-0,01%). El colectivo sin empleo anterior registró 1.755 parados menos (-0,8%).

El paro aumentó en enero en ambos sexos, aunque el repunte fue mayor entre las mujeres. En concreto, el paro femenino se incrementó en 25.284 desempleadas (+1,7%), frente a una subida del paro masculino de 5.108 personas (+0,5%).

Al finalizar enero de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.469.283, su nivel más bajo en un mes de enero en 18 años, mientras que el de varones alcanzó los 969.779 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó un 2,3%, con 4.040 parados más, mientras que el de las personas de 25 años y más subió en 26.352 desempleados (+1,2%). El total de parados menores de 25 años se situó en 180.892, mínimo histórico para un mes de enero.

El paro solo baja en Baleares

El paro registrado disminuyó en enero solo en Baleares, que restó 1.260 desempleados. En el resto de comunidades aumentó, especialmente en Andalucía (+8.046), Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113).

A nivel provincial, el desempleo bajó en Baleares (-1.260), Guipúzcoa (-19) y Melilla (-10), mientras que los mayores incrementos se registraron en Madrid (+3.659), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646).

Entre los extranjeros, el paro aumentó en 6.912 personas (+2%), hasta un total de 343.693 desempleados, aunque supone 16.810 parados menos que hace un año (-4,6%).

El 41,6% de los contratos fueron indefinidos

En enero se registraron 1.163.555 contratos, un 4,1% menos que en el mismo mes de 2025. De ellos, 484.295 fueron indefinidos, el 41,6% del total, un porcentaje similar al de enero del año anterior.

Dentro de la contratación indefinida, se firmaron 234.384 contratos a tiempo completo (-4,7%), 132.940 fijos-discontinuos (-9,7%) y 116.971 indefinidos a tiempo parcial (+1,7%).

Por su parte, se suscribieron 679.260 contratos temporales, un 3,7% menos, que representaron el 58,4% del total.

La tasa de cobertura frente al desempleo alcanza el 79,1%

El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en diciembre de 2025 los 2.107,3 millones de euros, un 1,1% más interanual. El gasto medio mensual por beneficiario se situó en 1.506,2 euros, un 26,3% más, mientras que la prestación contributiva media fue de 1.039,3 euros (+2%).

El número total de beneficiarios se situó en 1.783.205 personas, un 0,3% menos que un año antes, y la tasa de cobertura alcanzó el 79,09%, la más alta para un mes de diciembre desde 2009.

El Ministerio recuerda que los datos de prestaciones se publican con un mes de retraso, por lo que las cifras difundidas este martes corresponden al paro de enero de 2026 y a las prestaciones de diciembre de 2025.