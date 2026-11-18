La natalidad da un respiro a Ourense después de varios meses de cifras especialmente negativas. La provincia contabilizó 127 nacimientos durante septiembre de 2026, según los datos de estimación mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor registro para este mes desde 2021 y del dato mensual más elevado de todo lo que va de año.

La cifra supone un importante repunte respecto a septiembre de 2025, cuando se contabilizaron 97 alumbramientos, lo que representa un incremento interanual del 30,9% y 30 bebés más. El avance llega después de que Ourense cerrase agosto con apenas 824 nacimientos acumulados, su peor balance histórico para los ocho primeros meses del año, y permite mejorar parcialmente la evolución de la provincia.

El incremento de septiembre consolida una recuperación que comenzó en primavera, después de un arranque de ejercicio especialmente complicado. Enero abrió el año con apenas 91 nacimientos, seguido de 93 en febrero y 92 en marzo. A partir de abril, sin embargo, los registros consiguieron superar el centenar de alumbramientos mensuales, con 107 en abril, 109 en mayo, 116 en junio, 107 en julio y 108 en agosto.

Septiembre dio un nuevo impulso a esta evolución al alcanzar los 127 nacimientos, una cifra que no se registraba en un mes de septiembre desde 2021, cuando hubo 125. El dato también supera los 116 de 2024, los 118 de 2023, los 111 de 2022 y los 97 del pasado ejercicio. Pese a esta mejoría, todavía queda lejos de los 139 alumbramientos de septiembre de 2020.

El acumulado sigue en negativo

Pese al buen comportamiento de septiembre, Ourense todavía no consigue revertir el descenso de natalidad en el conjunto del año. Con los 127 nacimientos del último mes y tomando como referencia los 824 acumulados hasta agosto, la provincia alcanzaría los 951 alumbramientos entre enero y septiembre.

En el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 978, por lo que el balance continúa siendo negativo, con 27 nacimientos menos, un retroceso del 2,8%. No obstante, la diferencia se reduce respecto a agosto, cuando la caída interanual alcanzaba el 6,47%. El repunte del último mes permite así recortar distancia con el ejercicio anterior, aunque todavía no es suficiente para recuperar los niveles de natalidad de 2025.

Galicia mantiene la natalidad estancada

Galicia apenas registró variaciones en el número de nacimientos durante septiembre, con 1.171 alumbramientos, frente a los 1.172 del mismo mes de 2025. La cifra supone un descenso testimonial del 0,09%, pero refleja las dificultades que continúa arrastrando la comunidad para recuperar su natalidad. La perspectiva histórica resulta todavía más significativa: en septiembre de 2016 se habían contabilizado 1.618 nacimientos, casi un 28% más que los registrados diez años después.

La caída ha sido progresiva durante buena parte de este periodo, al pasar de los 1.538 alumbramientos de septiembre de 2017 a los 1.366 de 2019 y los 1.363 de 2020. En los últimos ejercicios, la tendencia tampoco ha conseguido consolidar una recuperación, con 1.361 nacimientos en septiembre de 2021, 1.279 en 2022, 1.190 en 2023 y 1.102 en 2024.

El balance anual de la comunidad también refleja la dimensión de este retroceso demográfico. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), Galicia pasó de registrar 16.560 nacimientos en 2018 a contabilizar 13.350 en 2024, lo que supone una pérdida de 3.210 alumbramientos en seis años, un 19,4% menos. El ejercicio de 2025 introdujo, no obstante, un pequeño cambio de tendencia, con 13.556 nacimientos provisionales, un 1,5% más que el año anterior.

Este ligero repunte rompió una sucesión de descensos anuales, aunque todavía mantiene a la comunidad muy lejos de los registros de hace menos de una década. A esta evolución se suma el retraso de la maternidad: en 2024, el 14,12% de los nacimientos correspondió a madres de 40 o más años, frente al 8,97% de 2014, según el IGE.

España encadena dos años de crecimiento

La natalidad presenta una evolución más favorable en el conjunto de España, donde los nacimientos acumulan un incremento del 1,4% hasta septiembre de 2026. En total, durante los nueve primeros meses del año nacieron 241.647 personas, frente a las aproximadamente 238.308 del mismo periodo de 2025. Este comportamiento confirma dos ejercicios consecutivos de crecimiento, después de que 2025 cerrase provisionalmente con 321.164 nacimientos, un 1% más que en 2024.

Se trata de una evolución positiva después de una década marcada por el retroceso de la natalidad, aunque todavía insuficiente para recuperar los niveles anteriores. En 2015 habían nacido en España 420.290 personas, casi 100.000 más que en el último ejercicio cerrado.

El incremento de los últimos dos años tampoco oculta los profundos cambios que experimenta la maternidad en España. Cada vez son más frecuentes los nacimientos de madres de edades avanzadas. Según el INE, en 2015 el 7,8% de los bebés nacidos tenían madres de 40 o más años, un porcentaje que aumentó hasta el 10,4% en 2025, con 33.360 alumbramientos.

En paralelo, los nacimientos de madres menores de 25 años pasaron de representar el 9,1% del total en 2015 al 9,5% en 2025, aunque su número absoluto descendió de 38.141 a 30.497. El saldo vegetativo continúa siendo otro de los grandes desafíos demográficos: en 2025 fallecieron provisionalmente 446.982 personas, frente a los 321.164 nacimientos, lo que dejó un balance negativo de 122.167 habitantes.