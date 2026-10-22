Ourense registra solo 824 nacimientos hasta agosto, su peor balance histórico

La provincia de Ourense marca un nuevo mínimo de natalidad tras registrar el balance más bajo de su serie histórica en los ocho primeros meses del año. Según los datos de estimación mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y agosto nacieron en territorio ourensano apenas 824 niños. Esta cifra supone un descenso del 6,47% respecto al mismo tramo de 2025 -cuando se computaron 881 alumbramientos- y sitúa el registro por debajo del mínimo anterior de 2024, cuando hubo 837 partos. El retroceso resulta aún más pronunciado frente a los máximos de hace una década: respecto a los 1.221 bebés de 2014, la provincia ha perdido casi un tercio (-32,5%) de su natalidad.

Pese a que desde abril las cifras mensuales lograron rebasar el centenar de partos -alcanzando en junio el pico del año con 117-, el lastre acumulado en un primer trimestre crítico, que no superó los 92 alumbramientos en ningún mes y cuyo arranque en enero supuso el peor mes de toda la historia al registrar apenas 90 partos, ha resultado insalvable. A este reducido número de nacimientos se añade el acusado retraso de la maternidad. El 73,2% de los alumbramientos (603 casos) correspondió a mujeres de 30 o más años, repartidos entre el tramo de 30 a 34 años (253) y el de 35 a 39 (251). De hecho, en Ourense nacieron más niños de madres de 40 o más años (99 casos, incluido un parto con 50 o más años) que de jóvenes menores de 25 años, que apenas sumaron 86. Por sexo, los varones superaron a las niñas con 437 recién nacidos frente a 387.

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Contraste con España

Esta evolución choca con la media nacional, que acumula un liger avance del 1,37% en lo que va de año. Por contra, Galicia camina en sentido inverso con 8.590 nacimientos hasta agosto, lo que supone una caída del 3,93%. En este contexto, Ourense, que concentra el 9,6% de los partos de la comunidad, registra la segunda mayor caída interanual de todo el país (-6,47%), solo por detrás de Zamora (-12,86%), mientras las cuatro provincias gallegas se sitúan entre las diez con mayores descensos interanuales de España.