Gráfico | Las pernoctaciones hoteleras suben en Ourense y registran el segundo mejor dato en diez años

Noviembre registró el mejor datos de las pernoctaciones hoteleras en Ourense desde 2019, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, aumentaron en un 3,7% en comparación con el mismo mes del 2024. Por tercera vez en diez años, la provincia alcanzó las 50.000 noches con 51.477 unidades superando las 50.539 de 2018 y 56.907 de 2019, siendo la mejor cifra.

Los viajeros en cambio descendieron ligeramente en comparación con el noviembre de 2024 pasando de 25.901 a 25.727 en 2025. Igualmente, este dato es el cuarto más alto de hace diez años y la mejor cifra fue también en 2019 con 28.425 pernoctaciones hoteleras.

Las noches en apartamentos y campings de Galicia suben

Las pernoctaciones en apartamentos y campings de Galicia subieron en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, pero bajaron en alojamientos de turismo rural y albergues. En concreto, las pernoctaciones en apartamentos pasaron de 40.768 a 49.007, con una estancia media de 2,79 días; las de campings ascendieron de 6.820 a 8.450, con estancia media de 1,45 días; y las de alojamientos de turismo rural, cuya estancia media fue de 1,56 días, bajaron de 12.822 a 10.959. Por su parte, las casas rurales acapararon 6.009 pernoctaciones.

Mientras, en albergues gallegos hubo un total de 29.298 pernoctaciones en noviembre, que son menos que las 35.610 del mismo mes del año anterior. Correspondieron 15.465 a peregrinos del Camino de Santiago.

En el conjunto estatal, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 7 millones en noviembre, lo que supone un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Datos estatales

Las pernoctaciones de residentes descendieron un -0,7%, mientras que las de no residentes aumentaron un 5,7%. Durante este mes la estancia media fue de 4,2 pernoctaciones por viajero. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España aumentaron un 7,9% el pasado mes de noviembre. Las de residentes se incrementaron un 5,9% y las de no residentes un 8,5%. La estancia media descendió un 2,3%, hasta 5,1 pernoctaciones por viajero.

En noviembre se ocuparon el 34,7% de las plazas ofertadas, un 3,7% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 38,5%, un 4% más. El 78,7% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 27,9% del total.

Por destinos, Canarias fue el preferido para alojarse apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un aumento del 5,5% respecto a noviembre de 2024. Canarias tuvo la mayor ocupación, con el 85,3% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 899.000 pernoctaciones. Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 89,5%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

El camping crece un 3,2% entre los no residentes

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 1,5% en noviembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes descendieron un 1,8%, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,2%.

Durante noviembre se ocuparon el 41,7% de las parcelas ofertadas, un 1,5% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 42%, con un descenso del 4,2%. El 66,5% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 38,3% del total.

La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 630.000 pernoctaciones, y un aumento del 3,2% en tasa anual. La Comunidad Valenciana alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 60,1% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 329.000 pernoctaciones y presentó el mayor grado de ocupación, con un 81,2%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mazarrón y Vélez-Málaga.

Cae el turismo rural y los albergues

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural disminuyeron un 8,3% en noviembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes bajaron un 5,4% y las de no residentes un 19%. Se ocuparon el 14,1% de las plazas, un 3,8% menos que en noviembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 30,0%, con aumento anual del 2,5%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 111.000 pernoctaciones, un 18% menos que en noviembre de 2024. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 38,8%. Por zonas turísticas, Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 34.000 pernoctaciones. Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 46,6% de las plazas ofertadas.

Las pernoctaciones en albergues disminuyeron un 10,9% en noviembre. Las de residentes bajaron un 14,9% y las de no residentes un 7,4%, según datos del instituto estadístico español. Se ocuparon el 22,1% de las plazas, un 6,8% menos que en noviembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 28,3%, con un aumento anual del 2,7%.

Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con más de 102.000 pernoctaciones y alcanzó la mayor ocupación, con el 57,3% de las plazas ofertadas. Por lo que se refiere a los precios el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 1,1% en noviembre respecto al mismo mes de 2024, el Índice de Precios de Campings (IPAC) un 2,1% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 7,1%.