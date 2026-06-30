Grupo Albia refuerza su presencia en Ourense con la adquisición de Santa Mariña

Grupo Albia, compañía de referencia en el sector funerario en España integrada en el Grupo Santalucía, ha formalizado la adquisición de una participación mayoritaria en la sociedad CID GAVILANES, que opera bajo la marca comercial Santa Mariña. La operación se ha completado tras recibir la autorización correspondiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La transacción, articulada a través de una ampliación de capital, permite a la compañía potenciar su implantación en la provincia de Ourense, donde ya operaba a través de la firma funeraria La Gloria. A partir de este momento, ambas marcas —Santa Mariña y La Gloria— mantendrán su identidad comercial y su arraigo en el territorio, si bien funcionarán de manera coordinada bajo la estructura del Grupo Albia.

Este movimiento responde al plan de expansión de la corporación en el noroeste peninsular, orientado a consolidar una red de centros adaptada a las exigencias actuales del mercado en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad y la atención personalizada.

El director general de Grupo Albia, Daniel Palacios, ha señalado que esta adquisición consolida el desarrollo de la firma en Galicia y Ourense de la mano de compañías de trayectoria local, apoyándose en los más de 25 años de experiencia del grupo para ofrecer un servicio profesional y de calidad a los usuarios de la zona.

Sobre Grupo Albia

Albia, perteneciente al Grupo SANTALUCÍA, es un grupo empresarial dedicado a la organización, gestión y realización integral de servicios funerarios a nivel nacional. En la actualidad, la compañía gestiona más de 250 centros funerarios, entre los que se incluyen 91 tanatorios y 28 crematorios, además de una flota de 480 vehículos propios, 13 cementerios, cuatro floristerías y una planta de transformación de mármol.

El grupo cuenta con una plantilla de aproximadamente 1.400 profesionales que atienden anualmente más de 77.000 servicios funerarios. La firma cuenta además con el certificado AENOR de ‘Compromiso con las Familias’.