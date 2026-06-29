La Guardia Civil incorpora 24 agentes en prácticas en Ourense para reforzar la seguridad durante el verano
40 SEMANAS
La Comandancia de Ourense suma 24 guardias civiles en prácticas desde el 29 de junio, que se distribuirán por distintos municipios para reforzar la seguridad ciudadana durante 40 semanas.
La Comandancia de Ourense incorpora desde este 29 de junio un total de 24 guardias civiles alumnos en prácticas, que completarán en la provincia la segunda fase de su formación profesional durante los próximos meses.
Su llegada coincide con el inicio del periodo estival, una etapa en la que la Guardia Civil refuerza habitualmente sus efectivos para mejorar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta en el territorio.
Reparto por municipios de Ourense
Los nuevos agentes en prácticas se distribuirán en diferentes unidades de la provincia:
- 7 efectivos en O Barco de Valdeorras
- 5 en O Carballiño
- 5 en Verín
- 3 en la ciudad de Ourense
- 2 en Celanova
- 2 en Xinzo de Limia
Formación en servicio activo
Los alumnos permanecerán 40 semanas en prácticas, periodo en el que completarán su formación y adquirirán experiencia directa antes de convertirse en guardias civiles profesionales. Durante este tiempo, estarán integrados en unidades de seguridad ciudadana, participando en tareas de vigilancia, prevención y atención al ciudadano bajo la supervisión de agentes veteranos.
Refuerzo a nivel nacional
En toda España, la Guardia Civil ha incorporado este verano a 3.123 alumnos en prácticas, lo que supone un incremento respecto al año anterior.
Parte de estos efectivos se especializarán en áreas como Tráfico, Fiscal, Servicio Marítimo o la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), mientras el resto se integrará en unidades territoriales para reforzar la seguridad durante la temporada estival.
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