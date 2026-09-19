¿Sabe usted que hay un nuevo precio de moda en las gasolineras de la provincia?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el precio de la gasolina en la provincia

Un usuario pone gasolina a su automóvil.
Un usuario pone gasolina a su automóvil. | La Región

¿Sabe usted que hay un nuevo precio de moda en las gasolineras de la provincia? ¿Que el 1,999 es la cifra que más se ve en los surtidores? ¿Que quieren hacer el juego psicológico para no llegar a dos euros, pero que sigue siendo un disparate? ¿Que este viernes este curioso precio se repitió en diez ocasiones en el caso de la gasolina y otras diez en el caso del diésel en las gasolineras ourensanas? ¿Que haber cuanto aguantan sin dar el salto a 2?

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