¿Sabe usted que hay una ourensana entre las 40 españolas destacadas del mundo de la literatura y la comunicación?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Elena Ochoa y su merecido reconocimiento
¿Sabe usted que entre las 40 españolas destacadas del mundo de la literatura y la comunicación elegidas por ELLE hay una ourensana? ¿Que se trata de Elena Ochoa, psicóloga, editora y comisaria de arte contemporáneo? ¿Que tiene mucho mérito ser una de las elegidas? ¿Que hay todo un comité de expertas? -¿Que la lista sirve para reconocer la pasión, la determinación y la capacidad transformadora de sus integrantes?
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