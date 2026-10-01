Hemeroteca | Colisión de coches en el cruce de Bonhome con la avenida de Zamora

Colisión de coches en el cruce de Bonhome con la avenida de Zamora

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de La Región del 1 de octubre de 1976

La primera de La Región del 1 de octubre de 1976 | La Región

Colisión de coches en el cruce de Bonhome con la avenida de Zamora

Los dos coches siniestrados en el accidente.

Ayer, alrededor de las diez de la noche, en el cruce de la calle Bonhome con la avenida de Zamora, colisionaron dos turismos, desplazándose uno de estos contra otro, un Seat 600 aparcado junto a la acera y al que causó daños de poca consideración. En cambio, los dos turismo que chocaron primeramente sí resultaron con serios desperfectos, como puede observarse en el par de gráficas que publicamos de ellos.

Uno de los conductores sufrió lesiones y pasó por la Residencia Sanitaria para ser asistido, reintegrándose seguidamente a su domicilio. Desconocemos su identidad.

Los vehículos que intervinieron en este espectacular accidente fueron el OR-5.160-A, que circulaba por la calle Bonhome en dirección a la avenida de Zamora para seguir rumbo a las afueras de la capital. Por la Avenida de Zamora iba el OR-700-C con dirección al centro de la ciudad. Fue este último el que por efecto de la colisión fue a golpear en su su desplazamiento al Seat 600, matrícula OR-8.415, aparcado, como decimos, al borde de la acera.

(1976)

Hoy comienzan las fiestas del barrio de San Francisco

Imagen del barrio de San Francisco. | La Región

Hoy, con gran salva de fuegos de artificio, darán comienzo las fiestas del popular barrio de San Francisco, que durarán hasta el próximo día 3, inclusive.

La comisión de fiestas, integrada por don Eligio Nieto Lama, don José Formoso Labrador, don José Luis Conde Sánchez, don José Ribao López y don Manuel Rodríguez Bertólez, ha confeccionado un programa muy atractivo para que no sólo los vecinos del barrio sino también todos cuantos asistan a las fiestas lo pasen lo más divertido posible. Para ello han contratado siete orquestas: Los Satélites, Arquinos, Aquelarre, Saratoga, Llama, Gran Parada y Espiga.

Habrá conciertos a cargo de la Banda Municipal de Música de Orense y alegres pasacalles a cargo de las bandas de cornetas y tambores de la Cruz Roja y del Regimiento de Infantería Zamora 8; partidos de hockey y de fútbol, slalon automovilístico y la actuación del humorista y ventrílocuo Antón López. No faltarán las grandes verbeneas y sesiones de fuegos de artificio.

(1976)

Tres mil participantes en el Día de la Bici en Ourense

Concentración final del Día de la Bici.

Tres mil ciclistas participaron ayer en el Día de la Bici, que partió de la calle Progreso, frente a la Diputación, como es tradicional, para ir por circuito urbano hasta O Vinteún y regresar por el Quinto Puente, finalizando la prueba en la Plaza Mayor. En esta edición hubo menos premios que en años anteriores, sorteándose únicamente tres bicicletas.

La edición 17 respondió a lo que los organizadores esperaban de la jornada, acompañando el tiempo.

Sin incidencias que destacar, con pequeñas averías y algunas caídas, los aficioandos ourensanos recorrieron los algo más de diez kilómetros en poco más de una hora.

En el lado negativo, algunos automovilistas irrespetuosos no tuvieron la calma suficiente como para esperar unos minutos y circularon en medio del multitudinario pelotón ciclista, en el que se mezclaron amantes del ciclismo y aficionados por un día. En la prueba estuvo el ex ciclista ourensano Raúl Rey.

La organización dispuso de unas bolsas de avituallamiento para los participantes: un refresco, un agua, bollos y una gorra eran entregados antes de iniciar la prueba.

(2001)

1 de octubre de 1926 - Fallece el marqués de Valdecilla

El Ayuntamiento de Orense anuncia la reorganización de los servicios y personal de las oficinas de Administración y Recaudación con el fin de agilizar los pagos y evitar casos como el de los recibos del abastecimiento de aguas, que se hacen efectivos con hasta seis meses de retraso.

-Se encuentra en Orense el prestigioso gobernador civil de la provincia de Huesca, el orensano don Emilio Amor Rolán, que permanecerá unos días en nuestra ciudad.

-La estudiosa pianista orensana Dolores Rego Varela, hija del director de la Banda Popular, don Manuel Rego, y sobrina del empleado del Banco Pastor en Orense don Juan Rego, alcanza un señalado triunfo en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, obteniendo la máxima calificación del tribunal.

-Están en Orense la distinguida señora doña Delia García Ferreiro, viuda de Vahamonde, y sus sobrinos los señores y señorita de Varela Limia.

-Muere en Santander el marqués de Valdecilla, ilustre prócer y benefactor que había donado recientemente hasta tres millones de pesetas para la fundación de un sanatorio y la financiación de la Biblioteca y la Universidad Central.

1 de octubre de 1951 - Piden el Nobel para Menéndez Pidal

Con brillantes notas aprobaron el ingreso en el Instituto de Enseñanza Media de Orense los aplicados niños de Ramiranes Manuel Vispo Seijo y Serafín Alonso Seijo.

-La señorita Mary Ángeles Fernández González aprueba con brillantes notas el primer año de Practicante en la Facultad de Medicina de Salamanca.

-Con brillantes calificaciones ha aprobado la reválida de la carrera del Magisterio la estudiosa señorita Berta López Fernández, hija de don Constantino López, residente en Venezuela, y doña Celia Fernández Fernández.

-Salió con destino a Santa Cruz de Tenerife el joven don Baldomero Fernández Vázquez, oficial de las Milicias Universitarias en Orense.

-La Orensana empata a domicilio ante el Alavés (1-1) gracias a un gol de Lara.

-La Academia de la Lengua de Colombia y numerosos profesores universitarios de Irlanda piden la concesión del Premio Nobel de Literatura para el filólogo e historiador español Ramón Menéndez Pidal.

-Irán expulsa de Teherán a los técnicos petrolíferos británicos que aún permanecían en el país, tras hacerse con el control del petróleo.

1 de octubre de 1976 - Manifestación en Vigo contra la pena de muerte

Titulares de La Región del 1 de octubre de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Alberto Zúñiga González, Eva Reza Paz y Jorge Andrés Sánchez.

-(1) Aparatoso accidente de tráfico en el cruce de Bonhome con la avenida de Zamora.

-(2) Hoy dan comienzo las fiestas del barrio de San Francisco, con la contratación de hasta siete orquestas.

-El Pleno de la Diputación Provincial presidido por David Ferrer Garrido aprueba la creación de un parque natural en los bosques del Pazo de Villamarín con la colaboración de Icona.

-El gobernador civil de la provincia, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, es nombrado presidente de honor de la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social.

-Cerca de quince mil personas participan en la ciudad de Vigo en una manifestación contra la pena de muerte, convocada por partidos y organizaciones de izquierda, la más multitudinaria de cuantas se han celebrado hasta ahora, la concentración finalizó con un alegato a cargo del abogado laboralista Fernando Martínez Randulfe.

1 de octubre de 2001 - Ángel Casero gana la Vuelta Ciclista a España

Titulares de La Región del 1 de octubre del 2001 | La Región

Carballiño pone en marcha un nuevo servicio municipal de ayuda a domicilio ante la creciente demanda, complementando la ayuda que ya presta la Mancomunidad.

-(3) La edición número 17 del Día de la Bici en Ourense reúne a cerca de tres mil participantes.

-O Puzo do Lago en Maside acogió una nueva edición de la Festa do Cabalo, con el primer concurso morfológico de caballo de raza pura gallega.

-La Imprenta Llordén, fundada en 1910, cierra sus puertas en O Barco, donde era todo un referente que llegó a editar el periódico local La Verdad. La familia Llordén llegó a un acuerdo con la Diputación para ceder la maquinaria de la empresa, que será exhibida en la Casa Grande de Viloira.

-El Ourense cierra su minicrisis de juego y resultados con un triunfo ante el Caudal de Mieres por 2-3 con goles de Igor y Kiko (2).

-El ciclista español Ángel Casero gana la Vuelta a España en la última etapa de la carrera, una contrarreloj en la que remontó los 25 segundos de ventaja que le llevaba el también español Óscar Sevilla, segundo al final en la general, completando el podio el estadounidense Levi Leipheimer.