Hemeroteca | Se prevé una buena cosecha de vino en la provincia

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

PRIMERA PÁGINA DE LA REGIÓN DE 1976 | La Región

Se prevé una buena cosecha de vino en la provincia

Recogida de la uva. | La Región

Uno de los más grandes temores de los agricultores de nuestra provincia, de manera especial aquellos que se dedican al cultivo de la viña, durante la larga sequía, era que cuando el agua viniera lo hiciera de forma que causara daños importantes. En Orense tenemos algunas tristes experiencias al respecto, porque en más de una ocasión el granizo echó a perder cosechas enteras en amplias zonas del Ribeiro. Y no sólo eso, sino que, a consecuencia de los daños producidos en las cepas. Las cosechas posteriores se vieron notablemente disminuidas.

Por fortuna, este año la cosa ha ido bien. Durante la sequía maduró el fruto. Las lluvias caídas hasta ahora, aunque intensas, no han producido daños. Así, la uva, además de madurar, ha cobrado cuerpo, y los racimos ofrecen un aspecto magnífico.

Si a esto añadimos la posibilidad de que ahora haya unos cuantos días soleados puede decirse con seguridad que la cosecha será muy buena en calidad y en cantidad.

Solamente se notará una disminución de la cosecha en algunos lugares, como San Ciprián de Viñas, en los que los incendios forestales alcanzaron a viñedos que estaban en magníficas condiciones para dar una fecunda cosecha.

Lo deseable, ahora, es que todo siga bien, y que el vino llegue a las bodegas abundante y bueno.

(1976)

Un anticuario orensano compra un coche del siglo XIX

El Minerva del siglo XIX adquirido por un anticuario orensano. | La Región

Un conocido anticuario de esta ciudad ha adquirido por un importe que ronda los dos millones de pesetas un viejo automóvil Minerva de finales del siglo XIX. El vehículo se encuentra en muy buenas condiciones y su nuevo propietario tiene la intención de que pueda circular en un futuro próximo.

El automóvil es de fabricación inglesa. Su carrocería es de color marrón oscuro y el techo del mismo está hecho con una cubierta de cuero. Las ruedas son macizas, incluyendo una de repuesto, y las luces -tanto las interiores como los faros delanteros- funcionan con carburo. El motor, cuyo estado de conservación es perfecto, explosiona con gasolina y tiene cuatro cilindros. Una placa que se ve al levantar la tapa del motor indica que es necesario echar unas gotas de gasolina 24 horas antes de poner en funcionamiento el automóvil, para que éste pueda circular mejor.

El asiento del conductor es independiente del recinto dedicado a los viajeros. Estos se comunican con el chófer a través de una especie de megáfono. Los asientos interiores comprenden una especie de amplio sofá, así como dos pequeños asientos abatibles. La tapicería es de un color beige claro.

Este curioso vehículo, cuya matrícula hace la número 106 de Sevilla, es único en su género, por su perfecto estado de conservación, aunque existan otros similares.

(1976)

Las obras de Citroën, a buen ritmo

Obras para las instalaciones de Citroën. | La Región

Esta vez fue en serio. Las obras de construcción de instalaciones de la empresa automovilística “Citroën-Hispania” continúan a buen ritmo en el polígono industrial de San Ciprián de Viñas.

Hasta el momento, los trabajos se están dedicando a la construcción sobre la explanación realizada en 1973 de una cubierta con gravilla sobre la que posteriormente se extenderá una capa de riego asfáltico.

Por el momento no se ha procedido a la construcción de ninguna edificación. Sólo las máquinas excavadoras se dedican a remover tierra y a facilitar el asentamiento posterior de las instalaciones.

En este primer período las obras deberán estar finalizadas en septiembre del próximo año, fecha en que tiene que entrar en funcionamiento la primera fase de la nueva factoría.

(1976)

Hace 100 años- 31 de agosto de 1926- Antonio Noriega Varela se despide de Orense

La fiesta de San Antonio que se celebraba en el pueblo de Sejalvo se ve deslucida por violentos enfrentamientos entre vecinos de Rairo, Valenzana y el propio Sejalvo por rivalidades y rencillas personales, llegando incluso a producirse disparos de armas de fuego que movilizaron a la Guardia Civil de Orense para reconducir la situación, registrándose al menos tres heridos de bala que fueron atendidos en el Hospital Provincial.

-Un hombre de 31 años, vecino de Barra de Miño, muere al ser aplastado por su propio carro del país cargado de aperos que volcó debido al mal estado del camino en el pueblo de Grobes (Coles).

-El gran poeta Antonio Noriega Varela deja Orense después de varios años entre nosotros para establecerse en su tierra natal en Abadín (Lugo), despidiéndose de todos sus amigos en nuestra ciudad a través de las páginas de La Región, con la que espera seguir colaborando.

-En Orense contrajeron matrimonio la simpática señorita María Aurelia Fraga y el comerciante llegado de El Salvador don Darío Seoane Caride. La pareja fijará su residencia en Lentomil (Peroja).

Hace 75 años-31 de agosto de 1951- Nombramiento de maestros en Orense

Nacieron en Orense: Concepción García Estévez y Antonio Rodríguez Cid.

-En la provincia de Orense han sido nombrados los siguientes maestros: Agustín González Fernández (Riobra), Rosa Iglesias Vázquez (Santabaya), Manuel Formoso Conde (Baños de Molgas), Celso Dacal Dacal (Cualedro), Argimiro Álvarez Solveira (La Manchica), Horacio García Fernández (Prada), Antonio Rodríguez Vázquez (Moura), Ginés Pérez Seara (Seadur), Ramón Gil Rodríguez (Mundil), Elvio Valencia Andrade (La Mezquita), Adolfo Urbano Fernández (Penaverde), Carmen Fernández Lorenzo (Pungeiro), Emilia Rodríguez Fernández (Sobradelo), Concepción Rodríguez de León (Olcias), Sara del Caño Vázquez (Trasportela), Rosario Caamaño Álvarez (Villaderrey), Mercedes Destar García (Viluje), Carmen Rodríguez Rodríguez (Carracedo), Emérita Romero Penín (Filgueira), Jovita Romero Penín (Abavides), Obdulia Montalvo Veloso (Caridad), Josefa Domínguez Varela (Lamagrande), Asunción Vázquez González (Vilachá), Filomena Martínez Pérez (Paradela), Bernarda Mangana Fontela (Pardeconde), Generosa Gavilanes Losada (Pedroso), Lucía Longo Gómez (Codoselo).

Hace 50 años-31 de agosto de 1976- James Hunt se acerca al liderato en Fórmula Uno

James Hunt se acerca al liderato en Fórmula Uno | La Región

Nacieron en Orense: Augusto Parente Guedes, Óscar Barrio Montes, Sara Miranda Fortes, Antonio Martínez Martínez, Eloy Murias Cadavid, José Estévez Fernández, Laura Sánchez Sáenz, Begoña Arias Prieto, Antonio Garrido Vázquez, Natalia Sousa Iglesias, Roberto Vázquez Rodríguez, Roberto Gómez Otero, Silvina González Fernández, Belén Castro Fontán, José Martínez Pérez. Rosa Ribao Vidal, Óscar Pérez Feijóo, Santiago Domínguez Rodríguez, Susana González Barreiros, Olga Varandela Rivero, Elena Adriana Domínguez González, Roberto Verdeal Montesinos, Pablo Mosquera Iglesias, Juan Rodríguez Soto, Ana Vila Rodríguez y Rubén López del Río.

-(1) Un conocido anticuario de Orense paga dos millones de pesetas por un automóvil de finales del siglo XIX.

-(2) Se prevé una buena cosecha de vino en la provincia de Orense.

-(3) Las obras de Citroën, a buen ritmo en el Polígono de San Ciprián.

-El finlandés Marku Alen (Fiat Abarth 131) gana el Rally de los Mil Lagos disputado en Finlandia y valedero para el Mundial de Rallies.

-El británico James Hunt (McLaren) gana el Gran Premio de Holanda de Fórmula Uno y se acerca al liderato de Niki Lauda, convaleciente del accidente sufrido en el Gran Premio de Alemania.

Hace 25 años- 31 de agosto de 2001- Accidente de avión en Malaga

Accidente de avión en Malaga | La Región

Un ourensano de 43 años siembra el pánico en el Paseo de Ourense al amenazar a los viandantes con un cuchillo de cocina y un maceta con mango de madera en torno a las cuatro de la tarde, movilizándose una patrulla de la Policía Local. El hombre atacó a los agentes y logró herir en las manos a dos de ellos, dándose a la fuga y arrollando varias mesas de las terrazas que había en el Paseo antes de “refugiarse” en una farmacia, donde fue finalmente detenido.

-Un avión de la compañía Binter Mediterráneo se estrella sobre la carretera cercana al aeropuerto de Málaga cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia con 44 personas a bordo, la mayor parte magrebíes que regresaban a sus trabajos en Europa, con trágico balance de 4 muertos y 27 heridos. La pericia del piloto, uno de los fallecidos, evitó que la catástrofe fuera mayor, realizando la arriesgada maniobra al sufrir la parada de un motor en pleno vuelo.

-El escultor madrileño Juan Muñoz, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, muere en Ibiza a los 48 años al sufrir un infarto.