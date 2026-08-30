Hemeroteca | Inauguración del estadio José Arjiz en Verín

La banda de música de Bande interpreta los himnos de Portugal y España en el nuevo estadio.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

PRIMERA PÁGINA DE 1976 DE LA REGIÓN | La Región

Inauguración del estadio José Arjiz en Verín

La banda de música de Bande interpreta los himnos de Portugal y España en el nuevo estadio. | La Región

La jornada deportiva del domingo 29 de agosto de 1976 ha de quedar plasmada claramente en el historial deportivo de la villa de Verín, con la inauguración del nuevo estadio José Arjiz, en honor del exalcalde de la villa.

El Orense se impuso al Chaves en el partido inaugural por 1-0, con gol de Pachín, pero la noticia estuvo en el homenaje al señor Arjiz, que fue apoyado por las autoridades de la provincia y de la vecina Portugal, con el gobernador de Vila Real a la cabeza, y agradeció la serie de distinciones de que fue objeto, entre ellas una comida en su honor en el restaurante Agarimo.

El párroco de Verín, el padre Sulleiro, bendijo las nuevas instalaciones, y don José Arjiz llevó a cabo el saque de honor, con la banda de música de Bande interpretando los himnos de Portugal y España.

Finalizado el encuentro, el gobernador civil de Chaves entregó a José Luis, capitán del Orense, el trofeo Banco Vizcaya. Luego el gobernador de Orense, a Branco, el capitán del Chaves, la placa recuerdo de la presencia del equipo portugués en el encuentro; y a Pachín, el premio al autor del primer gol en el nuevo recinto deportivo.

Crónica de Fernández Sobrino

(1976)

Gran éxito de la concentración motorista en Manzaneda

Una de las pocas motos orensanas que subieron a Manzaneda. | La Región

La I Concentración Motorista del Noroeste, organizada por el club Manzaneda con la colaboración de la sección de Motorismo de la Escudería Orense, ha sido un éxito de participantes, aunque el mal tiempo hacía temer que apenas llegarían un par de docenas de motos a Manzaneda.

No fue así, y más de cien motos llegaron entre el sábado y el domingo, con la Escudería Moto Club Bierzo y la Peña Motorista Viguesa como las que aportaron mayor número de participantes, con 28 y 26 respectivamente.

La participación orensana fue más bien escasa, al igual que las de las provincias de Lugo y Zamora.

Vinieron peñas y escuderías de toda la región gallega, pero también de Asturias, León, norte de Portugal e incluso Estepona y Gerona, con dos participantes de estas dos últimas localidades que recorrieron cerca de 1.500 kilómetros para llegar hasta aquí.

Se celebró una comida de hermandad, y a continuación se entregaron los numerosos premios en disputa, entre ellos a la moto que recorrió 100 metros con hasta 12 personas amontonadas sobre moto y conductor.

Al final se anunció ya, para el último domingo de julio del próximo año 1977, otra nueva concentración con el nombre de Euromoto, que convocará a motoristas de toda Europa.

(1976)

Beny Fernández gana la Subida a Chantada

El BMW de Beny Fernández durante la prueba. | La Región

Por primera vez en su historial la Subida a Chantada alcanzaba el entorchado de prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña, lo que por un lado supone el inicio de un camino que le aportará a la villa luguesa una buena nota de prestigio deportivo, mientras que por otro obliga a sus organizadores, la Escudería Chantada, a esmerarse mucho más en la organización y a sufrir alguno de los inconvenientes que las exigencias federativas imponen para las pruebas puntuables.

Al final Beny Fernández, de la Escudería Orense, se alzó con la victoria con su BMW 2.002-TI con un motor de circunstancias, después de la avería sufrida en el Rally de Ferrol, y por solo dos segundos de ventaja sobre Alberto Fernández. De hecho se cree que si la carrera hubiese tenido cien metros más de recorrido, el motor del BMW no habría aguantado.

(1976)

Hace 100 años- 30 de agosto de 1926- El barbero de Mussolini le afeita en silencio

El pueblo de Bouzas de Villamarín prepara con ilusión las fiestas de la Virgen de la Esperanza, encabezado por el señor Alvarado, e invita a acudir a todos los orensanos.

-El ilustre general don Juan Cantón Salazar llega a Orense en viaje oficial en representación del ministro de la Guerra, hospedándose en el Gran Hotel Roma antes de visitar el Cuartel de San Francisco y revisar las fuerzas de Cazadores.

-El alcalde de La Coruña impulsa una suscripción en América para erigir un monumento a Rosalía de Castro, con respuesta favorable del Centro Gallego de La Habana, la Agrupación Artística Gallega de La Habana y la sociedad Os Pinos Novos de Santiago de Cuba.

-El barbero personal de Benito Mussolini, Dominico Rossi, concede una entrevista a un periódico romano en la que revela que afeita tres veces a la semana al Duce desde hace tres años, cuando los gendarmes fueron a buscarle a su establecimiento y le dijeron que el presidente de Italia le esperaba “para que le afeitara”. El barbero asegura que en estos tres años Mussolini no le ha dirigido la palabra “ni una sola vez”, una actitud que personalmente “agradece” al considerar que “no podría responder a tan gran hombre”.

Hace 75 años- 30 de agosto de 1951- Franco, primer hijo predilecto de La Coruña

Nacieron en Orense: Adolfo Nóvoa Feijóo y Emilio López Rodríguez.

-El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Orense, don Pedro Ibisate Gorria, recibe la visita de la redacción de la Hoja Oficial del Lunes y de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Orense, que nombró al general Ibisate presidente de honor.

-El jugador del Atlético Obeso desoye la oferta del Chaves, donde le reclamaba el extécnico unionista Gallart, y firma por la Unión Deportiva Orensana por las tres próximas temporadas.

-Francisco Franco, que pasa estos días en el Pazo de Meirás, se convierte en el primer “hijo predilecto” de la provincia de La Coruña, por decisión unánime de la Diputación provincial.

-El actor estadounidense Robert Walker muere en Los Angeles a los 32 años a causa de una sobredosis de pastillas y alcohol, después de varios años padeciendo problemas mentales. Exmarido de la actriz Jennifer Jones y de Barbara Ford, hija del director de cine John Ford, Walker ha fallecido poco antes del estreno de su última película, “Extraños en un tren”, de Alfred Hitchcock.

Hace 50 años- 30 de agosto de 1976 - Ana Belén, multada por cantar un tema “no autorizado”

Titulares de La Región del 30 de agosto de 1976

Nacieron en Orense: José Sánchez Selas, Natalia González González, Diego Rodríguez Vidal y Rubén Conde Álvarez.

-(1) Gran éxito de la Primera Concentración Internacional Motorista del Noroeste celebrada en Manzaneda, con más de cien participantes pese a la lluvia.

-(2) El Orense vence al Chaves por 1-0 con gol de Pachín en el partido de inauguración del nuevo estadio José Arjiz en Verín, bautizado en honor del exalcalde de la villa, también presente.

-(3) El vigués Beny Fernández, de la Escudería Orense, gana la Subida a Chantada a los mandos de un BMW 2.002 TI.

-El piloto español Ángel Nieto se proclama campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 50 centímetros cúbicos al vencer con su Bultaco en el Gran Premio de Alemania disputado en el circuito de Nurburgring.

-La cantante Ana Belén es multada con 10.000 pesetas por el Gobierno Civil de Navarra por cantar una canción “no autorizada”, “Chotis democrático”, en un festival celebrado en Pamplona.

Hace 25 años- 30 de agosto de 2001- Muere el actor Francisco Rabal

Titulares de La Región del 30 de agosto del 2001

El fármaco contra el colesterol Lipobay, retirado de la circulación en todo el mundo junto a otros activos similares y que causó cuatro muertos en España, fue consumido en tratamiento por un total de 1.700 ourensanos, aunque solo dos de ellos padecieron efectos nocivos y se recuperaron por completo, descartando cualquier tipo de denuncia contra los laboratorios.

-La actriz Elizabeth Hurley, de 36 años, deja de ser el rostro de la firma Estée Lauder, que la ha despedido “por vieja” y sustituido por una mujer diez años más joven.

-El actor Francisco Rabal, uno de los grandes mitos del cine español, muere repentinamente a los 75 años tras sufrir un colapso en el avión en el que regresaba a España de recoger un premio en el Festival de Montreal, en Canadá. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Burdeos, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. Francisco “Paco” Rabal, conocido en todo el mundo por sus trabajos para directores como Buñuel, Visconti, Saura, Almodóvar o Antonioni, y papeles emblemáticos en “Los santos inocentes”, “Viridiana” o “Truhanes”, murió finalmente en Burdeos, como Goya, uno de sus últimos personajes con Carlos Saura por el que obtuvo además el Goya a la mejor interpretación.