Historia en 4 tiempos | Abelardo Pérez Gabriel y José Benito Vázquez, campeones de Karate

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada. | La Región

Abelardo Pérez Gabriel y José Benito Vázquez, campeones de Karate

A la derecha Abelardo Pérez Gabriel. | La Región

(2) Se celebraron en el Gimnasio del Pabellón de Deportes, totalmente abarrotado de público, los campeonatos gallegos de Karate. Intervenían en estos campeonatos karatekas de El Ferrol, La Coruña y Orense.

Representando a nuestra ciudad participaban Juan Carlos Conde y Jerónimo Fernández, en el peso ligero; Ernesto Araujo, José Benito Vázquez y José María García, en el peso medio; y Abelardo Pérez Gabriel en pesados, todos ellos pertenecientes al Judo Club Orense.

Brillantísima actuación de Abelardo Pérez y José Benito Vázquez, que consiguieron proclamarse campeones de sus respectivos pesos. Ernesto Araujo, que en su peso fue eliminado en el primer combate por su compañero de Club José Benito Vázquez, logró después quedar de subcampeón en todas las categorías. Jerónino Fernández y José María García estuvieron bien ganando las primeras eliminatorias aunque después no les acompañó la suerte. Juan Carlos Conde, campeón en el peso ligero el año anterior, actuó muy por debajo de sus posibilidades, claro favorito sobre el papel hubo de retirarse por una lesión de la competición.

La organización fue impecable, a cargo de la Delegación Orensana de Judo y Disciplinas Asociadas en colaboración con el Judo Club Orense.

El arbitraje bien en líneas generales, favorecido por el correcto comportamiento de los competidores, a cargo de los señores Vázquez Mayo y Orencio Conde, únicos cinturones negros de karate que hay en Galicia. Presidió la competición el titular de la Federación gallega de judo y disciplinas asociadas, don Óscar Cacheiro, acompañado del secretario don Obdulio Salido, delegado en Orense don José Carlos Rodríguez y don Antonio Lage, médico oficial de la competición.

(1976)

Récord provincial para Rosario Dueñas y pases de grado para pequeños nadadores

Nuevos nadadores orensanos. | La Región

(1) La primera prueba social del Club Medina se celebró en el Pabellón con balance muy positivo, destacando la prueba de 100 braza con una dura pugna entre Rosario Dueñas y Remedios Anta, rebajando las dos sus propios registros. Rosario, al alcanzar cun crono de 1.24.6, mejora los récords provinciales juvenil y absoluto que poseía Pilar Jardón, con 1.25.5. Remedios se ha quedado al final en unos buenos 1.26.6.

Por la tarde los numerosos niños que acuden al Pabellón a aprender a nadar, con sus respectivos monitores, han hecho su pase de grado, obteniendo los diplomas que concede la campaña de “Ningún niño sin saber nadar” en sus cuatro categorías, que van desde nadar diez metros en el primer grado (carpa), hasta nadar los cuatro estilos en el último. Los nuevos nadadores son:

Primer grado carpa: Victoria Valeiras Freire, Ricardo Suárez Losada, Marcelino Vázquez Fernández, Flora Gil Fernández, Alberto Fernández Fernández, Delfín Da Silva Durán, Teresa Boluda Álvarez, Jesús Martiña Prieto, Antonio Iglesias Freire, Sonia Costas González, Nuria Lorenzo Pérez, Iñigo Rouco Jáuregui, Francisco Gutiérrez Ruiz, Eva Iglesias Freire, Juan Alonso Corbal, Ramón Rodríguez Gavilanes, Wilson Jones Romero.

Segundo grado tritón: Paula Costas González, José Vázquez Araujo, Susana Bouso Fuentecilla, Pablo Obenza Rodríguez, Sonia Fernández Rodríguez, Belén Fernández Rodríguez, Rosa Sueiro Mouteira, Susana Vázquez Araujo, Carlos Rouco Jáuregui.

Tercer grado delfín: Mercedes de Salvador González, Yolanda de Salvador González, Mercedes Álvarez Vázquez, Florentino Santos Sánchez, Adela Rodríguez Iglesias, Javier González Granados, Óscar Moredo Araujo.

(1976)

El Ponte B, primer campeón de la temporada

Plantilla y técnicos del Ponte B. | La Región

(3) Consolidado el Ponte en Tercera División, el club entendía que era necesario contar con un equipo filial de cara al futuro. Con gente muy joven y un entrenador nuevo que llegaba de los juveniles del Maside, la directiva dio el primer paso al volver a participar en el fútbol aficionado. El filial pontino quedó encuadrado dentro del grupo XIV de la Tercera Regional, que con la retirada de dos equipos quedó reducido a un grupo de nueve clubes.

El Ponte B sabía que los dos primeros clasificados jugarían la próxima temporada en Segunda Regional y que el tercero promocionaría. Así, desde un primer momento se planteó la posibilidad de dar el salto de categoría. Entre sus cualidades destacaba en esta campaña su gran poder ofensivo, al punto de ser con 81 goles el equipo más realizador de la categoría y el segundo menos goleado de su grupo.

El conjunto de Martín Domínguez es el único que ganó todos los partidos disputados en casa. Lejos de su terreno se impuso en cinco ocasiones, empató dos y perdió uno.

De entre sus rivales el Loureiro fue el único equipo que intentó aguantar el pulso del Ponte B. Al final el filial logró el éxito, pero su oponente también firmaba un ascenso que celebrarán juntos cuando se vean las caras dentro de dos semanas.

El delantero Aguilar fue la principal referencia ofensiva al marcar 23 tantos. Otro aspecto significativo del filial pontino es el aspecto disciplinario, con sólo una expulsión por doble amonestación.

Crónica de Fabián Clinaz

(2001)

11 de febrero de 1926 - Fiesta para la Tuna Universitaria de Oviedo

La Tuna Universitaria de Oviedo, de visita en Orense, es recibida con grandes muestras de afecto en el Liceo y en el Club Orensano, siendo agasajada posteriormente con una gran fiesta en el elegante comedor del Hotel Roma en obsequio a su presidenta, la bellísima señorita Socorrito Anta Nóvoa, fiesta que contó con la presencia, entre otras, de las distinguidas señoras de Muñoz Delgado, Suances, París (don Manuel), Ferrer, Anta (don Alejandro), Herrero, Berbén, Otero, Pemán, Otero Pedrayo, Villarino de Sáa, Colmenero, Muñiz, Ulloa, Bouzo (don Constantino), Serantes (don Luis), Pérez Serantes (don Arturo) o Encinas; y las señoritas de Torre, Lobit, Villanueva, García del Villar, Ugas, Muñiz, Alcalá, Rionegro, Ferrer, París, Sotomayor, Serantes, López Pardo, Astray Caneda, Valcarce, Romero Romasanta, Pemán, Dávila o Martínez Sueiro.

-El joven y culto médico orensano don Julio Freijanes recibe muchas felicitaciones tras aprobar después de brillantes ejercicios la más difícil de las oposiciones a Inspectores provinciales de Sanidad, obteniendo el número 3.

11 de febrero de 1951 - ¡Pobres compositores rusos!

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Josefa Pousa Rodríguez, Belisario Rodríguez Ontiveros, Eladio Rodríguez Pérez, Rosa Rodríguez Rodríguez, José Cobelas Bernárdez, Rosa Dasilva López, Josefa Domínguez Rodríguez, Laureano Abad Carreiro, Juan Balvís Forneiro, Camilo Barrosa Filgueira, Carmen Pateiro Fernández, María Pateiro Fernández, Carmen Pérez Pérez, Ermitas Torado González, Elvira Fernández Méndez, Manuel Fírvida Portela, Floriano Gallego Rojas, Francisco Gil Varela, María Pérez Losada, Francisco González Abad, Emilio González Fernández, Alejandro González González y esposa Antonia Rodríguez González y Blanca Bello Domínguez.

-En Orense contrajeron matrimonio la distinguida señorita Isolina Salgado Pérez y el acaudalado industrial de Grijoá don Manuel Méndez González, apadrinados por los tíos de la contrayente, don Gonzalo Simón Camisón y su distinguida esposa, doña Elvira Pérez Cougil.

-Los compositores soviéticos son duramente criticados por el diario oficial Pravda y Radio Moscú, que les acusan de no prestar “la debida atención” a las consignas de los comisarios y de componer “una música decadente y de tendencia burguesa”.

11 de febrero de 1976 - Otro asesinato en el País Vasco

Don José García Moreno, militar retirado y caballero mutilado de 60 años, toma posesión como nuevo alcalde de Melón.

-(1) La nadadora orensana Rosario Dueñas bate el récord provincial absoluto de los 100 metros braza en la primera prueba social del Club Medina celebrada en el Pabellón, que también acogió el pase de grado de varios niños orensanos que participaban en la campaña “Ningún niño sin saber nadar”.

-(2) Los orensanos José Benito Vázquez y Abelardo Pérez Gabriel, del Judo Club Orense, se proclaman campeones gallegos de karate en las categorías de peso medio y peso pesado, respectivamente, en torneo celebrado en el Pabellón de Deportes de Orense.

-El mecánico de 37 años Julián Galarza Olyastegui, recién casado, muere al ser tiroteado en la localidad de Zizurquil (Guipúzcoa) cuando se dirigía a su domicilio. La víctima no tenía ninguna significación política conocida, por lo que los asesinos podrían haber cometido una equivocación al confundirlo con su verdadero objetivo.

11 de febrero de 2001 - La Fundación San Rosendo no para de crecer

11 de febrero de 2001 | La Región

La segunda edición de “Xantar” abre sus puertas en Expourense con el popular presentador de “Cine de Barrio”, José Manuel Parada , omo pregonero.

-El grupo de garaje-pop ourensano The Easytones presenta su nuevo disco, “Still make you take it easy”, en la sala Rock Club de Ourense.

-(3) El Ponte B se convierte en el primer campeón de la temporada en la provincia de Ourense, al conquistar su grupo de Tercera Regional a falta de dos jornadas y lograr así el ascenso a Segunda bajo la dirección de Martín Domínguez.

-La Fundación San Rosendo anuncia la apertura de otros nueve geriátricos en las provincias de Ourense, Lugo y Pontevedra que generarán 170 puestos de trabajo, entre ellos los de A Veiga, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Cenlle o Beariz. La institución suma así un total de 40 centros abiertos y su plantilla ascenderá a casi mil trabajadores antes de que termine este año, incluidos los de los balnearios de Laias y Arnoia.

-El Liceo acoge un concurrido homenaje al poeta Manuel Luis Acuña con la participación de la destacada pianista Rosa Torres y el arquitecto y exalcalde de Santiago, Xerardo Estévez.