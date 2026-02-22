Historia en 4 tiempos | Alejandro López Outeiriño, nuevo presidente de la Asociación de la prensa

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Alejandro López Outeiriño, nuevo presidente de la Asociación de la prensa

Celebró asamblea general la Asociación de la Prensa de Orense, para tratar, entre otros asuntos, de la renovación de su junta directiva que, desde el año 1966, venía siendo presidida por don Isidoro Guede Fernández.

Se acordó regularizar la situación de los periodistas que han logrado la titularidad con posterioridad a dicha fecha.

Sometida a votación, resultó elegida la siguiente junta directiva:

Presidente, don Alejandro López Outeiriño; vicepresidente, don Alfonso Sánchez Izquierdo; secretario, don Segundo Alvarado Feijóo-Montenegro; tesorero-contador, don José Rodríguez Fernández; vocales, señorita María Isabel Outeiriño Rodríguez y don José Luis Platero Paz.

Asimismo se adoptaron acuerdos respecto a cuotas, socios adheridos y otros asuntos profesionales.

Fue designada la señorita Maribel Outeiriño para representar a la Asociación en la asamblea anual de la Federación de Asociaciones de la Prensa en San Sebastián.

Altos Hornos de Vizcaya explotará las minas de La Penouta y Laza

Directivos de Altos Hornos de Vizcaya, S.A., visitaron al presidente de la Diputación y del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros provincial, don David Ferrer Garrido, con el que entablaron los primeros contactos con vistas a las inmediatas obras de iniciación de las explotaciones, a gran escala, de las zonas mineras de La Penouta, en el término municipal de Viana del Bollo, y de Laza.

Estas explotaciones mineras han sido adquiridas por esta gran empresa vasca, con vistas a proveerse del mineral de estaño imprescindible para su industrialización.

El grupo minero de La Penouta es muy antiguo, iniciándose allí la extracción de caolín y luego de casiterita, para la obtención de estaño. Con la ampliación prevista por Altos Hornos de Vizcaya puede llegar a ser la mejor de España. Se podrá alcanzar el tope de los 15 millones de casiterita y caolín, pudiendo llegar a ser superior a la mitad de la actual nacional.

Laza es otro grupo minero que en 1973 fue objeto de detenidos estudios e investigaciones por el Instituto Geológico Minero de España, los cuales avalaron la riqueza de los yacimientos que se encuentran en torno a la Sierra Melo. La nueva empresa espera un movimiento de tierras a tratar del orden de las ocho mil toneladas diarias.

En ambos grupos Altos Hornos comenzará en breve la ampliación e instalación de maquinaria, construcción de presas, lavaderos, accesos, etc., esperándose que la explotación del propio mineral pueda iniciarse a fines de año.

El tráfico: problema cada día más grave en Orense

La ordenación del tráfico en nuestra ciudad está resultando cada día más conflictiva, más grave, sin que parezca que se vaya hacia una solución, sino todo lo contrario, hacia una regresión.

El afán con que los agentes de la policía municipal actúan en determinadas horas y en determinados puntos de la ciudad contrasta con la absoluta negilgencia, cuando no ausencia, en otros puntos en los que, por imposible que parezca, los orensanos aún no deben conocer ni el color de su uniforme.

Hay zonas, como por ejemplo la del Veintiuno, en donde los guardas no aparecen o, si aparecen, lo hacen para pasear.

En la foto que ofrecemos tenemos la parada del autobús en lugar situado justamente al lado del cruce con la carretera de Barra de Miño. Esta Avenida de Santiago se urbanizó y fue ensanchada por Accesos a Galicia. La anarquía en los estacionamientos es total. En este punto el autobús se detiene forzosamente casi en medio de la calzada, al lado de un paso de peatones que hace poco estaba pintado de blanco, pero que ahora apenas si son vistas las señales. Las personas se apean del autobús y cruzan el paso, pero en medio de grandes sustos, carreras y frenazos. El peligro que estos detalles suponen para la circulación de las personas no parecen ser tenidos en cuenta por los agentes. Pero, entre tanto, no faltará un solo día en el que el guardia esté a la caza de infractores en la Plaza de Paz Nóvoa, en la calle del Paseo, en las calles céntricas de la población. Mientras el Ayuntamiento mantiene su absoluta pasividad ante el problema de los estacionamientos sin haber dado hasta el momento, que sepamos, ni un solo paso hacia su solución.

22 de febrero de 1926 - Suicidio de un destacado militar en Madrid

Salió para Madrid el comerciante de Orense don Antonio Seoane.

-Regresó a Orense procedente de Vigo el culto catedrático don Ramón Otero Pedrayo.

-Llegaron de Santiago el administrador de arbitrios municipales don José Uruburo y el oficial de la misma dependencia don Manuel Álvarez.

-En el correo de ayer marchó a Pontevedra el comerciante de Orense don José Pérez Builla.

-El teniente coronel García Belenguer, condenado a doce años de prisión por atentar contra la mujer del pintor Echeverría, se suicida en su domicilio al recibir la visita de los oficiales que iban a detenerle para su ingreso en prisión al hacerse efectiva su condena. Belenguer les dijo que esperaran a que se vistiera, y transcurridos unos minutos se oyó una detonación, encontrándole muerto en el cuarto de baño con un tiro en la sien. El suceso ha causado gran emoción al ser persona de gran relieve social, y poseedor además de una gran fortuna. El fallecido se hallaba en “prisión atenuada” que cumplía en su domicilio bajo palabra de honor de no salir a la calle, cosa que cumplió estrictamente, saliendo únicamente a la azotea a tomar el fresco.

22 de febrero de 1951 - Nuevos peritos orensanos

Nacieron en Orense: Carmen Pazos Cid, Evangelina Amado Gómez, Nicolás Martínez Peña, Teresa Añel Salinas y Rafael Outomuro Nieves.

-Los siguientes alumnos del Centro de Enseñanza Bóveda de Orense terminan su carrera de Peritaje en la Escuela Superior de Comercio de La Coruña: Inés Toyos Martínez, Mercedes Varela Carril, Purificación Menéndez Pérez, Consuelo Iglesias Iglesias, Josefa Menéndez Pérez, Francisco Barreiro González, Fernando de Ugarte Molinero, Marcelino Blanco Miranda, Eloy Gómez Iglesias, Camilo Cantón Iglesias, Ramón L. Llamas Gómez, Eduardo Gómez Álvarez y Julio C. Cardero Álvarez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Dorinda Lamas Fontela con un hijo menor, Alfonso Núñez Molina, Carmen González Vázquez, Carmen González Pérez, Víctor González Camiña, Hermenegildo González y esposa Petra Domínguez Yáñez y dos hijos menores, Peregrina García Bravo, Ramiro Gallardo Prado, Alfonso Gallardo Prado, Luis Rivera Casares, María Cabada Nieto y Arlosinda Dorado Fidalgo.

22 de febrero de 1976 - Nuevo académico de la Historia orensano

Gran expectación ante la II Subida a Cabeza de Manzaneda que se celebra hoy, con la participación de grandes pilotos como “Ventura” o Reverter y avisos y consejos para el público al coincidir miles de esquiadores y los aficionados al motor en la Estación Invernal.

-El orensano don Jaime Ferreiro Alemparte, natural de Cabanelas (Carballiño), es elegido miembro de la Real Academia de la Historia. Profesor de Lengua Española en la Universidad de Frankfurt, el nuevo académico ha sido el primer traductor al castellano del poeta alemán Rilke.

-Cuba aprueba la nueva Constitución socialista impulsada por Fidel Castro con un 97,7 por ciento de votos favorables.

22 de febrero de 2001 - Clodomiro Montero deja la presidencia del COB

La carballiñesa Nuria Gámez logra la medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto de Taekwondo disputado en Tarragona, en la categoría “pluma”.

-Clodomiro Montero dimite con carácter “irreversible” como presidente del Club Ourense Baloncesto cinco meses después de su llegada al club, que queda apenas con dos directivos al frente de forma efectiva, Carlos Barbosa y Carlos Mansanet.

-El Concello de Ourense y la Diputación provincial extreman su seguridad con la instalación de escáners para cartas-bomba y circuitos cerrados de televisión, sobre todo por el repunte de la violencia indiscriminada de la banda terrorista ETA que ha puesto a todos los cargos públicos de España bajo su punto de mira. El propio alcalde, Manuel Cabezas, reconoce que ha cambiado sus hábitos y si antes se desplazaba en su propio coche ahora solo va en el coche oficial con chófer e incluso cuando utiliza su vehículo lleva una linterna “para mirar los fondos”.

-El popular cantante francés Charles Trenet, considerado el padre de la “chanson” y maestro de Brassens, Brel o Aznavour, muere en Créteil a los 87 años.