Historia en 4 tiempos | Campeonatos regionales militares de patrullas en El Cumial

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976

Campeonatos regionales militares de patrullas en El Cumial

(2) Según informa el gabinete de prensa del Gobierno Militar, en el Campamento del Cumial se efectuó la inauguración de los campeonatos regionales de tiro y orientación presididos por el coronel del Regimiento de Infantería Zamora núm. 8, don Genero Martínez Espiñeira, gobernador militar accidental.

Los campeonatos se desarrollarán en la zona de La Derrasa, Monterrey, Los Gozos y El Cumial.

Participan en dichas competiciones un total de once patrullas, de las guarniciones de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo, Ferrol y Santiago, con un total de 180 participantes.

Está programada una visita a la fábrica de cervezas de todos los participantes, celebrándose a continuación la entrega de premios, clausura del campeonato y una comida de hermandad en el Campamento del Cumial.

(1976)

Campeonatos regionales militares de patrullas en El Cumial.

Este año empezarán excavaciones arquelógicas en varios puntos de la provincia

Francisco Fariña Busto, director del Museo Arqueológico Provincial.

(1) Hace unos días se hizo pública oficialmente la concesión de diversas cantidades de dinero destinadas a la realización de excavaciones arqueológicas en varios puntos de nuestra provincia. Hablé sobre el particular con don Francisco Fariña Busto, director del Museo Arqueológico Provincial.

-Se trata -me dice- de una consignación destinada por la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural a excavaciones arqueológicas en nuestra provincia, a petición del Museo Arqueológico Provincial, para continuar la labor comenzada por Cuevillas y continuada por Ferro Couselo, Xoaquín Lorenzo y Xesús Taboada.

-¿Desde cuándo no se daba dinero para esto?

-Se venía dando todos los años una consignación para Castromao, que está en curso de excavación. Ahora se comenzará a excavar en Santa Águeda, en Reádegos, donde ya Ferro Couselo había realizado unas prospecciones; San Ginés de Francelos, Santa Eufemia de Ambía o la villa romana de “A Cigarrosa” (La Rúa). Esperamos contar con la ayuda de grupos de arqueólogos aficionados, como “Os Excavadores” del Barco. Excepto el de Castromao, que es prolongación de campañas anteriores, el resto comenzarán a ser excavados este año.

-¿Cuánta gente trabajará en ellas?

-En principio contamos con la colaboración de alumnos del Colegio Universitario de Orense, para los que los trabajos supondrán un complemento de actividad teórica. Después se acostumbra a contratar obreros en los lugares de las excavaciones, a razón de cinco o diez en cada caso.

-¿Quiénes dirigirán estas excavaciones?

-Las llevarán a cabo personas de tanta importancia para la cultura gallega como Xoaquín Lorenzo, y otros que todavía empiezan, como los profesores del Colegio Universitario doña Milagros Cavada y don José Carlos Sierra Rodríguez, e incluso yo mismo.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Teatro Principal

(3) Todo lo que se quiera, pero las damas estaban encantadas de volver al tantas veces llamado en los periódicos “Coliseo de la calle de la Paz”.

Puede que hubiera brillantes, en algunas que otras orejas, pero no había escotes, ni abanicos de plumas en los palcos. Nosotros no estábamos de cuello alto y corbata de plastrón, en el pasillo del patio de butacas, mirando hacia los palcos con los gemelos, haciendo los entreactos tan gustosos o más que las escenas.

El cine ha descuidado ese detalle: el que, por una inclinación radical de la naturaleza humana, la gente va al espectáculo, tanto o más que por ver el espectáculo, por verse unos a otros, y también, con mayor interés todavía, por ser vistos. No había, en la sala, nada de lo dicho, pero todo lo que no había era recordado a un tiempo con placer y con nostalgia. La sala todavía puede hacer recordar y desear todo aquello, quien sabe, con las vueltas que da el mundo, si no podrá también traerlo de vuelta a la vida. Se ha conservado todo lo que era posible conservar: la disposición de teatro auténtico, con sus tres pisos por encima del patio, los decorados de Parada Justel, hasta el viejo telón de boca de Lucini, que, para ser inmortal, se ha convertido en dos pameaux, a uno y otro lado de la embocadura.

Y, además, lo que no había en la sala, lo había en la pantalla, porque tuvieron el acierto de proyectar “Un marido ideal”, de Oscar Wilde, que, por todo, hacía vivir el mundo del que surgió el viejo teatro, con su vistosidad, con su empaque y con su finura, que ya no se llevan, pero que se echan de menos.

Era como si tantas damas y “pollas”, que todos conocemos o recordamos, hubiesen bajado de los palcos, con sus galas “fin de siglo”, y se hubiesen puesto a representar la obra del formidable artista, a quien entonces todavía no conocían.

Tendremos que ir al Teatro de la calle de la Paz, unos a reeducarnos, otros en busca del tiempo perdido.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

16 de abril de 1926 - Boda en Viana del Bollo

Llegó a Orense, procedente de Madrid, el ingeniero encargado de las obras del Hospital Modelo, señor Nieto.

-En Orense fue bautizado el hijo primogénito del oficial del Registro Civil don Agustín Conde, un niño que recibió el nombre de Agustín y fue apadrinado por el rico propietario de Cacabelos don Elías Garnelo y su hermana, doña Ignacia.

-En Viana del Bollo contrajeron matrimonio el joven y conocido empleado de la casa Hijos de F. Olmedo y Compañía don Aser Sueiro García, y la bella y simpática señorita Cristeta Guerra, hija de distinguida familia de aquella villa. Fueron padrinos los tíos de la novia, don Manuel Rodríguez, administrador de la Tabacalera, y doña Cristeta Guerra.

-Después de una corta estancia en Orense ha marchado a Villamartín de Valdeorras doña Luisa Respiro, viuda de Vázquez, a la que acompañaba su bella sobrina Pepita Macía.

-Saludamos en Orense a don Hermenegildo Nogueiras, de Maceda.

16 de abril de 1951 - Israel hostiga a Siria y Jordania

(3) El Teatro Principal de Orense, la veterana sala de espectáculos de la calle de La Paz, abre de nuevo sus puertas tras las obras de reforma y reparación realizadas por sus nuevos propietarios, don David Fernández González y don Arturo R. Tudor, con un estreno cinematográfico al que asistieron las primeras autoridades locales y representantes de la Prensa y la Radio además de una gran cantidad de público que llenaba completamente la sala para ver la película “Un marido ideal”, un film en color proyectado en inmejorables condiciones que hizo las delicias de los presentes.

-En Partovia (Carballino) contrajeron matrimonio los conocidos jóvenes señorita Erundina Paz Ameijeiras, hija del industrial de Puerto de Yegüas don Issac Paz Díaz, y Jorge Vázquez González, funcionario del Cuerpo de Contabilidad del Estado adscrito a la Delegación de Hacienda de Pontevedra. Fueron padrinos la tía del contrayente doña Isolina González y el padre de la novia. La nueva pareja fijará su residencia en Pontevedra.

-Siria y Jordania acusan a Israel de incursiones armadas en la frontera de ambos países con ataques armados y demolición de viviendas árabes.

16 de abril de 1976 - Primer congreso de UGT en 44 años

(1) Entrevista a don Francisco Fariña Busto, director del Museo Arqueológico provincial.

-(2) El Campamento del Cumial acoge los Campeonatos Militares de Patrullas.

-El secretario general Nicolás Redondo inaugura en Madrid el XXX Congreso de la UGT, el primer congreso de este sindicato con 12 mil afiliados que se celebra en España desde hace 44 años, con la intervención del secretario general del PSOE, Felipe González, que fue recibido al grito de “Felipe y libertad”.

-El cantante y actor Frank Sinatra ofrece “sus servicios” a la CIA al ser “una personalidad que viaja mucho por el mundo y trata con dirigentes como el sha de Persia o la familia real británica”, un ofrecimiento que el director general de la CIA, George Bush, se tomó “con humor”.

-El ciclista italiano Baronchelli gana la Vuelta al País Vasco.

-El Balonmano Granollers gana la Recopa de Europa al vencer en la final al TSV Grun-Weiss Dankersen alemán.

16 de abril de 2001 - A golpes por los entremeses

16 de abril de 2001.

El Ourense se acerca a la fase de ascenso a Segunda al vencer a domicilio al Siero por 0-2 con goles de Teixeira y Sergio en propia puerta, cortando así una racha negativa de resultados en los últimos partidos.

-El COB sigue sin funcionar con el nuevo técnico Pedro Martínez, y suma su novena derrota consecutiva en la Liga ACB, al caer por 82-70 frente al Caja San Fernando liderado por el exourensanista Andre Turner, acercándose cada vez más al descenso a la Liga LEB.

-El banquete de un bautizo en un hostal de Monterrei acaba de mala manera y en denuncias tras una pelea entre cinco de los invitados, la dueña del hostal, sus dos hijos y el cocinero, después de una discusión sobre la ausencia de un plato de entremeses que los propietarios aseguran no había sido concertado en el menú.

-El Manchester United, bajo la dirección de Alex Ferguson, gana su título de Premier League número 14, el séptimo en los últimos nueve años, liderado esta temporada por jugadores como Keane, Scholes o Giggs.