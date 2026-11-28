Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Cantautores portugueses, en la Casa de la Juventud

Un momento de la actuación. | La Región

(2) Toda la progresía orensana, joven y menos joven, se reunió en la Casa de la Juventud para asistir al recital de los cantantes portugueses José Afonso, Vitorino, Xoáoy Xosé Luis. Con guitarras, acordeones, pandeiros y triángulos los cuatro cantantes portugueses actuaron durante casi dos horas, con un pequeño descanso, canciones propias y populares, muchas de ellas conocidas por el público. Así todo el mundo cantó, los del escenario y los de las sillas.

A la entrada del polideportivo se vendía la copia bilingüe de las canciones, los discos de José Afonso y una pegatina con la inscripción "Axuda as cooperativas dos traballadores agrícolas". Sobre estas cooperativas informaron Afonso y Vitorino antes de comenzar algunas de sus canciones con temas dedicados a estas sociedades que tanto han proliferado en el Portugal del 25 de abril. Los músicos también forman parte de una cooperativa llamada G.I.M. (Grupo de Intervenção Musical). A los portugueses les cayó muy bien la presencia de algunos soldados entre el público y sus gestos solo fueron de disgusto cuando se produjo un pequeño fallo en el equipo de sonido.

Un sector del público dio gritos alusivos a las libertades de Galicia y Portugal y hasta el terrible frío del local fue calificado de fascista e irresistible ("O frío fascista non hai quen o resista").

Al final todo el mundo en pie cantó el himno gallego y se quedó con ganas de más.

(1976)

Filgueira Valverde habló del Otero Pedrayo poeta

Xosé Filgueira Valverde durante la conferencia. | La Región

(1) El ilustre académico de la Gallega y director del Museo Arqueológico de Pontevedra, D. José Filgueira Valverde, pronunció la tercera conferencia del ciclo organizado por el Orfeón sobre "O maxisterio de don Ramón", sobre el tema "Don Ramón poeta".

El profesor Filgueira Valverde, después de evocar la figura de don Ramón como maestro y amigo, se centró en su obra poética, "pequeña comparada con el volumen ingente de sus estudios y artículos y de su novelística", pero importante por su lirismo.

Habló de sus poemas latinos, "a veces hímnicos, a veces humorísticos"; de sus sonetos "que con tanta facilidad improvisaba tanto en gallego como en castellano"; de sus tercetos, de sus octavas e incluso de sus ritmos trocaicos "cercanos a la muiñeira o a la copla popular".

Finalmente se centró en su estilo y temática, hablando de un "neofilustrado en camino a un neorromanticismo" con temas como el paso del tiempo, la arquitectura, el hábitat, los oficios o las fiestas, y especialmente la presencia de la ciudad, "símbolo cierto del Orense perdurable".

(1976)

"La nueva ordenanza de tráfico no resolverá este grave problema por sí sola"

El concejal señor Lage y Lage. | La Región

(3) La aprobación de la nueva Ordenanza de Tráfico en pleno municipal estuvo precedida de una moción-informe del concejal Sr. Lage y Lage que fue muy elogiada.

Elaborada con la colaboración de funcionarios de la Oficina de Tráfico, jefe de la Policía Local e ingenieros municipales, la moción abordó la situación actual del tráfico en Orense, "caótica y crítica", que la Ordenanza tratará de resolver "en lo posible y en determinados aspectos", advirtiendo ya desde el principio el Sr. Lage que "no resolverá este problema por sí sola".

El principal factor que ha agravado el problema, según el informe, ha sido el incremento del parque de vehículos, que ha pasado de 9.171 en 1970 a 19.150 en este año 1976, un aumento que también se ha dado en el parque provincial, de 47.000 vehículos en 1975.

Otro factor viene originado por Accesos a Galicia, que ha convertido a la ciudad de Orense en el punto central de las comunicaciones de todo el sur de la región con el centro, y el incremento de circulación rodada se ha venido sintiendo en la población.

Finalmente citó la "desastrosa política urbanística del Ayuntamiento", que no ha sido "favorable" a las cuestiones esenciales del tráfico, y la política municipal de señalizaciones y urbanización, a todas luces "insuficiente".

Como soluciones urgentes habló de la construcción de la Estación de Autobuses ("objetivo primordial"), la construcción de estacionamientos subterráneos, la exigencia de garajes en las nuevas construcciones, un nuevo plan de semáforos, ampliar la plantilla de la Policía Municipal o la posible utilización de solares como aparcamientos, así como la implicación de los orensanos reduciendo el uso del coche y cumpliendo las normas.

(1976)

28 de noviembre de 1926 - Un búho “audaz” sobre el océano

El soldado Vicente Dorado Fernández, destacado en Melilla, solicita madrina de guerra en Orense.

-Un joven de 19 años resulta herido de extrema gravedad al recibir un disparo de pistola en un ojo por parte de otro joven de 17 años en el pueblo de Pazos de Rabade (Allariz), después de una “acalorada” discusión.

-En Santiago contrae matrimonio el comerciante de Orense don Félix de la Fuente con la señorita santiaguesa Adolfina Canedo Souto.

-Un total de 32 religiosas de las Perpetuas Adoratrices llegan a Barcelona tras ser expulsadas de Méjico por la persecución religiosa del Gobierno de Calles en el país azteca.

-Un búho de gran tamaño se posa sobre el timón del trasatlántico Leviathan a 2.700 kilómetros de la costa, sin que haya una explicación a cómo pudo salvar tan enorme distancia sobre el océano. El ave, al parecer “un poco asustada de su propia audacia” y cansada, se dejó dócilmente enjaular.

28 de noviembre de 1951 - Distinción para el señor Pérez Serantes

La Junta de Elecciones proclama a los candidatos a concejales en Orense por la Organización Sindical, que son los señores: Justino Pollos Herrera, Emilio Orbán Rodríguez, Eloy Martínez Soto, Cesáreo Labrador González, José Perille García y Eduardo Encinas Diéguez, de los que saldrán los dos nuevos concejales que cubrirán las vacantes actuales.

-Nueva relación de donantes para la Campaña de Navidad del Gobierno Civil de Orense: Alejandro Arcay Catalina (125 pesetas), Almacenes Baladrón (260), Emiliano Martínez González (25), Mariano Álvarez Mosquera (25), José Moreira Alonso (100), Antonio Rodríguez Valdeiras (25), Elías González Vázquez (25), Banco Pastor (250) y Luis Santos Ascarza (100).

-El presidente de la Diputación de Orense, don Arturo Pérez Serantes, es nombrado por el Ministerio de Agricultura comendador de la Orden del Mérito Agrícola.

-Tres mujeres de 21, 24 y 27 años mueren al precipitarse con su coche al río Urumea en San Sebastián.

28 de noviembre de 1976 - Fallece Xesús Taboada Chivite

Noticia 1976 | La Región

El ilustre académico de la Gallega Xesús Taboada Chivite muere en su casa de Verín a los 69 años. Hijo predilecto de Verín y discípulo del prehistoriador Florentino López Cuevillas, deja una importante obra sobre la etnografía, la prehistoria y el folklore de la comarca de Verín y de Galicia.

-(1) El académico José Filgueira Valverde habló en el Orfeón sobre la faceta como poeta de don Ramón Otero Pedrayo.

-(2) La Casa de la Juventud de Orense acogió un recital de los cantantes portugueses José Afonso, Vitorino, Xoao y Xosé Luis reuniendo a toda la “progresía” orensana.

-(3) La nueva Ordenanza de Tráfico aprobada por el Ayuntamiento de Orense contó con una moción-informe previa presentada por el concejal señor Lage y Lage.

-Un avión de la compañía griega Olympic Airlines se estrella en una zona montañosa del norte de Grecia, falleciendo las cincuenta personas que iban a bordo.

-La nueva agrupación política Alianza Popular elige como secretario general a Manuel Fraga Iribarne.

28 de noviembre de 2001 - Cruise y Kidman reparten sus propiedades

Noticia 2001 | La Región

La llegada del euro “rompe” las habituales compras de los ourensanos en Portugal, poniendo fin a los habituales “regateos” y conversiones de pesetas en escudos y afectando a las dos oficinas de cambio de moneda que había en la frontera con Verín, cerrando la que se encontraba en Vila Verde y reduciendo al mínimo su plantilla la de Chaves, que a partir de ahora sólo operará con dólares, libras y franco suizo.

-El levantador de pesas valdeorrés Tiago Felipe Rodríguez, del Pabellón de Ourense, se despide de la categoría infantil con tres subcampeonatos nacionales en el Campeonato de España de halterofilia disputado en Sevilla, lo que augura grandes éxitos en su paso a la categoría juvenil.

-Luis Rodríguez Vaz no cambia la situación y debuta como técnico del Ourense con derrota, 3-2 frente al Universidad de Oviedo, con goles de Kiko y Nenu para los ourensanos.

-Los actores Tom Cruise y Nicole Kidman sellan su acuerdo de divorcio de forma “amistosa”, repartiéndose sus propiedades: tres aviones y la casa de vacaciones de Colorado para Cruise, y las dos viviendas principales en Los Ángeles y Sidney para Kidman.