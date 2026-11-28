El domingo a primera hora me acompañas a votar", le dijo la mujer al cliente más futbolero del abrevadero, consciente de que el Deportivo juega contra el Barcelona a las cuatro y cuarto en Riazor y la euforia es olvidadiza. Todavía no le ha contestado y no quiere disgustarla, pero siempre ha votado en la última media hora y no ve motivos para cambiar la rutina.

"Me recordó a mi madre con la misa", pasó a contar. Lo despertaba los domingos sin importar el estado de maceración de la resaca para que la acompañase a la primera eucaristía y dejar así el día despejado de la obligación consagrada. El sueño saltaba de la cama sin protestar por la política del buen hijo y caminaban de ganchete por la calle hasta quedar depositado en el último banco de la iglesia. Ya con nietos en el árbol genealógico, el despertador siguió funcionando cada mañana de domingo para escuchar el alivio de mentirijillas. La insistencia de su mujer en votar a primera hora le refrescó los madrugones.

Las veces que fue a votar de reenganche, mañaneo de ahora, hizo tiempo con unos churros

"A primera hora corres el riesgo de que te toque cubrir una baja en la mesa electoral", apuntó el leído comerciante coruñés. Las veces que fue a votar de reenganche, mañaneo de ahora, hizo tiempo con unos churros. "Pues yo iré sobre las diez de la mañana, después he quedado para hacer una andaina con el grupo, no vaya a ser que me pase algo y se pierda el voto", añadió el jubilado trotskista que aparca a la misma hora en el garito para escudriñar periódicos. "Lo mismo me ha dicho mi mujer; si me pasa algo, lo que menos me preocupará será el voto y he votado siempre", respondió el cliente que había sacado el tema al hilo de una participación que se prevé que alcance el 75%. A última hora de domingo el recuento debería ir a misa.