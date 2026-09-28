Historia en 4 tiempos | Los carteros de Orense, en huelga

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 28 de septiembre 1976. | La Región

Los carteros de Orense, en huelga

Sala de distribución en la Oficina Principal de Correos. | La Región

Desde la mañana de ayer los carteros de reparto de cartas certificadas y giros de Orense -un total de 32- se encuentran en huelga, en solidaridad con los demás carteros de España. Permanecieron durante la jornada -de siete de la mañana a dos de la tarde- en sus puestos y no salieron a repartir, dedicándose a recoger la correspondencia y a clasificarla. Los carteros que están en las ventanillas permanecieron en sus puestos, pero en huelga de celo los giros postales no se hacen efectivos.

La huelga afectó a las entidades bancarias y centros oficiales que han adoptado medidas para, de continuar esta, ciertas operaciones no se vean entorpecidas por esta huelga.

En nuestra ciudad se reparten, en un día normal, alrededor de diez mil cartas y efectos postales, y en un día de mayor afluencia la cantidad citada alcanza el doble. No se han adoptado medidas por la Administración de Correos, la cual está pendiente de instrucciones de la superioridad.

Por lo que respecta al centro de Telégrafos la normalidad fue total.

Fuentes próximas a los carteros en huelga han manifestado, aunque no hay nada definitivo, que es posible que la situación de anormalidad laboral en el sector en la provincia finalice en el día de hoy.

(1976)

Una alcantarilla destrozada convertida en arroyo

La alcantarilla rota. | La Región

Una alcantarilla destrozada se ha convertido, ayer, en un arroyo que arrastró piedras y tierra, en la barriada de la Finca La Coronela, hasta la avenida de Buenos Aires.

Resulta curioso el poder constar que, desde hace meses, agentes de la Policía Municipal han venido dando cuenta reglamentaria de que esta alcantarilla, rota y maloliente, era motivo de protesta y disgusto por parte del vecindario.

Con esa reticencia característica, que ya no sorprende a nadie, por parte de los correspondientes servicios del Ayuntamiento nada se ha dispuesto para proceder a la reparación de esta alcantarilla.

Ahora vuelve a ser motivo de comentario por la razón de que, debido a la fuerte lluvia de la mañana de ayer, se ha convertido en un imponente arroyo que arrastró piedras y tierra hasta la Avenida de Buenos Aires, provocando un enorme socavón que hace prácticamente imposible el acceso de vehículos a alguna de las estrechas calles de la barriada. Las fotos de Reza son documento bastante de aquel torrente.

¿Quedará así? ¿Continuará siendo una alcantarilla olvidada por los correspondientes servicios del Ayuntamiento?

Crónica de Urbano (1976)

Ya no hay restricciones de agua

El agua del Loña entrando en el embalse de Cachamuiña. | La Región

Ya no hay restricciones, pues a cualquiera hora de la noche que usted abra el grifo, se encontrará con agua abundante y suficiente.

Sin embargo, conviene que guarde usted alguna, en previsión de un posible corte, porque la medida no es definitiva.

Ayer, en al Ayuntamiento, nos informaban de que las bombas recientemente instaladas, para bombeo de agua desde el Miño, comenzaron a funcionar. Pero lo hacen todavía provisionalmente y en plan de rectificación de rendimientos, razón por la cual no se puede garantizar todavía la supresión de las restricciones de agua.

El río Loña aporta ya un apreciable caudal de agua al embalse de Cachamuiña. Pero a todas luces insuficiente. El agua que entra en el embalse apenas sí se ha podido dejarse notar, hasta el punto de que el nivel de las aguas del de Castadón no ha subido. El Loña no aporta todavía, ni con mucho, el consumo de la población, por lo que el bombeo se hace imprescindible.

Tras unos días de comprobaciones y rectificaciones, es posible que las restricciones sean suprimidas oficialmente.

Pero lo cierto es que, mientras no exista contrariedad, el agua no es cortada por la noche.

Prácticamente las restricciones en Orense han desaparecido, mientras todavía en muchas ciudades se mantienen con la misma rigidez que en el verano, pues el agua caída no alcanza, ni con mucho, a resolver el problema.

En la foto de Reza, se ve cómo entra el agua del Loña en la cabecera del embalse de Cachamuiña, al pie de la pequeña presa del molino del puente de Los Gozos. El río lleva solamente el agua que corresponde a un tímido arroyuelo.

(1976)

28 de septiembre de 1926 - Un banderillero “pierde el norte” en Sevilla

Ha obtenido brillantes notas en la Escuela Normal de Orense la bella señorita Maruja Lorenzo, de la Piteira (Carballino), recibiendo muchas felicitaciones junto a su profesora señorita Amalia Álvarez Gómez.

-En la iglesia de las Caldas en el Puente se casaron la encantadora señorita Marujita Rodríguez Rodríguez y el joven empleado del ferrocarril don Manuel Durán Valiño, apadrinados por don Francisco Muñoz, tío de la novia, y doña Rogelia Valiño.

-Saludamos en Orense al comerciante y banquero de Ribadavia don Ramón Gómez Nogueira.

-El banderillero Enrique Ortega, Cuco apuñala en su casa de Sevilla a su esposa Gabriela Gómez, hermana del infortunado torero Joselito, y se apuñala a sí mismo a continuación, arrojándose por el balcón, resultando ella herida de extrema gravedad y el agresor con heridas de poca importancia. Al parecer el matrimonio discutía desde hace tiempo debido a la “mala conducta” del Cuco, que en pocos años se había gastado en “constantes diversiones” con una conocidísima artista de “varietés” unas 900 mil pesetas que Gabriela había heredado de su hermano Joselito.

28 de septiembre de 1951 - Un obrero muere en la mina “Pepita”

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Emilia González González, Luisa Sánchez Abad, Ramona Sánchez Ucha, Carlos Vázquez Rúa, Rudesindo Vázquez Sanmamed, Remedios Gallego Domínguez, Aurora Gómez Veloso, Rosa González Blanco, Ovidio González Rodríguez, Inocencio Rodríguez Nogueiras, Bernardo González Ogando, Orestes González Ogando, Victorino Grande Borrajo, Manuel Miranda Fernández y Gerardo Vázquez Fernández.

-Un obrero de 39 años muere al explotar un barreno y alcanzarle una de las piedras lanzadas por el mismo en la mina conocida como “Pepita” en el término municipal de Sobradelo.

-La Guardia Civil del Puente detiene a un vecino de Orense de 32 años, fotógrafo de profesión, por penetrar en un domicilio particular y apoderarse de una chaqueta de paño, otras prendas y una botella de vino, botín que fue recuperado en poder de una sirvienta de la Cocina Económica.

-La Diputación de Lugo busca apoyos para la reconstrucción del monasterio de Samos, el más antiguo de Galicia, destruido casi completamente por un incendio.

28 de septiembre de 1976 - Nuevo encargado para el santuario de Los Milagros

28 de septiembre 1976. | La Región

Una alcantarilla rota provoca una auténtica riada en la avenida de Buenos Aires.

-(2) Los carteros de Orense se declaran en huelga en solidaridad con los demás carteros de España.

-(3) El Ayuntamiento de Orense pone fin a las restricciones de agua en la ciudad, al comenzar a funcionar las bombas instaladas en el Miño.

-Nacieron en Orense: Marcos Varela Fernández, Ruth García Verea, Diego Ruiz Toubes, Roberto Fernández González, Clara Sousa Vieira, Javier Gallego Gómez, María Dopico Santos y Diego Sotelo Fortes.

-Se casaron: Castor Pérez Fernández y Modesta González Álvarez, Juan Morales Gándara y Rosa González Quintela, Benigno González García y Ana García Pérez, José Seara Cruz y Belén Villar Gómez, Bernardo Gil de la Peña y Cristina Abelairas Gómez, Benito Bouzada Prada y Teresa Rodríguez Gómez, Manuel Martínez Rojo y Dolores Insuela Rey, Gilberto Iglesias Rodríguez y Ángeles Campelo López, Manuel Lorenzo Novoa y Zoraida Pérez Álvarez.

-El padre paúl don José Parente Fernández es nombrado nuevo encargado del Santuario de Los Milagros.

28 de septiembre de 2001 - Nueva residencia universitaria en Ourense

28 de septiembre 2001. | La Región

El futbolista ourensano Borja Fernández es convocado por el técnico Vicente del Bosque para el partido Real Madrid-Anderlecht de la Liga de Campeones, culminando así el “sueño” que inició hace seis años cuando dejó Fuentefría (Amoeiro) para fichar por el club blanco.

-La nueva residencia universitaria As Burgas, en As Lagoas, es inaugurada por el conselleiro de Educación, Celso Currás, con solo la mitad de sus 201 plazas cubiertas, en espera de las obras de urbanización del entorno que acometerá en breve el Concello de Ourense. La residencia, cuyas obras inició la Fundación San Rosendo en 1996 sufriendo varios parones y una adjudicación a la empresa Resa, ha tenido un coste final de 5,3 millones de euros, y ofrece alojamiento a estudiantes del Campus por 156 (habitaciones dobles) o 205 euros (individuales).

-El Deportivo de La Coruña vence al Manchester United por 2-1 en la segunda jornada de la Liga de Campeones, remontando el gol inicial de Scholes con dos goles de Pandiani y Naybet en los últimos minutos, para delirio de Riazor.