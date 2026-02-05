Historia en 4 tiempos | El Centro Maternal e Infantil de la Residencia funcionará en Verano

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El Centro Maternal e Infantil de la Residencia funcionará en Verano

(2) El presidente del Consejo Provincial de I.N.P., don Luis Iglesias Álvarez, aseguró que el Centro Maternal e Infantil de la Seguridad Social dependiente de la Residencia Nuestra Señora del Cristal, se espera que entre en funcionamiento el próximo verano. Este edificio, cuyas obras se hallan ya finalizadas, se encuentra pendiente tan solo de las obras de abastecimiento de agua que saldrán a subasta próximamente y que serán amortizada en un tercio por la Diputación provincial y dos tercios por la Seguridad Social. Teniendo en cuenta el interés de ambos organismos, y que las obras se realizan en terrenos públicos, las obras estarán finalizadas en el plazo de cinco o seis meses.

El nuevo centro dispondrá de 272 camas con una plantilla de 51 médicos, ginecólogos y de todas las especialidades infantiles, y un total de 436 plazas de personal auxiliar. El concurso para cubrir las plazas de especialistas se abrirá en cuanto las obras ya mencionadas se pongan en marcha. La puesta en servicio del centro maternal e infantil supone que las veinte camas, que hasta ahora vienen cubriendo dicho servicio en la Residencia, serán absorbidas por las restantes especialidades.

En cuanto al servicio de radiología, las instalaciones del mismo, retrasadas por tratarse de un equipo material de importación, serán también puestos en marcha en breve.

(1976)

117 becarios sindicales reciben sus becas

(1) La entrega de credenciales a los becarios sindicales orensanos se efectuó ayer en el transcurso de un acto celebrado en la Casa Sindical, presidido por el delegado provincial y los presidentes de los Consejos de Trabajadores y Empresarios y otras jerarquías sindicales.

El delegado sindical, señor Ramos Sánchez, pronunció unas palabras destacando la labor que realiza la Organización Sindical en la promoción y acceso a la cultura de los hijos de los trabajadores, agradeciendo a los becarios el continuo esfuerzo por merecer las ayudas recibidas.

El total de becas del curso 76-77, entregado ayer, asciende a la cantidad de 2.000.590 pesetas, y el número total de beneficiarios es el de 117.

(1976)

Enfermería, en vilo por las especialidades

(3) Inmersa en la programación que se desarrollará con motivo del décimo aniversario de la Escuela de Enfermería de Ourense, su directora, Clara Rivero Martínez, espera con expectación el desarrollo de la Ley de Especialidades.

-¿En qué trabaja actualmente la Escuela?

-Pronto realizaremos los actos de celebración de su décimo aniversario y además de la dinámica docente habitual estamos elaborando el programa de actividades que tendrán lugar en el edificio Simeón. Se realizarán conferencias y mesas redondas y tenemos confirmación de ponentes como el catedrático Carro Otero, la doctora González López Valcárcel, el doctor Romero o la doctora Elvira Toruiño.

-¿Dónde reside la preocupación actual de los enfermeros?

-Uno de los temas que ahora afecta a la Enfermería es el del futuro incierto de la Ley de Especialidades que mantienen los Ministerios de Educación y Sanidad. Mientras no salga adelante el desarrollo de las especialidades, que de momento solo se limitan a las de matrona y salud mental, el futuro de las salidas profesionales de Enfermería se encuentran muy limitadas a una supervisión o a una dirección de enfermería.

-¿Cuántos alumnos tiene actualmente el centro?

-Aproximadamente hay unos 180 estudiantes, con mayoría de mujeres como es tradición. De hecho cada año hay menos alumnos en la escuela.

-¿Cuál es la historia de la Enfermería en Ourense?

-Su primer periodo fue la década 1971-81, cuando un grupo de personas se preocupó por que Ourense tuviera alguna titulación más que añadir a la de Magisterio. En 1971 se crearon dos escuelas, la de la Diputación y la del Insalud. Finalmente se cierran y en 1985 se devuelve la titulación de Enfermería a Ourense como adscrita en aquel momento a la Universidad de Santiago. En 1990 llegó la diplomatura y con ella llevamos ya diez años.

(2001)

5 de febrero de 1926 - El peligro de las mondas de naranja en Orense

Desde las páginas de La Región se pide “como todos los años” al señor alcalde que, por medio de sus subordinados, evite el que se echen en la vía pública las mondas de naranja, una acción que provoca muchos accidentes en nuestra ciudad que podrían evitarse con unas cuantas multas impuestas por nuestra primera autoridad municipal.

-En La Habana contrajeron matrimonio don Hermógenes E. de la Iglesia, director del colegio Concepción Arenal, del Centro Gallego de la capital cubana, y la señora doña Manuela Emilia López Iglesias, de San Eusebio de Ferreiros (Coles). Fueron padrinos el caballeroso industrial don Luis Martínez y su distinguida esposa, doña Agustina Rubio.

-El hidroavión español Plus Ultra recibe un apoteósico recibimiento en Rio de Janeiro y se acerca cada vez más a su destino final en Buenos Aires, completando la más grande hazaña de la aviación española.

-El rey Alfonso XIII recibe en Madrid al mariscal francés Petain.

5 de febrero de 1951 - Nacimientos y pasaportes

Nacieron en Orense: Concepción Cuiñas Iglesias, José Carvajales Fernández, Felipe Puentes Agregán, César Rodríguez Martínez y Carmen Taboada Domínguez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Sira Vázquez Docampo, Amado Domínguez Martínez, José Selas Pavón, Urbano Mosquera Suárez, Delmiro Montero Rodríguez, José Rodríguez Rial, Julio Ferreiro Muiño, Obdulia Fernández Álvarez con un hijo menor, Leonor Fariñas Nogueira, José Estévez Míguez, José Domínguez López, José Ogando Cobela, Higinio González Rodríguez, Manuel González Gómez, Preciosa González Díaz, Santiago Gómez Montero, Ernesto Trigás Carballo y esposa María García Vázquez, Camilo Ogando Ucha y esposa Sara Vázquez Vázquez e hijo menor, Jaime Sousa Rodríguez, José Sobrado Casero, Luis Nóvoa Sampayo, Domingo Hervella Álvarez, Julia Barreiro Veiga con un hijo menor, Edelmiro Cerdeira López y esposa Balbina Tesouro Iglesias, Teodoro Carrasco González, Valentina Calvo Rodríguez, María Pérez Otero con dos menores, José Page Fernández y Bernardino Ogando Ucha.

5 de febrero de 1976 - Otro terremoto devastador en Guatemala

Nació en Orense Isabel Cid Miranda.

-Don José Rodríguez Álvarez toma posesión como nuevo alcalde de Castro Caldelas.

-Un terremoto asola Guatemala y provoca más de mil muertos según las primeras estimaciones, siendo la capital Managua muy afectada cuando sus habitantes todavía no se habían recuperado del terremoto que se produjo en 1972.

-La editorial Akal sufre el séptimo secuestro de un libro en los últimos meses, en esta ocasión el “Diccionario de Filosofía de la Academia de Ciencias de la URSS”, además del procesamiento de su editor, Ramón Akal. Uno de los proyectos de la editorial era la edición de la Enciclopedia Temática de Galicia “Nós” en lengua gallega, edición que ha tenido que ser pospuesta ante las dificultades económicas que suponen los secuestros de sus libros.

5 de febrero de 2001 - Una medida inédita de Manuel Cabezas

El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, toma una medida inédita en sus siete años de mandato y pone de guardia ante la puerta de la Alcaldía a un policía local, para evitar incidentes como el reciente encierro en su despacho de un grupo de vecinos del entorno del Parque Barbaña que fueron desalojados luego por la Policía Local, aunque también y como advierten los trabajadores de su gabinete para limitar la habitual visita de vecinos sin cita previa que en ocasiones no pueden ser atendidos, generándose tensiones; o las frecuentes visitas de conocidos indigentes de la ciudad que acuden al despacho del alcalde en busca de algún dinero, “algo que aunque parezca raro es más habitual de lo que pueda parecer” según un concejal del grupo de gobierno.

-España cae ante Yugoslavia por 24-26 en cuartos de final del Mundial de Balonmano y queda fuera de la lucha por las medallas.