La guardia pedroriana

En los estertores del Sanchismo quedan señalados especialmente los componentes del grupo más cercano al amado líder. Me refiero a los que todavía no están empadronados en Soto del Real. Hablo de aquéllos que, fundido el PSOE, constituyen el selecto grupo que el otrora jugador de baloncesto envía a provincias para dar la batalla en las elecciones que están por venir. Primero les hace un hueco en el Consejo de Ministros (ya no caben más titulares en esa mesa, nunca España tuvo tantes ministeries, donde el emperador arbitra a los dos equipos de fútbol que se sitúan a cada lado) y después les entrega un ticket de ida para fajarse contra quien goza del apoyo mayoritario donde los comicios suceden.

En estos días le cambiará el apellido a la Ministra a quien encarga el éxito en Aragón. En las papeletas aparece como Alegría y las urnas lo mutarán a Tristeza. Me viene a la memoria el caudillo nacionalista en Galicia, que llegó a encabezar una candidatura municipal en el ayuntamiento de Avión, de quien predije trocaría también el Vence de su DNI español por el “Pierde” en que quedó tras el recuento. Paradojas.

El 15 de marzo votará Castilla y León pero Pedro se cortó y no envió al Óscar cuyo apellido no es precisamente la infraestructura del diálogo que debe tener siempre abierto un ejecutivo. Lo de Puente, que él mismo se autodefine como “buenísimo” en su quehacer ministerial, fue quedarse con quien le hace mejor papel atrayendo todas las polémicas y exhibiendo una falta de escrúpulos de manual. Vendrán las andaluzas y allí estará la ministra responsable de no haber ni siquiera presentado presupuestos generales todo este tiempo. Encomienda a Montero desplazar a Moreno y élla invoca sin complejos el “morituri te salutant”. Preparando la cartelería está la Ministra Morant para las valencianas y el Ministro López para una comunidad de Madrid utópica para el socialismo. A futuro el recambio de García Page cuando las urnas se abran en Castilla-La Mancha será la recién nombrada Milagros Tolón, sonando también tambores de pegada de carteles para Bolaños y alguien más…

El PS, Partido de Sánchez, se ha quedado sin referentes territoriales (no hablemos de Galicia donde tiene sus peores resultados históricos, siendo tercera fuerza). El Partido Popular gobierna en la grandísima mayoría de capitales de provincia y casi en todos los gobiernos autonómicos. Cuando “el uno” está tan acorralado tira de la gente más cercana ( de su familia ya no hablamos). Nada le está saliendo como el apellido de su primer jefe de gabinete de nombre Iván. Expulsó a otro Redondo, Nicolás, después de cincuenta años de militancia. Y tiene a otra Redondo en ese Consejo que se reúne los martes a la mañana en la Moncloa, ese búnker cada vez más expugnable por la gracia de los colegios electorales que se abrirán más pronto que tarde.

La Guardia Pretoriana era un cuerpo militar que escoltaba y protegía a los emperadores romanos. Su sueldo era el más elevado de todas las unidades del ejército romano. Su nombre procedía de la palabra “praetorium”, que era el nombre de la tienda de campaña del general porque acampaban a su lado. Esta guardia monclovita acampa y campa a sus anchas, aunque cada vez menos. Que tenga cuidado el Sánchez Pérez-Castejón de momento no juzgado porque la Historia se repite. Recordemos lo que sucedió en Roma, en el área arqueológica de Largo di Torre Argentina, el quince de marzo del 44 a.C., cuando unos conspiradores liderados por Bruto y Casio asesinaron a Julio César. Al ver la traición de Marco Junio Bruto, a quien César consideraba casi un hijo, le espetó: “Tu quoque, Brute, fili mi?” (¿tú también hijo mío?). Fue en la Curia de Pompeyo, una sala rectangular que albergaba el Senado… será por este precedente que Sánchez no pisa la Cámara Alta?