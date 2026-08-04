Historia en 4 tiempos | Citrtoen: “Algo importante y transcendente para Orense”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región

La primera 4 de agosto de 1976. | La Región

Citrtoen: “Algo importante y transcendente para Orense”

Momento de la firma del convenio. | La Región

“La firma de este convenio es algo importante y trascendente para Orense”, dijo el presidente del Consejo Administración de la Caja de Ahorros y presidente de la Diputación David Ferrer Garrido al término del acto de la firma del convenio de medidas económicas entre Citroen y la Caja de Ahorros Provincial de Orense, que tuvo lugar en la mañana de ayer en la sala de Consejos de la citada entidad.

El director general de Citroen-Hispania, señor Pissano, y el señor Ferrer Garrido representaron a ambas entidades ante los medios informativos, con presencia de directivos y altos cargos.

Inicialmente las inversiones que se efectuarán en la factoría de Citroen-Hispania en el Polígono de San Ciprián de Viñas serán del orden de los tres mil millones de pesetas, y estarán enfocadas en principio a elementos mecánicos del automóvil -en la primera fase elementos del motor-. Las naves ocuparán unos treinta mil metros cuadrados y el número inicial de puestos de trabajo será de 600.

Esta primera fase se completará en años sucesivos, hasta alcanzar el complejo de la planta industrial unas 56 hectáreas de terreno. El número total de puestos de trabajo, cuando la factoría esté totalmente terminada, rondará el número de cuatro mil, cifra muy significativa y de gran importancia en la vida orensana.

Crónica de Ellacuriaga (1976)

El Orense ante la temporada 76-77

Plantilla de CD Orense para la temporada 76-77 y el técnico Martialay. | La Región

Una temporada más el CD Orense va a iniciar con ilusión la singladura por el “mar proceloso” de la Tercera división. Una singladura que esta temporada parece tener más al alcance de la mano esta Segunda división B por la que se viene luchando desde que el equipo perdió la categoría.

Va a iniciarse la navegación bajo la experta dirección de un capitán que conoce muy bien la tercera división. Un hombre -Martialay- capacitado, trabajador, tendrá a su cargo la preparación de este Orense de cara a la próxima temporada. Un hombre cuya meta “es consolidar un equipo joven, hacer un Orense predominantemente joven, eminentemente orensano, que sea capaz de meterse entre los diez primeros de la próxima liga”. Pero, esto no es suficiente, la afición tiene “que ver en ese equipo calidad suficiente para luego mantenerse con cierta holgura en la Segunda B.

Martialay tiene “buenos mimbres” para hacer un buen cuadro. Junto a los veteranos -Pachín, José Luis, Tucho, Sánchez, Pablo, Saa, Casimiro…-, figuran los Cadahía, Tomás, Núñez y otros compañeros a los que aquellos deben de prestar su apoyo para, entre todos -contando también con la afición- conseguir el ascenso de categoría.

Crónica de Ellacuriaga (1976)

El primer premio de la ONCE reparte 50 millones de pesetas

Plácido Valiñas junto a su puesto de la ONCE. | La Región

Diez ourensanos se vieron agraciados con el el primer premio de la ONCE en el sorteo celebrado ayer, que recayó en el número 86.710, expedido por Plácido Valiñas, el vendedor del puesto de la ONCE situado en la Alameda, junto a la marquesina de la parada de autobuses.

El premio estuvo muy repartido, pues de los diez cupones que se vendieron, todos ellos fueron a parar a manos distintas, comentaba Plácido con una sonrisa de satisfacción dibujada en su cara. “La verdad es que siento una gran euforia por dentro por haber sido yo también agraciado al poder repartir este premio”.

A cada agraciado le corresponden cinco millones de pesetas, “que dan para pasar un verano más que agradable y algo más”, apreció Plácido.

Con cierto orgullo exhibía durante toda la jornada de ayer y parte de los días que vienen el cartel de “Primer premio vendido aquí”.

Preguntado a media mañana por si había recibido la visita de alguno de los premiados, indicó que solamente de uno, que con una mezcla de alegría y cierta incredulidad le comentó que iba al banco a cerciorarse que de verdad le darían los millones.

Plácido ha tenido que esperar 13 años para cumplir su sueño de repartir un primer premio, aunque en una anterior ocasión entregó un premio de cien mil pesetas, “que al lado de esto se queda muy corto”. Durante once años estuvo en el puesto de la calle Colón, y los dos últimos en la Alameda, despachando unos 200 cupones diarios.

(2001)

Atentado fallido contra Primo de Rivera | 4 de agosto de 1926

Los siguientes alféreces han sido destinados al batallón de Mérida núm. 3 de guarnición en Orense: Fernando Rivas Martínez, Alejandro Álvarez, Santiago Fernández, Francisco Rodríguez Sainz, Joaquín Arrabal, Daniel Bello Martínez, Evaristo Estévez y Miguel García Barroso.

-Para el culto y joven farmacéutico de Cea don José Villarino de Cabo, y por sus hermanos, don Carlos y doña Carmen, fue pedida la mano de la bella señorita Carmiña Pérez Villamil, perteneciente a distinguida familia asturiana residente en Santiago.

-El teniente de Ingenieros orensano don Ramón López de Mancisidor es destinado al batallón de Radiotelegrafía de campaña.

-Un hombre intenta atentar con un cuchillo contra el presidente del Gobierno, Primo de Rivera, en Barcelona, pero fracasa en su tentativa y es detenido, un ataque que algunos atribuyen al separatismo catalán. El autor del atentado ha sido identificado como Domingo Masach, y se recupera de las heridas sufridas al ser atropellado por uno de los coches de la comitiva presidencial antes de prestar declaración ante la Justicia.

Bloqueo económico de los aliados en Berlín | 4 de agosto de 1951

Nacieron en Orense: Alfonso Domínguez Cudeiro, Esther Ballester Blanco y Ana González Pulido.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Emilio Belvís Rodríguez, Josefa Nóvoa Sánchez e hijo menor, Ignacio Domínguez Gallego, Josefa Vázquez Iglesias, Elvira Alonso Iglesias, María Alonso Vázquez con tres menores, Josefa Iglesias Reboredo, José Iglesias González y esposa Dominica Lameiras González y dos menores, Nita Vázquez Iglesias con una hija menor, Nemesia Sarmiento Rodríguez.

-En Verín fue bautizada una hija del industrial de la villa don José María Pérez. La niña recibió los nombres de Elisa María Cristina, y fue apadrinada por el veterinario don Ángel Sola y la distinguida señora doña María García Sabugo, abuela de la bautizada.

-Tres alpinistas, dos franceses y uno belga, mueren al romperse su cuerda de escalada cuando intentaban ascender al Mont Blanc, cayendo al vacío.

-Los aliados occidentales imponen un bloqueo económico sobre Alemania Oriental como represalia por las restricciones soviéticas al tráfico entre Berlín y Alemania Occidental.

En marcha el Museo do Pobo Galego | 4 de agosto de 1976

4 de agosto de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Marta González da Costa, Antonio Doñoro Rodríguez, Lucía Fernández Álvarez, Miguel Agudo Fernández, José Manuel Dasilva, Elena Garrido Míguez y Mónica Rúa Barja.

-(1) El Club Deportivo Orense cierra su plantilla para una nueva temporada en Tercera División, con Martialay como entrenador.

-(2) La Caja de Ahorros Provincial de Orense y Citroen-Hispania firman el convenio que regula el establecimiento de una planta de la empresa en el polígono industrial de San Ciprián de Viñas

-El Museo do Pobo Galego aprueba sus estatutos y celebra su primera asamblea general en Santiago, con Xaquín Lourenzo al frente del patronato, tomando como primer acuerdo la creación del Premio de Etnografía Vicente Risco

-El BOE publica el decreto-ley sobre la amnistía concedida por el rey Juan Carlos que incluye delitos de opinión y políticos, rebelión y sedición, prófugos y desertores, objetores de conciencia e infracciones administrativas, políticas o de opinión, aunque no establece la fecha de su entrada en vigor.

Primer militar condenado por genocidio | 4 de agosto de 2001

4 de agosto de 2001. | La Región

El primer premio del sorteo de la ONCE reparte 50 millones de pesetas entre diez ourensanos, gracias a un número vendido en el puesto de la Alameda por Plácido Valiñas.

-El ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, sale de la cárcel de Brieva con su primer permiso de cuatro días, después de seis años y medio en prisión en los que su comportamiento ha sido “modélico”, según fuentes penitenciarias. Roldán, condenado a 31 años de prisión por enriquecimiento ilícito, dijo sentirse “discriminado” ya que según él hace cuatro años que tenía derecho a este permiso, y prometió que no se fugará.

-El exgeneral Radislav Krstic se convierte en el militar serbobosnio de más alto rango condenado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y el primero sentenciado por genocidio, condenado a 46 años de cárcel como principal responsable de la matanza de cerca de 8.000 musulmanes en el enclave bosnio de Srbenica en julio de 1995, la mayoría hombres “en edad militar”. El juez Almiro Rodrigues, presidente de la sala, se dirigió al condenado con las palabras “usted es culpable, general Krstic”, después de resumir durante más de una hora las pruebas aportadas contra lo que calificó de una “auténtica orgía de asesinatos”.