Historia en 4 tiempos | Un club de deportes en Mariñamansa

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

Manuel Fraga conoció las instalaciones de Manzaneda

Manuel Fraga conoció las instalaciones de Manzaneda.

(2) El “intenso” día de Manuel Fraga en Orense dio para mucho, y aunque parezca mentira visitó en el mismo día el Hospital Provincial, un centro en La Carballeira, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, el Psiquiátrico de Toén, el Jardín Maternal del Couto o la Feria del Vino del Ribeiro en Ribadavia, entre otros lugares, además de cumplimentar a las autoridades orensanas, en especial al gobernador civil don Joaquín Llobell Muedra y al obispo de la diócesis monseñor Ángel Temiño.

Las horas de Manuel Fraga parecen dar para mucho, y a media tarde se dirigió en helicóptero a la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda. Allí fue recibido por el alcalde de A Poboa de Trives, don César Fernández, y miembros de la Corporación Municipal. Le acompañaron en su viaje desde Ribadavia los señores Moure Reverter y Fole Vilar.

Acompañado de los directivos de la estación, con don José Luis Outeiriño a la cabeza, el ministro recorrió las instalaciones por espacio de tres cuartos de hora, mostrándose gratamente sorprendido por todo lo allí realizado, obra que consideró muy positiva e importante para Galicia.

Hacia las seis y media de la tarde el ministro abandonó de nuevo la estación en helicóptero rumbo a León, donde pernoctaría, siendo despedido por numerosos vecinos de los pueblos de la zona que acudieron a Manzaneda en cuanto se enteraron de la visita de Fraga.

(1976)

Un club de deportes en Mariñamansa

Niños y preparadores del Club Mariñamansa.

(1) El Club de Fútbol Mariñamansa, que así se llama por el momento, está como quien dice en mantillas, pero a juzgar por lo que dicen sus promotores, Julio Gori, Carlos y Emilio, las cosas van sobre ruedas.

-El Club funciona desde septiembre de 1975 -me informa Emilio, que es quien lleva la voz cantante- y para reunirnos usamos un salón de la Casa Parroquial de San Pío X, por gentileza del párroco don Antonio Borrajo.

-¿Para qué ha sido creado el Club?

-Para promocionar jugadores con vistas a pasar algún día a equipos de superior categoría, ya que de momento no podemos contar con equipos juveniles, y tenemos infantiles de primera y segunda categoría de fútbol y de futbito. En total unos 60 chicos, que para empezar no está mal. Muy pronto habrá participación en actividades de baloncesto infantil y juvenil y seguramente en hockey.

-¿Contáis con fondos suficientes?

-En este preciso instante puede decirse que carecemos de fondos, realmente el Club nos cuesta dinero, y aprovechamos regalos como las camisetas con las que nos obsequió el dueño del restaurante “Bocarribeira”. Tenemos ya unos treinta socios, pero si las cosas siguen como hasta ahora es posible que lleguemos a los cien.

-¿Contáis con campo propio?

-Quien nos lo diera. Para entrenar en invierno tenemos la explanada del Pabellón de Deportes, y en verano utilizamos unos terrenos que hay próximos al Colegio Vergara, en Mariñamansa. Cuando empiece a funcionar la Universidad Laboral esperamos poder jugar en su campo de deportes.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

El Mayo

(3) Viene el Mayo verde. A estas horas, seguramente, anda ya por las calles cantando. Nadie sabe de dónde viene. No lo sé yo, no lo sabe Filgueira Valverde, no lo sabía Frazer, no lo sabía Mannhardt. ¿Quién puede saberlo? Los que lo traen no lo saben tampoco, creen que lo han construido ellos, con palos, arpillera y musgo; puede que ellos hayan construido la figura del Mayo -en realidad, la han imitado-, pero el Mayo mismo ¿de dónde vino? Nadie lo sabe.

Viene vestido de verde, porque se viste con un retazo de la túnica que su madre -la tierra, madre del Mayo y madre del hombre, la que proporcionó el barro de que el hombre fué hecho, la que proporcionó la “idea” del Mayo- de la túnica, decimos, que su madre se ha hecho para este tiempo, la túnica que estrena para la germinación del pan y que dura hasta la sepultura.

El Mayo es un ser viviente, aunque se haya esquematizado al correr de los siglos, levantado como un hombre, y llevando en lo alto el signo de las Cruz, como cada uno tenemos que llevar sobre nuestros hombros, queramos o no.

El Mayo sabe cuanto pasa en la ciudad, lo comenta y lo canta; “se mete” con todos, y si no se mete con todos, es porque no tiene tiempo para tanto. No hay uno, tan siquiera, en la ciudad, ni fuera de ella, que no merezca un par de coplas, y una mañana de poco margen para tanto, eso que el Mayo es -o debe ser- madrugador, debe venir antes que las lecheras, antes de que se abran las puertas, y se recoja la basura, y se reparta La Región.

No debe tener consideración a nadie, primero, porque es irresponsable, segundo, porque siempre tiene razón.

Es irresponsable, como el Hombre Salvaje, como los espíritus de la selva, como esa cosa, que no sabemos lo que es, y que llamamos la naturaleza, como los perros de Maldoror, cuando mascan las ranas que cometieron la imprudencia de alejarse del charco, como Parsifal cuando mató al cisne en el lago de Salvatierra…

¿Quién es, pues, el Mayo?

Crónica de Vicente Risco

(1976)

4 de mayo de 1926 - Presentación de la Banda de Música de Orense

Los señores de Ponte son obsequiados por los socios del Tennis de Orense con una comida en el Gran Hotel Roma, con motivo de trasladar su residencia a Vigo, un acto de lo más distinguido en el que figuraron como comensales las señoras de Muñoz-Delgado, Amoeiro, Bouzo, Moreno, Andura y Ulloa; las señoritas de Sandoval, Ulloa, Romero Romasanta, García del Villar, Alonso Pascual, Álvarez Torre, Salgado y Román; y los señores de Saco, Goyanes, Amoeiro, Bouzo, Dainow, Perille, Andura, Ximénez de Sandoval, Sabucedo, Alonso Seijo, Mosquera, Simón, Rubio, Rivera, Muñiz, Romero Romasanta, Román, Serantes, Moreno, Sempere, García del Villar, Vázquez Cid, Torre y Hermida. Al final se acordó nombrar presidentes honorarios de la Sociedad de Tennis a los festejados, atendiendo a haber sido los fundadores de aquella. El señor Ponte marcha a Vigo a desempeñar el importante cargo de gerente de aquella Sociedad Eléctrica.

-Se presenta al público en la Alameda de Orense la Banda de Música que dirige el maestro don Juan I. Bragado, con don Florián Coba como subdirector, recibiendo grandes aplausos del público congregado. Por la tarde la nueva Banda se presentó en el Liceo, el Club y la Artística, recibiendo nuevas y cálidas ovaciones.

4 de mayo de 1951 - Fiesta de los Mayos en Orense

Orense celebró la tradicional fiesta de los Mayos, animadísima pese al mal tiempo que deslució un tanto el acto final en la Plaza Mayor, con primeros premios para el mayo “Carreta de vino” (Mayos Artísticos) y Víctor González Paradela (Mayos Típicos), declarándose desierto el primer premio de Coplas “al no existir coplas con méritos suficientes”.

-(3) Vicente Risco escribe sobre el Mayo en las páginas de La Región.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Justo Fernández Gómez e hijas menores, Sixto Vázquez Nóvoa, Luis Varela Sieiro y esposa Dosinda González Sánchez y tres hijos menores, María Valiñas Pérez, José Rodríguez Oliveira, Francisco Robles Rodríguez y Manuel Pousada Calvo.

-Francia asegura que el cabecilla rebelde indochino Ho Chi Minh ha sido “destituido” al frente de las fuerzas comunistas del Vietnimh, tras las recientes derrotas sufridas ante las fuerzas francesas, aunque la noticia no ha podido ser confirmada oficialmente.

4 de mayo de 1976 - El Barcelona gana en el Bernabéu

4 de mayo de 1976.

Joaquín Bello (absoluto) y Medrano (juvenil) se proclaman campeones provinciales de Ajedrez en torneo celebrado en el Liceo Recreo Orensano.

-(1) Un Club de Deportes en Mariñamansa.

-(2) La visita del vicepresidente del Gobierno, Manuel Fraga, a Orense tuvo como punto culminante Cabeza de Manzaneda, donde conoció por primera vez las instalaciones de la nueva estación invernal.

-El joven pintor orensano Xosé Guillermo expone su obra en el Liceo Recreo Orensano.

-El austríaco Niki Lauda (Ferrari) gana el Gran Premio de España de Fórmula Uno disputado en el circuito madrileño del Jarama, tras la descalificación del ganador inicial el británico James Hunt (McLaren-Ford) que llegó a recibir el laurel de ganador de manos del rey don Juan Carlos, sancionado porque los alerones traseros de su vehículo sobresalían más de lo permitido.

-El Barcelona se impone al Real Madrid en el Bernabéu en partido de Liga por 0-2, con goles de Rexach y Heredia.

4 de mayo de 2001 - George Bush cuenta con Vladimir Putin

4 de mayo de 2001.

La avería de un repetidor de Canal+ en Barbadás deja sin señal a toda la ciudad de Ourense, donde los abonados no pudieron ver el partido de Liga de Campeones Real Madrid-Bayern de Munich disparándose las reclamaciones.

-El COB incorpora de urgencia al pivot estadounidense Nate Fox ante la lesión de Rick Hugues, en vísperas del partido decisivo ante el Girona para evitar el descenso de la Liga ACB.

-Los vecinos del barrio Primero de Mayo de Verín dan la voz de alarma ante la proliferación de ratas, reclamando la toma de medidas por parte del alcalde, Juan Manuel Jiménez Morán.

-El presidente de Estados Unidos, George Bush, ofrece una reunión a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para la creación de un polémico “escudo antimisiles” para defenderse de países “hostiles” como Irán, Corea del Norte o Iraq que pueden tener acceso a misiles de largo alcance.

-El Valencia empata ante el Leeds a domicilio (0-0) en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, dejando todo pendiente para la vuelta.